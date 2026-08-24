OUVERTURE US : Escalade commerciale entre les États-Unis et le Canada

Le marché boursier américain entame la semaine sur une légère baisse. Le marché intègre actuellement les signaux émanant des marchés obligataires et des matières premières, mais la publication des résultats financiers clés de Nvidia n'est prévue que mercredi. La plupart des indices de Wall Street affichent une baisse comprise entre 0,3% et 0,5%. Les baisses sont actuellement les plus marquées sur l’US100, où les pertes atteignent 1%. La forte correction enregistrée par l’indice technologique est une répercussion des baisses subies par les entreprises du secteur des semi-conducteurs et de la mémoire, qui ont perdu entre 3 et 5% en début de séance. De nombreux investisseurs restent focalisés sur l’intervention du secrétaire au Trésor sur le marché obligataire. Il est encore difficile d’en évaluer précisément les implications, mais l’une des questions les plus importantes est de savoir si cette intervention est une mesure ponctuelle ou le début d’une nouvelle politique visant à orienter les rendements obligataires. Pour les investisseurs américains et canadiens, l’échec total des négociations commerciales revêt également une grande importance. Le problème pour les entreprises locales réside peut-être non seulement dans l’introduction de nouvelles restrictions commerciales, mais aussi dans la nature même des négociations, qui ont de moins en moins en commun avec une communication diplomatique entre États développés. Cela inclut, entre autres, des exigences de la part des États-Unis telles que l’abandon effectif de la souveraineté économique et la suppression du français en tant que langue officielle. À ce jour, les négociations entre les États-Unis et le Canada ont abouti à des sanctions de rétorsion de 20 % imposées par le Canada, notamment sur les produits sidérurgiques et le bois d’œuvre. Un signal modérément positif provient du golfe Persique, malgré l’échec des négociations entre l’Iran et les États-Unis. Selon le secrétaire à l’Énergie, le volume des exportations de pétrole transitant par le détroit pourrait être nettement plus important, voire deux fois plus élevé, que ne le suggèrent les données accessibles au public. La tendance à la libéralisation de l’offre en provenance de la région est également soutenue par la récente décision de l’Iran d’autoriser le passage d’un certain nombre de pétroliers appartenant à l’Irak. Actualités des entreprises Nucor (NUE.US) : Le producteur et distributeur de bois d’œuvre progresse d’environ 4 %, suite aux droits de douane de rétorsion imposés par le Canada aux États-Unis.

Alibaba (BABA.US) : La société chinoise cotée aux États-Unis recule d’environ 2 % après une émission d’actions d’une valeur d’environ 10 milliards de dollars.

PDD Holdings : L’exploitant de la plateforme « Temu » affiche une hausse de plus de 2 % à l’ouverture après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes. Les commissions sur les transactions, qui ont augmenté de 13 %, méritent une attention particulière.

Applied Optoelectronics (AAOI.US) : La société spécialisée dans la photonique recule de près de 16 % après le dépôt d’un document réglementaire indiquant qu’elle prépare une offre publique de 600 millions de dollars.

RegenxBio (RGNX.US) : Le titre de cette société pharmaceutique a chuté de près de 25 % après que la FDA a suspendu la poursuite des essais cliniques de la thérapie génique « RGX-121 », destinée à traiter le syndrome de Hunter.

ArcelorMittal (MT.US) : L'exploitant de sidérurgies et distributeur de produits métallurgiques affiche une hausse d'environ 2 % après une recommandation positive émise par une société d'investissement. Analyse technique de l'indice US100 (D1) Le graphique montre que le cours évolue clairement au sein d’un canal baissier qui s’élargit. La faiblesse actuelle du côté des acheteurs se traduit par un recul rapide depuis la zone située au-dessus des 30 000 points environ et par une progression continue vers le niveau de Fibonacci de 61,8 %. La ligne MACD passe sous la ligne de signal, ce qui pourrait potentiellement conforter un scénario de poursuite de la correction. Dans ce contexte, il convient toutefois de garder à l’esprit les zones de résistance qui se chevauchent, notamment les niveaux de Fibonacci, la moyenne EMA100 et la limite inférieure de la tendance. Ce sera un test très important pour le sentiment des marchés, mais franchir une résistance aussi forte pourrait s’avérer un défi majeur pour les vendeurs. Source : xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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