OUVERTURE US : Début de semaine favorable à Wall Street

Points clés Wall Street en hausse après le nouveau rapprochement de Trump avec la Chine sur les droits de douane

Bessent s'inquiète de l'impact du shutdown sur l'économie

Les métaux rares en forte hausse suite aux restrictions à l'exportation

Les indices américains rebondissent ce lundi après une fin de semaine dernière très négative. Après une série de baisses et des inquiétudes croissantes concernant la situation économique, les investisseurs abordent cette nouvelle semaine avec un peu plus d'optimisme, ce qui se traduit par des gains modérés pour les principaux indices de référence : le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq. On observe une tentative de récupération des pertes, bien que le sentiment du marché reste fragile. Certaines tensions à Wall Street se sont apaisées après que le président Donald Trump a adouci son discours à l'égard de la Chine, suggérant la possibilité de reprendre un dialogue de trade constructif. Les acteurs du marché ont interprété cela comme un signe d'apaisement potentiel des tensions entre les deux plus grandes économies mondiales. Cependant, les commentaires du secrétaire au Trésor S. Bessent ont eu l'effet inverse, affirmant que la fermeture prolongée du gouvernement commence à avoir un impact réel sur l'activité économique. L'absence de données macroéconomiques significatives aux États-Unis signifie que le marché réagit davantage aux facteurs politiques et au sentiment des investisseurs aujourd'hui qu'aux données concrètes. Source: Bloomberg Finance Lp Les principaux indices de la bourse américaine sont en hausse aujourd'hui, le secteur des technologies de l'information restant en tête de la croissance. Derrière eux, l'industrie et la finance affichent de très bons résultats, bien que légèrement moins performants. Actualités des entreprises Les entreprises dites « Magnificent 7 » rebondissent après les corrections de vendredi. Nvidia (NVDA.US) affiche une hausse de plus de 2 % à l'ouverture, tandis que les autres leaders du marché progressent d'environ 1 %. Les entreprises liées aux métaux rares enregistrent des gains considérables après l'annonce par la Chine de restrictions sur l'exportation et la revente de métaux rares et de produits les contenant. Critical Metals affiche une hausse de 20 % et MP Materials (MP) de 8 %. Estee Lauder — L'entreprise du secteur de la beauté affiche une hausse de plus de 4 % après une recommandation positive de Goldman Sachs. Warner Bros — Le géant des médias affiche une hausse de 4 % après avoir rejeté une offre d'achat de Paramount. Des sources non confirmées indiquent que le montant proposé était trop bas. Rocket Lab — L'entreprise spatiale affiche une hausse de plus de 6 % après que Morgan Stanley a exprimé son optimisme concernant le nouveau produit de l'entreprise, le lanceur orbital « Neutron ».

