Points clés Les indices US ont rebondi de près de 9% depuis fin mars

Les futures évoluent proches de l’équilibre (+0,2%)

L’inflation US ressort à 3,3% , légèrement sous les attentes

, légèrement sous les attentes Le marché se repositionne sur la tech et l’IA

La saison des résultats démarre avec les banques

Après une semaine marquée par une forte volatilité, Wall Street aborde sa dernière séance dans un climat plus apaisé. Les principaux indices américains ont déjà effacé une grande partie de leurs pertes, avec un rebond de près de 9% depuis le 31 mars, retrouvant leurs niveaux d’avant le conflit en Iran. Malgré une situation géopolitique toujours incertaine et des prix du pétrole proches des 100 dollars, les investisseurs semblent réorienter leur attention vers les fondamentaux économiques et le secteur technologique. 📊 Wall Street : stabilisation après un rebond rapide Un marché en phase de consolidation Les contrats à terme sur les indices américains évoluent autour de l’équilibre, avec des variations limitées à +0,2%. Ce calme relatif intervient après une phase de forte volatilité, suggérant une pause technique plutôt qu’un retournement de tendance. Un retour aux niveaux d’avant-crise Le marché a rapidement effacé l’impact initial du conflit, illustrant la résilience des actifs risqués. Cette dynamique reflète également un repositionnement rapide des investisseurs après une phase de dé-risking massif. 🤖 Tech et IA : retour au centre du marché Une rotation vers les valeurs de croissance Malgré des prix de l’énergie élevés, les investisseurs reviennent vers les valeurs technologiques, perçues comme moteurs de croissance à long terme. Les annonces récentes autour de l’intelligence artificielle continuent de soutenir le secteur. Des entreprises portées par l’IA Plusieurs sociétés bénéficient de cette dynamique : CoreWeave (+3%) : partenariat avec Anthropic

: partenariat avec Anthropic Lumentum (+2%) : forte demande liée à l’IA À l’inverse, Palantir recule, pénalisé par la concurrence croissante dans le domaine de l’IA. 📉 Inflation : un signal modérément rassurant Une hausse des prix maîtrisée Les données du BLS montrent une inflation en hausse, mais légèrement inférieure aux attentes : CPI : 3,3% (vs 3,4% attendu)

Core CPI : 2,6% (vs 2,7%) Ces chiffres indiquent une pression inflationniste liée au conflit, mais sans surprise majeure. Une divergence importante L’écart entre inflation globale et sous-jacente souligne que certaines catégories spécifiques (notamment l’énergie) tirent la hausse. Cela pourrait influencer les décisions futures de la Réserve fédérale. 📈 Analyse technique : biais haussier confirmé Un retour des acheteurs Le Nasdaq 100 (US100) montre une reprise nette après un rebond sur les 23 000 points. Les moyennes mobiles repartent à la hausse, tandis que le MACD envoie un signal haussier clair. Objectif 26 000 points Le scénario privilégié reste une progression vers les 26 000 points, bien que le RSI élevé suggère un risque de correction à court terme. 🏦 Saison des résultats : prochain catalyseur Les banques en première ligne La saison des résultats débute la semaine prochaine avec : Goldman Sachs

FB Financial Ces publications seront cruciales pour évaluer l’impact des conditions macroéconomiques sur le secteur financier. Un test pour le marché Les résultats pourraient confirmer ou infirmer le rebond actuel, en apportant des indications sur : La croissance économique

La qualité du crédit

Les perspectives des entreprises 🏢 Entreprises : actualités marquantes Hausse et opérations stratégiques Organon (+20%) : rumeurs de rachat par Sun Pharma (12 milliards $)

: rumeurs de rachat par Sun Pharma (12 milliards $) CoreWeave et Lumentum : soutenus par l’IA Ces mouvements illustrent un regain d’intérêt pour les opportunités de croissance. Pression sur certains secteurs Nike (-1%) : dégradation d’analyste

: dégradation d’analyste CrowdStrike et Palo Alto : sous pression face à la concurrence IA Le marché devient plus sélectif, favorisant les leaders technologiques. ⚠️ Perspectives : entre optimisme et prudence Des facteurs de soutien Le marché bénéficie de plusieurs éléments positifs : Un rebond technique solide

Une inflation maîtrisée

Un retour vers la tech Des risques persistants Cependant, plusieurs incertitudes demeurent : Les tensions géopolitiques

Les prix de l’énergie

La saison des résultats Le marché pourrait rester volatil à court terme. ❓ FAQ Pourquoi Wall Street se stabilise-t-elle ?

Après un fort rebond, les investisseurs prennent une pause en attendant de nouveaux catalyseurs. L’inflation est-elle inquiétante ?

Elle augmente, mais reste légèrement sous les attentes, ce qui rassure partiellement. Pourquoi la tech monte-t-elle ?

Grâce à l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle. Quels événements surveiller ?

La saison des résultats, notamment dans le secteur bancaire. Le marché peut-il continuer à monter ?

Oui, mais avec des risques de correction à court terme.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."