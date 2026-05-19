Les résultats de Home Depot reflètent-ils la bonne santé de la consommation américaine❓🛒

Home Depot (HD.US) a entamé son exercice 2026 avec des résultats qui, bien que peu spectaculaires, en disent plus long sur le marché que bien des indicateurs macroéconomiques. La société a généré un chiffre d'affaires de 41,77 milliards de dollars, soit une hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente, dépassant légèrement les estimations du consensus. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 3,43 dollars contre une prévision de 3,41 dollars, un résultat modeste, mais supérieur aux attentes. Dans un contexte où les consommateurs serrent les cordons de leur bourse, chaque centime au-dessus des estimations compte.

Le principal enseignement à retenir, cependant, n'est pas tant le résultat lui-même que le fait que les prévisions pour l'ensemble de l'année aient été confirmées. Home Depot continue de tabler sur une croissance des ventes comparables de 0 à 2 % et une croissance du BPA de 0 à 4 %. Cela peut sembler modeste, mais dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, de pression sur le marché immobilier et d'incertitude des consommateurs, le maintien des prévisions est un acte de courage et un signal clair adressé au marché. Pour le secteur, c'est un message optimiste : l'entreprise prévoit une stabilisation de la demande, plutôt qu'une poursuite de son effondrement.

Derrière ces chiffres se cache toutefois quelque chose de plus significatif : un instantané de l’Américain moyen. Home Depot n’est ni une entreprise de luxe ni une entreprise technologique — c’est un baromètre de l’état de la classe moyenne américaine. Lorsque les gens rénovent leur salle de bains, remplacent leur toiture ou modernisent leur cuisine, cela signifie qu’ils ont un emploi, qu’ils ont des économies et, surtout, qu’ils ont confiance en leur situation financière. La hausse de 2,3 % en glissement annuel du montant moyen des tickets de caisse (à 92,76 dollars) suggère que les clients n’hésitent pas à faire des achats plus importants, même si le nombre de transactions a légèrement baissé de 0,9 %. En d’autres termes : ils achètent moins souvent, mais pas moins cher, c’est un comportement caractéristique d’un consommateur prudent, et non découragé.

La pression sur le marché immobilier et les taux d’intérêt hypothécaires reste un véritable fardeau. Le PDG Ted Decker a ouvertement admis que l’entreprise ressentait les effets de l’incertitude des consommateurs et des obstacles à l’accessibilité au logement — ce qui explique pourquoi les résultats ont été « conformes aux attentes » plutôt que spectaculaires. Les ventes comparables aux États-Unis n’ont augmenté que de 0,4 %, bien en deçà des 0,88 % estimés. C’est la seule ombre au tableau. Le marché immobilier reste paralysé par des taux d’intérêt élevés : les propriétaires ne vendent pas car ils ne veulent pas perdre les faibles taux d’intérêt en vigueur avant 2022, ce qui signifie que le volume des transactions immobilières est faible et, par conséquent, que la demande en rénovation est en baisse.

Néanmoins, dans l’ensemble, les résultats de Home Depot brossent le tableau d’une économie qui refuse de céder. L’entreprise génère plus de 6 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation en un seul trimestre, maintient une marge brute de 33 %, verse 2,32 milliards de dollars de dividendes et prévoit d’ouvrir 15 nouveaux magasins cette année.

En bref :

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2026

🔹 Chiffre d'affaires : 41,77 milliards de dollars (prévision : 41,51 milliards de dollars) 🟢 ; +4,8% en glissement annuel

🔹 Bénéfice par action ajusté : 3,43 dollars (prévision : 3,41 dollars) 🟢

🔹 Chiffre d'affaires à périmètre constant : +0,6% (prévision : +0,9%) 🔴

🔹 Chiffre d'affaires à périmètre constant aux États-Unis : +0,4%

🔹 Bénéfice net : 3,3 milliards de dollars

Prévisions pour l'exercice 2026 :

🔹 Croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant : de la base à +2,0% (prévisions : +1,55%) 🟡

🔹 Croissance du chiffre d'affaires : de +2,5% à +4,5%, confirmé

🔹 Croissance du BPA ajusté : du niveau de base à +4,0%, confirmé

🔹 Nouveaux magasins : ~15

🔹 Marge d'exploitation ajustée : 12,8%–13,0%

Commentaire :

🔸 « Les résultats du premier trimestre sont conformes à nos attentes. »

🔸 « La demande sous-jacente dans notre secteur a été globalement similaire à celle observée tout au long de l'exercice 2025, malgré une plus grande incertitude des consommateurs et des pressions liées à la disponibilité des logements. »

Les actions de la société s'échangent à un niveau stable en pré-ouverture. Les légers gains initiaux ont été effacés pour le moment, et les actions HD s'échangent désormais à environ 0,75% en dessous du cours de clôture d'hier.

Home Depot teste actuellement un solide niveau de soutien situé entre 299 et 300 dollars. Le RSI(14), qui s'établit actuellement à 32,7, s'approche de la zone de survente (en dessous de 30), bien que le cours reste bien en dessous des trois moyennes mobiles exponentielles (50/100/200). Source : xStation