OUVERTURE US : L'affaiblissement des facteurs macroéconomiques pèse sur les sentiments à Wall Street📉US30 perd 0,8%, VIX augmente à nouveau.

La séance commerciale de lundi aux États-Unis, à la veille du réveillon de Noël, apporte une nouvelle impulsion à la baisse sur les actions américaines après la plus grande journée de « triple sorcellerie » jamais enregistrée aux États-Unis le 20 décembre 2024. L'indice US500 a eu du mal à dépasser la zone de résistance des 6000 points, et le DJIA (US30) a perdu plus de 0,8% aujourd'hui, ce qui rend les investisseurs plus stressés avant le réveillon de demain. Wall Street a ouvert la séance d'aujourd'hui dans un climat plutôt positif, en particulier dans le secteur technologique, l'US100 gagnant près de 0,5 %. Cependant, après l'annonce de la confiance des consommateurs américains, Wall Street a perdu, avec un US100 en baisse de 0,2% et un US30 en baisse de 0,8%.

Les actions des sociétés de semi-conducteurs dominent l'activité haussière à Wall Street aujourd'hui ; les actions de Broadcom (AVGO.US) et d'AMD (AMD.US) augmentent de plus de 4%. Les actions d'Arm Holdings (ARM.US) perdent près de 5% suite à la défaite de la société au tribunal contre Broadcom (AVGO.US).

Les actions de la société Rigetti Computing, spécialisée dans l'informatique quantique, et du fabricant d'équipements spatiaux Intuitive Machines gagnent près de 15 %.

Les données macroéconomiques américaines (confiance des consommateurs) et les ventes de maisons neuves sont ressorties de manière inattendue et bien en dessous des attentes. Confiance des consommateurs américains : 104,7 vs 113,2 exp. et 111,7 précédemment. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Ventes de logements neufs aux Etats-Unis : 0,664M (prévision 0,669M, précédent 0,610M)

Prix médian des ventes de logements aux Etats-Unis en novembre : 402 600 $, en baisse de 6,3% depuis novembre 2023 (429 600 $)

Ventes mensuelles de logements neufs aux États-Unis : 5,9 % vs 9,7 % exp. et -17,3 % précédemment L'élan haussier récent se poursuit avec les actions de la société américaine Eli Lilly, dont les médicaments contre l'obésité se négocient à un prix supérieur à celui de son rival danois Novo Nordisk ; les actions de la société s'échangent aujourd'hui en hausse de 4 % après une liquidation de 20 % vendredi dernier. En dehors du secteur technologique, les baisses dominent aujourd'hui. Palantir perd près de 4 % aujourd'hui. Nous pouvons constater que la valorisation de presque toutes les entreprises américaines est en baisse aujourd'hui. Source : xStation5 US100 et US30 (intervalle M15) Malgré la hausse des sociétés de puces, les autres titres de l'indice Nasdaq 100 limitent la baisse de l'indice de référence global aujourd'hui. Nous pouvons considérer que la poursuite de la hausse n'est pas garantie et que le volume des ventes reste élevé après le roll-off. Source: xStation5 Source: xStation5 Actualités des entreprises Applied Therapeutics (APLT.US) perd 4% après que les analystes de William Blair ont retiré leur note positive sur l'action en raison de l'incertitude croissante sur l'efficacité du médicament Govorestat et des liquidités limitées.

Qualcomm (QCOM.US) gagne du terrain après que l'entreprise a gagné un procès contre Arm Holdings Plc qui l'accusait d'avoir enfreint une licence de technologie de puce que le plus grand fabricant mondial de processeurs pour téléphones portables avait acquise lors du rachat de la startup en 2021. Les actions d'Arm (ARM.US) perdent près de 5 % aujourd'hui.

Rigetti Computing et d'autres titres liés à l'informatique quantique, dont IONQ (IONQ.US), progressent grâce à l'optimisme quant à l'utilité à long terme des puces Willow d'Alphabet. Xerox (XRX.US) gagne près de 10 % après avoir accepté de racheter le fabricant d'imprimantes laser Lexmark International Inc. à un consortium d'investisseurs asiatiques ; l'opération est évaluée à environ 1,5 milliard de dollars. Lexmark a été vendu à des investisseurs chinois par IBM en 2016 pour 3,6 milliards de dollars. La capitalisation actuelle de Xerox est d'environ 1 milliard de dollars. L'entreprise est toujours confrontée à la concurrence de Canon et de HP. L'activité essentiellement basée sur les imprimantes continue de générer des pertes pour Xerox. L'entreprise reste active sur 170 marchés et compte plus de 200 000 clients. L'opération sera partiellement financée par les liquidités de l'entreprise. La société a réduit son dividende annuel de 50 %, à 0,5 dollar par action, pour financer l'acquisition et réduire la dette. Certains investisseurs pensent que Lexmkar pourrait apporter à l'entreprise une plus grande croissance sur les marchés asiatiques. Source: xStation5

