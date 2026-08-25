OUVERTURE US : La baisse des cours du pétrole stimule l'appétit pour le risque ! Le Nasdaq mène la reprise (25.08.2026)

Wall Street rebondit aujourd’hui grâce à la poursuite de la baisse des cours du pétrole brut, même si les volumes restent relativement modérés dans l’attente des résultats de Nvidia, des données sur l’inflation mesurée par l’indice PCE et du symposium des banques centrales à Jackson Hole. Le retour de l’appétit pour le risque se confirme par les hausses enregistrées par le Nasdaq (US100 : +0,3%) et la performance modérée du DJIA (US30 : +0,05%). L’optimisme s’étend également au S&P 500 (US500 : +0,1%) et au Russell 2000 (US2000 : +0,1%). Une tendance notable aujourd’hui est le rebond collectif des entreprises liées à l’IA. La récente hausse des rendements obligataires américains, les inquiétudes concernant le niveau d’endettement des entreprises du secteur de l’IA et l’attente continue des résultats financiers de Nvidia avaient exercé une pression sur les titres du secteur. Ce rebond est mené par les fabricants de mémoires (Nvidia +1,7%, Micron +1,7%, Sandisk +1,7%), les fabricants de puces (Intel +1,6%, AMD +3,75%) et les fournisseurs d'énergie pour centres de données (Fluence +2,9%). L'optimisme est également palpable dans l'ensemble du secteur technologique (services de communication, par exemple Uber +0,7%, Meta +0,8%, Netflix +1,2%), les secteurs défensifs tels que l'énergie et les biens de consommation affichent pour la plupart des pertes. Volatilité des actions du S&P 500. Les secteurs des semi-conducteurs, du matériel informatique, des logiciels et des services de communication dominent. Source : XTB Research Analyse technique : US100 / Contrat à terme sur le Nasdaq (D1) Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) connaissent un repli correctif sur la période quotidienne, testant une zone de demande clé comprise entre 29 140 et 29 300 points. Ce niveau de support horizontal est renforcé par le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2 % (29 141,84 pts). L’indice est passé sous ses moyennes mobiles à court terme — la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 jours (29 447,31) et celle à 30 jours (29 399,12) —, ce qui indique un affaiblissement de la tendance haussière. Le RSI à 14 jours, qui glisse vers un niveau neutre à baissier de 47,6 points, ne montre pas encore de conditions de survente, laissant la place à une correction plus profonde. Une cassure durable sous les 29 141 points ouvrirait la voie vers le niveau de Fibonacci de 50 % (28 772,21 points) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours (28 664,11 points). Source: xStation5 Actualités des entreprises : Kura Oncology (KURA.US) : Le cours de l’action a progressé de 8,8% après que le PDG, Troy Edward Wilson, a révélé dans un document déposé auprès de la SEC avoir acheté 100 000 actions sur le marché libre pour un montant de 1,24 million de dollars. La transaction a renforcé le sentiment positif entourant cette société de biotechnologie, dont l’action a gagné 19% au cours du dernier mois, ce qui témoigne de la forte confiance de la direction dans la poursuite de sa croissance.

Le cours de l’action a progressé de 8,8% après que le PDG, Troy Edward Wilson, a révélé dans un document déposé auprès de la SEC avoir acheté 100 000 actions sur le marché libre pour un montant de 1,24 million de dollars. La transaction a renforcé le sentiment positif entourant cette société de biotechnologie, dont l’action a gagné 19% au cours du dernier mois, ce qui témoigne de la forte confiance de la direction dans la poursuite de sa croissance. Alibaba (BABA.US) : Le fondateur de la société, Jack Ma, a acheté pour plus de 600 millions de HKD d'actions, témoignant ainsi d'une confiance sans faille dans les ambitions de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle. Le président Joe Tsai et le PDG Eddie Wu se sont également joints à lui, achetant ensemble pour 202 millions de HKD d'actions. Ces achats font suite à une émission d'actions de 80 milliards de HKD destinée à financer le développement de l'intelligence artificielle. Les ADR sont en hausse d'environ 0,9%.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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