Le Nasdaq 100 surperforme nettement, avec une hausse proche de 4% sur les contrats

Le sentiment des investisseurs s’améliore en fin de semaine, porté par les résultats du secteur financier

Les marchés financiers américains terminent la semaine sur une note contrastée. Si le secteur financier attire fortement l’attention grâce à des résultats supérieurs aux attentes, les investisseurs restent prudents face aux risques politiques et aux déclarations de Donald Trump. Dans ce contexte, les indices évoluent de manière dispersée, avec une nette surperformance du Nasdaq 100.

📈 Wall Street portée par les résultats du secteur financier

Un optimisme alimenté par les publications bancaires

En fin de semaine, le sentiment des investisseurs s’est nettement amélioré, principalement grâce aux résultats des entreprises du secteur financier. La majorité des banques et sociétés de gestion ont publié des chiffres supérieurs aux attentes, tant en matière de bénéfices que de revenus. Ces bonnes surprises ont contribué à soutenir les principaux indices boursiers américains.

Cette dynamique positive s’explique également par une perception accrue de stabilité économique aux États-Unis. Les investisseurs estiment que les établissements financiers bénéficient encore de conditions favorables, malgré un environnement de taux d’intérêt plus incertain à moyen terme.

Le risque géopolitique déjà intégré par les marchés

Parallèlement, les marchés semblent déjà intégrer le risque potentiel d’un conflit avec l’Iran. Cette anticipation se reflète notamment dans l’évolution des prix du pétrole, qui ne montrent pas de tension excessive. Les investisseurs considèrent donc, à ce stade, que le risque géopolitique reste maîtrisable et n’appelle pas de repositionnement massif.

Cette capacité des marchés à « pricer » les risques en amont contribue à limiter la volatilité globale, même dans un contexte international sensible.

🚀 Des indices américains à plusieurs vitesses

Le Nasdaq 100 en tête des performances

Le Nasdaq 100 s’impose clairement comme le leader de la séance. Les contrats à terme progressent d’environ 4%, portés par les valeurs technologiques et de croissance, mais aussi par certaines publications d’entreprises individuelles très bien accueillies. Cette forte progression traduit un appétit renouvelé pour le risque chez les investisseurs les plus offensifs.

À l’inverse, les autres indices affichent des évolutions beaucoup plus modérées. Le S&P 500 et le Russell 2000 limitent leur progression à environ 0.2%, signe d’un marché plus hésitant en dehors des valeurs de croissance.

Le Dow Jones pénalisé par la prudence

Le Dow Jones fait figure de lanterne rouge, avec des contrats en baisse d’environ 0.1%. Cet indice, plus exposé aux valeurs industrielles et financières traditionnelles, souffre davantage des incertitudes politiques et des déclarations de Donald Trump. Les investisseurs semblent privilégier la sélectivité plutôt qu’un mouvement haussier généralisé.

🏭 Données macroéconomiques : l’industrie américaine résiste

Une production industrielle supérieure aux attentes

Les dernières données publiées par la Réserve fédérale confirment la bonne tenue de l’industrie américaine en décembre 2025. La production industrielle a progressé de 0.4% sur un mois, dépassant les attentes du marché. En rythme annuel, la croissance ralentit toutefois, passant de 2.52% à 2%.

Fait notable, le secteur manufacturier surprend positivement avec une hausse de 0.2%, alors que les analystes anticipaient un repli. Cette résilience soutient le scénario d’un atterrissage économique en douceur.

Capacité d’utilisation en légère hausse

Le taux d’utilisation des capacités s’établit à 76.3%, en légère augmentation. Ce niveau suggère une activité soutenue sans pression excessive sur les capacités de production, ce qui limite pour l’instant les risques inflationnistes liés à l’offre.

US100 (D1)

Source: xStation5

📉 Analyse technique : un seuil clé pour le Nasdaq 100

Une résistance majeure à surveiller

[Graphique à insérer ici : évolution du Nasdaq 100 et zone de résistance technique]

D’un point de vue technique, le Nasdaq 100 (US100) se rapproche d’un niveau décisif autour de 25 900 points. Il s’agit de la quatrième tentative de franchissement de cette zone de résistance. Un échec supplémentaire pourrait redonner l’avantage aux vendeurs.

Un risque de correction en cas de rejet

Si les acheteurs ne parviennent pas à s’imposer, le marché pourrait connaître un repli en direction du retracement de Fibonacci à 38.2%. Cette zone constituerait alors un premier support technique important, susceptible de tester la solidité de la tendance haussière actuelle.

🏢 Entreprises : fortes réactions après les résultats

Les gagnants du jour

Plusieurs valeurs individuelles se distinguent nettement. BlackRock (BLK.US) dépasse largement les attentes, avec un EPS à 13.16 dollars et des revenus de 7 milliards de dollars, entraînant une hausse d’environ 7% à l’ouverture. Micron (MU.US) progresse de près de 4%, portée par la pénurie persistante de mémoire RAM.

De son côté, ImmunityBio (IBRX.US) s’envole de 17% après l’annonce de prévisions de bénéfices nets supérieures de 700% aux attentes. AST SpaceMobile (ASTS.US) gagne plus de 7% à la suite de la signature de contrats liés à des systèmes de défense aérienne.

Les déceptions pénalisées

À l’inverse, Regions Financial Corporation (RF.US) fait figure d’exception négative dans la saison des résultats bancaires. La société déçoit à la fois sur les bénéfices et les revenus, entraînant une baisse du titre de plus de 3%.

❓ FAQ

Pourquoi le Nasdaq 100 surperforme-t-il les autres indices ?

Le Nasdaq 100 bénéficie d’un fort poids des valeurs technologiques et de croissance, qui profitent d’un regain d’appétit pour le risque et de résultats solides.

Les déclarations de Donald Trump peuvent-elles influencer durablement les marchés ?

Oui, notamment lorsqu’elles concernent la politique monétaire ou la régulation bancaire, car elles ravivent les tensions avec la Réserve fédérale.

Les données industrielles américaines sont-elles rassurantes ?

Globalement oui, car elles montrent une industrie résiliente malgré un léger ralentissement de la croissance annuelle.

Quel est le principal risque à court terme pour les marchés US ?

Un échec technique du Nasdaq sous sa résistance majeure ou une escalade politique pourrait déclencher une phase de correction.

Le secteur financier reste-t-il attractif pour les investisseurs ?

À court terme, les bons résultats soutiennent le secteur, mais les incertitudes réglementaires et politiques appellent à la prudence.