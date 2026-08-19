Ouverture US : le marché tente de regagner du terrain, Moderna en hausse de 140 % (19.08.2026)

La séance d'hier a été marquée par une vague de ventes sur le marché américain (et bien au-delà). Ce phénomène a été particulièrement marqué dans le secteur technologique. L'indice Nasdaq 100 a reculé d'environ 1,7 %, entraîné à la baisse par les entreprises des secteurs des semi-conducteurs et de la mémoire. CoreWeave a enregistré une perte de 12 %, tandis que Lumentum a chuté de 10 %. Seagate, Teradyne et Sandisk ont chacune perdu 9 %.

L’ouverture d’aujourd’hui, malgré de nouvelles hausses des prix du pétrole et du gaz, a été marquée par une correction (relativement de courte durée, puisque le Nasdaq 100 est actuellement revenu aux niveaux de la clôture de mardi). Le marché a réagi vivement à l’annonce de l’extension du programme de rachat du Trésor américain (dit « programme de rachat de soutien à la liquidité »).

Ce programme vise à :

au moins doubler le seuil maximal des opérations de rachat individuelles (de 2 milliards à 4 milliards de dollars) ;

se concentrer sur la partie longue de la courbe, c’est-à-dire acheter principalement des bons du Trésor à longue échéance (ce qui se traduira par une liquidité accrue) ;

entrer en vigueur le 9 septembre et rester applicable au moins jusqu’au 4 novembre, date à laquelle le département du Trésor publiera de nouveaux plans trimestriels.

La décision de M. Bessent n’est bien sûr pas le fruit du hasard. Il s’agit d’une intervention destinée à apaiser la tension qui règne sur le marché obligataire. Ces dernières semaines, les rendements ont augmenté à un rythme très soutenu, en particulier sur la partie longue de la courbe. Mardi, un nouveau record sur 19 ans a été atteint à cet égard, les rendements des obligations à 30 ans ayant franchi le seuil des 5,33 %.

Techniquement, il ne s’agit pas d’un assouplissement de la politique monétaire (qui relève de la compétence de la Réserve fédérale), mais pour le marché, l’effet est similaire. On observe une baisse significative des rendements sur l’ensemble de la courbe, très marquée à son extrémité longue.

En quoi cela est-il important pour les marchés ?

Pendant de nombreuses années, notamment au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, les rendements obligataires sont restés à des niveaux bas (environ 3 % pour les obligations à 30 ans), ne constituant pas une véritable alternative au marché boursier. Ce phénomène portait même un nom spécifique : TINA, signifiant « there is no alternative » (il n’y a pas d’alternative).

Actuellement, de nombreux investisseurs commencent à se demander s’il vaut la peine de prendre le risque lié aux placements boursiers alors que le gouvernement américain, l’émetteur le plus sûr au monde, offre un taux de rendement garanti d’environ 5,3 % sur 30 ans.

Pourquoi les entreprises technologiques sont-elles si sensibles aux fluctuations du marché obligataire ?

Les entreprises technologiques, en particulier celles que l’on qualifie de « valeurs de croissance », sont souvent évaluées à l’aune des bénéfices attendus dans un avenir lointain. Lorsque les rendements obligataires augmentent, le taux d’actualisation augmente également. Par conséquent, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs diminue considérablement.

De plus, les rendements des bons du Trésor servent en quelque sorte de référence pour tous les autres crédits de l’économie. Leur hausse signifie généralement un coût du crédit plus élevé pour les entreprises et des taux d’intérêt plus élevés sur les obligations d’entreprise. Cela est particulièrement pénalisant pour les entreprises nécessitant d’importants investissements.

Actualités des entreprises

Figure 1 : Gagnants et perdants du S&P 500 (19/08/2026)

Source: XTB Research, 19.08.2026

Moderna ($MRNA.US)

L'actualité du secteur est aujourd'hui dominée par une hausse de plus de 140 % du cours de l'action Moderna. Cette hausse fait suite à l'annonce de résultats positifs d'essais cliniques de phase avancée concernant un vaccin personnalisé contre le cancer. Associé au Keytruda, le médicament d'immunothérapie de Merck, ce vaccin a permis de réduire la récidive du mélanome plus efficacement que l'immunothérapie seule. Ce vaccin est adapté aux mutations spécifiques de la tumeur de chaque patient, et son processus de fabrication dure environ six semaines. Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a estimé qu’il pourrait être homologué dès 2027.

Estée Lauder ($EL.US)

Le cours de l’action du géant des cosmétiques Estée Lauder est également en hausse (+16,7 %), suite à des résultats trimestriels impressionnants. Le chiffre d’affaires a dépassé les attentes et affiche à nouveau une croissance annuelle positive après trois trimestres décevants. La société a également revu à la hausse ses prévisions concernant la marge opérationnelle ajustée. Dans le cadre des efforts visant à améliorer la rentabilité, le PDG Stéphane de La Faverie a également confirmé une réduction prévue des effectifs de près de 10 000 postes.

Target ($TGT.US)

Après des baisses initiales, Target se redresse également (+5,9 %). La société a dépassé les attentes des analystes en matière de ventes comparables (+3,8 % contre un consensus de 2,4 %) et de bénéfice par action ajusté (4,11 $) pour le deuxième trimestre. La direction a revu à la hausse ses prévisions pour 2027, visant un bénéfice par action ajusté compris entre 9,90 $ et 10,90 $ (contre 7,50 $ à 8,50 $ auparavant) et une croissance du chiffre d’affaires net d’environ 5 %.

SK Hynix ($SKHY.US)

SK Hynix affiche également une hausse, bien que moins spectaculaire (3,3 %), après avoir annoncé un programme de rachat d’actions d’une valeur de 40 000 milliards de wons (environ 29 milliards de dollars). La société prévoit d’acquérir et d’annuler jusqu’à 24 millions d’actions d’ici le 19 novembre.