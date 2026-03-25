Ouverture US : l'Iran rejette le plan de paix de Trump tandis que le S&P 500 reste résilient

Les contrats à terme sur indices américains ont affiché de modestes gains avant l'ouverture de Wall Street, les indices ayant finalement ouvert en légère hausse, soutenus par l'espoir d'une avancée diplomatique au Moyen-Orient. Bien que l'Iran ait officiellement rejeté la proposition de cessez-le-feu, les marchés semblent placer leur confiance dans la « gestion efficace du message » de Donald Trump. Cependant, le véritable fait marquant de cette matinée américaine est le secteur technologique, et plus particulièrement Arm Holdings, qui a annoncé une évolution révolutionnaire de son modèle économique.

Entre diplomatie et escalade

Le début d’après-midi sur les marchés mondiaux a été marqué par une forte volatilité, déclenchée par des signaux contradictoires en provenance du Moyen-Orient. Après une séance mitigée hier, la situation en Asie s’est nettement améliorée ; le Nikkei 225 a bondi de près de 3 %, le Shanghai Composite a progressé de 1,3 % et le KOSPI sud-coréen a grimpé de 1,6 %. En Europe, les indices affichent des performances légèrement supérieures, la plupart des gains oscillant autour de 1,5 %, ce qui place la majorité des indices de référence à deux doigts de leurs plus hauts historiques.

Aux États-Unis, les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) et le NASDAQ 100 (US100) s’échangent tous deux en hausse d’environ 0,15 %, tandis que le VIX reste à des niveaux élevés. Cet optimisme a été largement alimenté par un plan de paix américain en 15 points, qui prévoit un allègement des sanctions contre l’Iran en échange du rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Élément crucial, ce plan exige que l’Iran renonce effectivement à ses ambitions nucléaires — un point qui était auparavant partiellement négociable, mais que Téhéran a refusé d’accepter depuis le début des hostilités. Néanmoins, les cours du pétrole ont reculé de près de 5 % à la suite d’informations faisant état de plusieurs navires ayant réussi à transiter par le détroit au cours des dernières heures.

Le sentiment du marché a finalement été tempéré par des informations de l’agence de presse Fars, selon lesquelles Téhéran considère les pourparlers comme « illogiques » et rejette les conditions du cessez-le-feu. Les analystes notent la persistance de ce que l’on appelle le « Trump Put » ; le marché part du principe que l’administration ne laissera pas la situation s’effondrer de manière permanente, même si les faits sur le terrain indiquent la poursuite des échanges de tirs, Israël poursuivant ses frappes contre l’Iran.

Analyse technique et fondamentaux : le S&P 500 confronté à un resserrement des valorisations

Le S&P 500 (US500) reste à un tournant critique. Le cours se maintient au-dessus d’un support clé lié au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, proche des 6 600 points. Actuellement, l’US500 évolue dans un canal de tendance baissière ; une cassure au-dessus de la limite supérieure pourrait conduire à un nouveau test de la zone des 6 800 points.

Les valorisations fondamentales méritent également qu'on s'y attarde. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel (C/B prévisionnel) de l'indice S&P 500 oscille actuellement autour de 21. Bien que ce chiffre reste supérieur à la moyenne sur dix ans, qui s'établit à environ 18, il est nettement inférieur aux sommets de 24 atteints au cours des deux dernières années. Bien que le marché ne soit pas encore « bon marché » (historiquement, la fourchette se situe entre 14 et 18), une résolution définitive du conflit pourrait fournir l'élan nécessaire pour que les actions du S&P 500 reprennent de la vigueur.

Source: Bloomberg Finance LP

Actualités des entreprises : Zoom sur ARM et les fabricants de puces

Le principal moteur de la séance d'aujourd'hui est Arm Holdings (ARM), dont l'action a bondi de plus de 15 %. La société a annoncé un tournant stratégique historique : pour la première fois, Arm va se lancer dans la fabrication et la vente de ses propres circuits intégrés (les processeurs AGI), s'éloignant ainsi de son modèle traditionnel consistant uniquement à concéder des licences d'architecture à d'autres fabricants.

Objectifs financiers : Cette nouvelle activité devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de dollars d'ici cinq ans. Le chiffre d'affaires total de la société devrait passer à 25 milliards de dollars au cours de cette période, contre environ 5 milliards de dollars aujourd'hui.

Cette nouvelle activité devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de dollars d'ici cinq ans. Le chiffre d'affaires total de la société devrait passer à 25 milliards de dollars au cours de cette période, contre environ 5 milliards de dollars aujourd'hui. Clients : Meta Platforms sera le premier client majeur des nouveaux processeurs à 136 cœurs, qui seront fabriqués par TSMC.

Meta Platforms sera le premier client majeur des nouveaux processeurs à 136 cœurs, qui seront fabriqués par TSMC. Réaction des analystes : Raymond James a relevé la note d'ARM à « Surperformer » avec un objectif de cours de 166 dollars, qualifiant cette initiative de transformation pour le modèle économique de l'entreprise.

Dans le secteur des semi-conducteurs, l’attention se porte également sur Nvidia (NVDA) (+2,5 %). Malgré ces hausses, des risques liés à l’offre pèsent sur le secteur. L’intensification du conflit en Iran et les dommages potentiels causés aux infrastructures gazières régionales pourraient avoir un impact sur la disponibilité des gaz rares tels que l’hélium, qui est essentiel à la lithographie et à la production de plaquettes de silicium. Le Moyen-Orient, en particulier le Qatar, est un fournisseur mondial essentiel d’hélium ; les dommages signalés aux terminaux de GNL pourraient entraîner une hausse à long terme des coûts de production des puces.

Autres mouvements sur le marché des actions :