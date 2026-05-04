OUVERTURE US : la géopolitique et les résultats financiers dictent le rythme du marché

L'ouverture de la séance américaine de ce lundi se déroule dans le contexte d'une escalade (pour l'instant encore largement supposée) dans le détroit d'Ormuz. Les contrats à terme sur indices américains réagissent par des baisses modérées, limitant leurs pertes à 0,5 % au maximum. Des fluctuations plus importantes sont observées sur les marchés obligataires et du pétrole. Les rendements obligataires progressent de près de 1 % sur le segment à moyen terme (1 à 5 ans), le pétrole est (temporairement) en hausse de 3 % et le Brent dépasse les 111 dollars le baril. L'agence de presse iranienne FARS a rapporté avoir frappé un navire de guerre américain de type non identifié à l'aide de deux missiles, alors que le navire tentait, selon elle, de forcer le passage dans le détroit. En réponse, un responsable anonyme de l’administration américaine a déclaré à Axios qu’aucune attaque de ce type n’avait eu lieu. Tout cela s’inscrit dans le cadre du « Project Freedom », annoncé dimanche par D. Trump — une opération militaire visant, d’une manière qui n’a pas encore été précisée, à créer les conditions nécessaires à l’escorte militaire des navires commerciaux à travers le détroit. Données macroéconomiques Le Bureau du recensement publiera aujourd’hui, une demi-heure après l’ouverture de la séance, les commandes de biens durables et les commandes industrielles américaines pour le mois de mars. Le marché s’attend à ce que la variation annualisée des commandes de biens durables s’améliore, passant de -1,2 % à 0,8 %.

Les commandes industrielles devraient augmenter de 0,5 % contre 0 % le mois précédent. NASDAQ 100 (D1) L'indice reste dans une tendance haussière très marquée et oscille près de ses plus hauts historiques. Le RSI s'élève en territoire de surachat (76). Si les vendeurs reprenaient l'initiative, le premier support solide se situerait au niveau de Fibonacci de 23,6 %. Source : xStation5 Actualités des entreprises Berkshire Hathaway (BRKB.US) : La société associée au légendaire Warren Buffett a publié ses premiers résultats sous la direction de son nouveau PDG, Greg Abel. Elle a dépassé les attentes du marché, affichant un bénéfice par action de 7,878 USD et un chiffre d’affaires de 93,68 milliards USD. La trésorerie a atteint 397,38 milliards USD, et les rachats d’actions se sont élevés à 234 millions USD. Le titre ne réagit guère.

GameStop (GME.US) : L'action progresse de plus de 6 % en pré-ouverture après que la société a annoncé une offre d'acquisition de la plateforme de commerce électronique « eBay » d'une valeur de 56 milliards de dollars (soit une prime d'environ 20 % par rapport à la valorisation boursière). L'action eBay progresse de plus de 7 % en pré-ouverture.

Palantir (PLTR.US) : La société publiera ses résultats du premier trimestre 2026 après la clôture. Le marché s'attend à ce que le bénéfice par action (BPA) en glissement annuel s'élève à environ 0,28 USD et que le chiffre d'affaires dépasse 1,5 milliard de dollars.

Norwegian Cruise (NCLH.US) : L'opérateur de croisières a publié des prévisions décevantes pour le deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice. Le titre recule de plus de 7 %, pesant sur l'ensemble du secteur.

Celcuity (CELC.US) : La société de biotechnologie affiche une hausse de plus de 15 % après avoir publié les résultats de la phase suivante des essais cliniques de son médicament contre le cancer du sein.

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