OUVERTURE US : Fin du confinement, mais pas fin du déclin

Points clés Les États-Unis mettent enfin fin à la fermeture de leur administration, mais les marchés ne parviennent pas à progresser

Wall Street prolonge sa récente baisse

Google à nouveau dans le collimateur des régulateurs européens

Cisco surprend positivement les investisseurs avec ses résultats

Le rebond de l'or soutient les sociétés minières

L'informatique quantique continue de reculer

Les Américains peuvent se réjouir de la réouverture du gouvernement, de la fin de la paralysie décisionnelle et de la reprise du financement des programmes essentiels. Cependant, les marchés ne semblent pas être d'humeur à célébrer. La séance à Wall Street s'ouvre sur des baisses notables. Les contrats NASDAQ 100 reculent d'environ 1 %. Le S&P500 et le Russell s'en sortent légèrement mieux, leurs contrats s'appréciant de 0,5 % à l'ouverture des marchés.

La faiblesse du marché américain lors de la séance d'aujourd'hui est également mise en évidence par la baisse significative du dollar, qui perd du terrain face à la plupart des principales devises. L'indice du dollar lui-même est en baisse de plus de 0,2 %, atteignant sa valeur la plus basse en trois semaines. Source: Bloomberg Finance LP Les entreprises technologiques et les détaillants sont les principaux responsables de la baisse enregistrée en début de séance aux États-Unis. Le secteur industriel connaît des baisses moins importantes. Le secteur de la santé affiche les meilleurs résultats, se distinguant par des gains. Données macroéconomiques : Dans le domaine de la publication des données, l'EIA présentera aujourd'hui les variations des stocks de pétrole et d'essence. Alberto Musalem, de la FED de Saint-Louis, et Beth M. Hammack, membre du FOMC, s'exprimeront également sur la politique monétaire. NASDAQ 100 (D1) Source: xStation5 Le cours affiché sur le graphique affiche une nouvelle baisse, s'arrêtant au niveau de soutien de 25 300 dollars. Les acheteurs n'ont pas réussi à maintenir la tendance haussière précédente. Le prochain objectif pour la demande sera de défendre le niveau actuel dans une perspective de consolidation et de croissance. Toutefois, si les vendeurs parviennent à franchir la résistance à 25 300, le cours pourrait connaître une correction plus importante vers 24 640. Actualités des entreprises : CISCO (CSCO.US) - Le fournisseur de solutions réseau est en hausse après une conférence sur les résultats, au cours de laquelle il a non seulement dépassé les attentes du marché en matière de chiffre d'affaires, mais a également revu à la hausse ses prévisions de BPA pour l'avenir. La valorisation augmente de près de 7 % avant l'ouverture du marché.

- Le fournisseur de solutions réseau est en hausse après une conférence sur les résultats, au cours de laquelle il a non seulement dépassé les attentes du marché en matière de chiffre d'affaires, mais a également revu à la hausse ses prévisions de BPA pour l'avenir. La valorisation augmente de près de 7 % avant l'ouverture du marché. Alphabet (GOOGL.US) - Le géant technologique fait l'objet d'une enquête des régulateurs européens, qui le soupçonnent de pratiques déloyales envers ses clients. L'action de la société est en baisse de 1,5 %.

- Le géant technologique fait l'objet d'une enquête des régulateurs européens, qui le soupçonnent de pratiques déloyales envers ses clients. L'action de la société est en baisse de 1,5 %. Dollar Tree (DLTR.US) - La chaîne de magasins perd environ 3 % après avoir reçu une recommandation négative d'une banque d'investissement, préoccupée par l'absence de perspectives de croissance pour la société.

- La chaîne de magasins perd environ 3 % après avoir reçu une recommandation négative d'une banque d'investissement, préoccupée par l'absence de perspectives de croissance pour la société. Nike (NKE.US) - Le fabricant de vêtements affiche une hausse de plus de 2 % après avoir reçu une recommandation positive d'une société d'investissement. Selon les analystes de Wells Fargo, la société se prépare à une augmentation significative de sa valorisation. Cette thèse pourrait être soutenue par la saison des achats à venir et les spéculations concernant le « dividende tarifaire Trump ».

FireFly (FLY.US) - La société spatiale prévoit de reprendre l'utilisation de la « fusée Alpha », et le marché réagit de manière très positive, la valorisation de l'entreprise augmentant de plus de 20 %.

Anglogold (AU.US) - Les sociétés minières aurifères profitent d'une nouvelle vague d'augmentation de la valorisation des métaux précieux. L'un des leaders du secteur affiche une hausse de près de 3 % avant l'ouverture du marché.

Alibaba (BABA.US) - La société chinoise associée au commerce électronique, cotée à la bourse américaine, affiche une hausse de près de 5 % après avoir annoncé le lancement de son modèle d'IA, qui devrait concurrencer ChatGPT.

- La société chinoise associée au commerce électronique, cotée à la bourse américaine, affiche une hausse de près de 5 % après avoir annoncé le lancement de son modèle d'IA, qui devrait concurrencer ChatGPT. Rigetti Computing (RGTI.US) - Les sociétés impliquées dans la technologie quantique continuent de subir des pertes, les investisseurs se retirant de ce segment. L'action de la société affiche une baisse de plus de 3 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."