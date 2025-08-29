OUVERTURE US : Correction après le pic. Le dollar se renforce.

Hier, l'indice principal de la bourse américaine a clôturé à un nouveau record historique. Les investisseurs ont conservé une partie de l'optimisme d'hier, les indices ayant augmenté avant l'ouverture. L'US500 est en hausse de 0,3 %. Cependant, ils n'ont pas réussi à maintenir leurs gains et ont rapidement perdu du terrain. À l'heure actuelle, l'US500 est en baisse de 0,2 % et le NASDAQ 100 de 0,4 %. L'EURUSD récupère temporairement les pertes d'hier grâce aux données positives sur l'inflation en Allemagne. Le marché attend les données sur l'inflation PCE. Cependant, les chiffres américains permettent au dollar de prendre l'initiative. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile EURUSD : -0,15 %

GBPUSD : -0,35 %

USDJPY : 0,27 %

USDCHF : 0,21 % Données macroéconomiques : Les données sur l'inflation PCE ont été publiées. Le marché n'accorde pas autant d'importance à ces chiffres qu'à l'IPC, mais d'un point de vue marché, ils sont plus significatifs car il s'agit de la mesure préférée de la FED pour déterminer sa politique monétaire future. Les données se sont avérées conformes aux attentes. Inflation PCE de base a/a pour août : 2,6 % (prévisions : 2,6 %, précédent : 2,6 %)

Inflation PCE de base en glissement mensuel pour août : 0,2 % (prévisions : 0,2 %, précédent : 0,3 %) Plus tard dans la journée, nous prendrons également connaissance de l'indice PMI de Chicago. Prévisions : 46, précédent : 47,1 L'économie canadienne est en contraction ce trimestre. L'USDCAD est en hausse. Croissance du PIB en glissement annuel : 0,9 % (prévisions : 1,3 %, précédent : 1,2 %)

Croissance du PIB en glissement mensuel : -0,1 % (prévisions : 0,1 %, précédent : 0,1 %)

Croissance du PIB en glissement trimestriel : -1,6 % (prévisions : -0,7 %, précédent : 2,2 %) US100 (D1) Le prix continue de se maintenir au-dessus de la limite inférieure de la tendance haussière à moyen terme, mais le marché manque clairement de vigueur pour revenir plus près du milieu du canal. Cela pourrait entraîner une cassure potentielle à la baisse. Une nouvelle tendance à court terme (violette) peut également être observée, qui constituera une autre résistance à la poursuite de la hausse des prix dans les jours à venir. Le support le plus proche est la ligne de tendance haussière déjà mentionnée et la moyenne EMA25. La première résistance très forte pour le prix sera la zone commençant au niveau de 28 340 dollars. Source : xStation5 Actualités de l'entreprise : Nvidia (NVDA.US) - Le géant californien de l'IA est à nouveau en perte. L'entreprise poursuit son déclin causé par la déception des investisseurs face aux résultats. Bien que l'entreprise ait dépassé les attentes, cela s'est avéré insuffisant pour satisfaire le sentiment du marché. Les actions sont en baisse de 1,1 % avant l'ouverture. Dell (DELL.US) - Le fabricant d'ordinateurs personnels, de serveurs et de stations de travail a déçu le marché avec ses résultats d'hier. Les assurances d'une demande croissante pour les solutions d'IA de la société et l'augmentation des revenus attendus de ce segment à 20 milliards de dollars n'ont pas aidé non plus. Le cours est en baisse de plus de 7 % avant l'ouverture de l'OUVERTURE US. Alibaba (BABA.US) - Le cours de l'entreprise chinoise cotée à la bourse américaine a augmenté de 3 %. L'entreprise a publié des résultats optimistes et présenté une nouvelle puce IA. Marvell Technology (MRVL.US) - L'entreprise a publié ses résultats. Bien qu'ils aient dépassé les attentes des analystes, la croissance n'a pas satisfait les investisseurs, ce qui a entraîné un effondrement du cours de l'action, qui a chuté de 15 %. Autodesk (ADSK.US) - Le fabricant de logiciels a publié des résultats supérieurs aux attentes et annoncé de nouveaux succès. Le cours de l'action a augmenté de près de 10 %. Elastic (ESTC.US) - La société spécialisée dans l'analyse de données a très largement dépassé les attentes dans ses résultats, avec une augmentation de 20 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Le cours de l'action a augmenté de 16 %.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."