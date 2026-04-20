Les indices de la bourse américaine ouvrent en nette baisse ce lundi, sous l’effet d’une escalade géopolitique et d’un rebond du pétrole. Les contrats à terme signalent une correction généralisée, alors que les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs risqués. Le mouvement touche plusieurs secteurs, en particulier ceux liés à la conjoncture et aux coûts de l'énergie.

Bourse américaine sous pression des tensions géopolitiques

Indices en recul dès l’ouverture

Les contrats à terme indiquent une baisse de 0,9% pour le Dow Jones, contre 0,8% pour le S&P 500 et le Nasdaq-100. Le Russell 2000, composé de petites capitalisations, recule lui aussi d’environ 0,8% au début de la séance.

Ce repli intervient après une série de sommets atteints la semaine précédente. La correction reste homogène entre les indices, sans distinction marquée entre valeurs industrielles, technologiques ou domestiques.

Le mouvement s’accompagne d’une hausse de la volatilité sur plusieurs classes d’actifs. Les flux se dirigent vers des positions plus défensives, en lien avec une perception accrue du risque à court terme.

Blocage du détroit d’Ormuz et hausse du pétrole

L’origine de cette tension provient du Moyen-Orient. Les États-Unis ont intercepté un navire iranien dans le golfe d’Oman, ce qui a conduit l’Iran à bloquer de nouveau le détroit d’Ormuz.

Ce passage concentre une part importante du transport mondial de pétrole. Sa fermeture provoque une hausse immédiate des prix du brut, avec des variations intrajournalières de 6% à 7% pour le WTI et le Brent.

Cette hausse du pétrole alimente les anticipations d’inflation. Elle complique la trajectoire des taux d’intérêt et pèse sur les valorisations des actions, notamment dans les secteurs sensibles aux coûts énergétiques.

Rotation sectorielle et dispersion des performances

Énergie en hausse, transport en recul

Le secteur énergétique progresse nettement, soutenu par la hausse du pétrole. Les grandes compagnies pétrolières comme Exxon Mobil, Chevron ou ConocoPhillips évoluent en territoire positif en début de séance.

À l’inverse, le secteur du transport recule. Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières subissent directement l’augmentation des coûts du carburant.

American Airlines perd environ 3% en pré-marché. Le groupe a écarté un projet de fusion avec United Airlines, un scénario jugé peu probable au regard des contraintes réglementaires.

Technologie et opérations d’entreprises

Le secteur technologique recule dans son ensemble, malgré certaines hausses isolées. Marvell Technology gagne près de 7% à l’ouverture, porté par des discussions avec Alphabet autour de puces dédiées à l’intelligence artificielle.

TopBuild progresse de plus de 17% après l’annonce de son rachat par QXO pour 17 milliards de dollars. Les actionnaires peuvent recevoir 505 dollars par action en numéraire ou des titres du nouvel ensemble, soit une prime supérieure à 23%.

À l’opposé, AST SpaceMobile chute de 14% à 15%. L’échec du lancement d’un satellite empêche toute correction de trajectoire, ce qui entraîne sa perte et soulève des incertitudes sur le calendrier des futurs déploiements.

Marchés attentifs aux prochains catalyseurs

Données économiques attendues cette semaine

Le calendrier macroéconomique américain reste limité en ce début de semaine. Les membres de la Réserve fédérale sont en période de silence avant la décision prévue le 29 avril.

Les ventes au détail de mars, attendues mardi, concentrent l’attention. Une progression est anticipée, liée en partie à la hausse des prix du carburant.

Une audition de Kevin Warsh, candidat à la présidence de la Fed, figure également parmi les événements suivis par les marchés.

Volatilité accrue sur plusieurs marchés

La volatilité augmente sur les principaux actifs. Les indices actions, les matières premières et certains segments liés aux cryptomonnaies enregistrent des variations plus marquées.

Les valeurs cycliques, notamment dans l’automobile et le secteur bancaire, reculent en début de séance. Cette évolution traduit une réduction de l’exposition au risque dans un contexte incertain.

Source: xStation

❓ FAQ

Pourquoi la bourse américaine baisse-t-elle aujourd’hui ?

La baisse est liée à l’escalade des tensions au Moyen-Orient et à la hausse rapide des prix du pétrole.

Quel est l’impact du détroit d’Ormuz sur les marchés ?

Ce passage est central pour le transport de pétrole. Sa fermeture entraîne une hausse des prix du brut et des coûts pour les entreprises.

Quels secteurs résistent le mieux ?

Le secteur de l’énergie progresse grâce à la hausse du pétrole, contrairement au transport et aux valeurs cycliques.

Pourquoi certaines actions montent malgré la baisse globale ?

Des annonces spécifiques, comme des acquisitions ou des partenariats, peuvent soutenir certaines entreprises indépendamment du marché.