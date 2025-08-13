Ouverture US : le Russell 2000 atteint son plus haut niveau depuis février grâce à l'optimisme de Wall Street. AMD progresse de 7 %.

Le Russell 2000 est l'indice américain qui affiche la plus forte hausse aujourd'hui, avec une progression de 0,9 %.

M. Trump envisage trois autres candidats pour le poste de président de la Réserve fédérale.

Scott Bessent estime que les taux d'intérêt américains devraient baisser de 175 points de base.

Le dollar américain perd du terrain, tandis que les contrats à terme sur les métaux précieux sont en hausse ; sur le marché des grandes capitalisations, AMD se distingue avec une hausse de 6 %, tout comme la société de mode Capri Holdings. Russell 2000 (graphique D1) Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 (Russell 2000) grimpent à 3 313 USD, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis février 2025. L'indice teste actuellement des zones de résistance clés liées à la concentration de l'offre et aux réactions des prix. L'EMA50 (ligne orange) reste le niveau de support clé. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Les actions AMD (AMD.US) ont augmenté de près de 6 % pour atteindre 185 dollars américains, égalant ainsi leur plus haut niveau local atteint en juillet 2024. Les analystes de Citi ont maintenu aujourd'hui leur note « neutre » sur le titre. Source: xStation5 Alors qu'AMD affichait une valorisation relativement attractive il y a six mois, son action approche aujourd'hui des sommets historiques, les investisseurs payant une prime considérable, soit 100 fois les bénéfices annuels et 37 fois les bénéfices attendus sur 12 mois. Le marché estime toutefois que la société va conquérir une part importante du marché des puces pour l'IA, ce qui pourrait améliorer de manière significative et durable sa rentabilité. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Actualités des entreprises C3.ai Inc. (AI.US) recule après qu'Oppenheimer a abaissé la note du titre de « surperformance » à « performance conforme au marché », à la suite de résultats préliminaires jugés faibles.

Cadre Holdings Inc. (CDRE.US) recule après que BofA Global Research a abaissé la note du fabricant d'équipements de sécurité de « neutre » à « sous-performant », invoquant des inquiétudes liées à « la lenteur de la croissance et au contexte actuel des fusions-acquisitions ».

Capri Holdings (CPRI.US) progresse de 7 % après que JPMorgan a relevé la note du propriétaire de Michael Kors de « neutre » à « surpondérer », soulignant que la réduction des soldes et les mesures d'atténuation des droits de douane devraient stimuler les bénéfices.

HanesBrands (HBI.US) recule de près de 6 % après que Gildan Activewear a accepté d'acquérir la société dans le cadre d'une transaction dont la valeur implicite s'élève à environ 2,2 milliards de dollars.

Les actions de Gildan enregistrent de légers gains.

Intapp Inc. (INTA.US) bondit de plus de 20 % après que la société de services logiciels a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et publié des perspectives bien accueillies.

KinderCare (KLC.US) plonge de 20 % après que la société spécialisée dans l'éducation des jeunes enfants a publié des résultats trimestriels décevants, invoquant des inscriptions inférieures aux prévisions et une révision à la baisse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Lumentum (LITE.US) progresse de 4 % après que le fabricant de produits optiques et photoniques a publié des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre, ce qui a incité un analyste à relever sa recommandation.

Palo Alto Networks (PANW.US) gagne près de 2 % après que la Deutsche Bank a relevé la note de la société de cybersécurité de « conserver » à « acheter ».

SimilarWeb (SMWB.US) a bondi de plus de 20 % après que la société de services web a annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre et relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année.

Webtoon (WBTN.US) a grimpé de plus de 30 % en pré-marché après que la plateforme de bandes dessinées numériques a annoncé un accord avec Disney (DIS.US) pour proposer une centaine de séries sur son application en anglais.

