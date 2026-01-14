Les marchés réduisent leurs attentes de baisses rapides des taux de la Fed .

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis confirment des pressions inflationnistes persistantes .

Les marchés attendaient avec attention les principales statistiques macroéconomiques américaines, considérées comme déterminantes pour évaluer la dynamique économique de la fin de l’année 2025. Les chiffres publiés confirment un scénario de croissance résiliente, mais aussi de désinflation lente, renforçant la prudence des investisseurs et la posture restrictive de la Réserve fédérale.

📊 Inflation et consommation : un signal contrasté

Des prix à la production toujours sous tension

En novembre, les prix à la production (PPI) ont progressé de 0.2% sur un mois et de 3.0% sur un an, légèrement au-dessus des attentes du marché. Cette évolution montre que les pressions inflationnistes en amont restent bien présentes, suggérant que les entreprises continuent de faire face à des coûts de production élevés.

Ces données réduisent la probabilité d’un assouplissement monétaire rapide et confortent l’idée que la désinflation pourrait être plus lente que prévu, en particulier du côté des prix hors énergie et alimentation.

Une consommation américaine toujours robuste

À l’inverse, les ventes au détail ont surpris positivement, avec une hausse de 0.6% en novembre par rapport à octobre. Même en excluant les composantes les plus volatiles – automobiles, carburants et restauration – la dynamique reste solide.

Sur un an, la croissance ralentit légèrement de 3.47% à 3.3%, mais ce niveau confirme que la demande domestique demeure un pilier central de l’économie américaine, soutenant l’activité au quatrième trimestre.

🏦 Fed : la prudence reste de mise

Des taux élevés pour plus longtemps

La combinaison d’une inflation persistante et d’une consommation dynamique constitue un argument fort contre une baisse rapide des taux. Pour la Réserve fédérale, ces indicateurs plaident en faveur du maintien des taux d’intérêt à des niveaux élevés sur une période prolongée.

Les marchés commencent déjà à intégrer ce scénario, révisant à la baisse leurs anticipations de détente monétaire à court terme. Les prochaines publications sur l’inflation des consommateurs (CPI) seront déterminantes pour affiner ces attentes.

Source: xStation5

Impact technique sur le S&P 500

Les contrats à terme sur l'indice US500 (S&P 500) reculent par rapport à la clôture d'hier, principalement en réaction à un indice des prix à la production (IPP) supérieur aux prévisions, qui indique des pressions inflationnistes persistantes et limite les attentes du marché quant à une baisse rapide des taux de la Fed. Les données de l'IPP sous-jacent supérieures au consensus ont suscité des inquiétudes quant à la poursuite de la politique monétaire actuelle. L'indicateur RSI est en baisse autour de 50, signalant une dynamique neutre et la possibilité d'une nouvelle correction après les niveaux records atteints en décembre.

Source: xStation5

📉 Marchés actions : réaction négative

Wall Street sous pression

La réaction des marchés ne s’est pas fait attendre. Le Dow Jones recule d’environ 0.2%, le S&P 500 perd 0.6%, tandis que le Nasdaq cède près de 0.9%. Les valeurs technologiques sont particulièrement affectées, en raison de leur sensibilité accrue aux taux d’intérêt élevés, qui augmentent le coût du capital et réduisent la valeur actualisée des profits futurs.

Malgré la solidité de la consommation, la perspective de conditions financières restrictives prolongées domine le sentiment de marché.

🏛️ Résultats bancaires : un début de saison contrasté

Wells Fargo déçoit, mais reste confiant

Wells Fargo (WFC.US) a publié des résultats inférieurs aux attentes en termes de chiffre d’affaires et de BPA, entraînant une pression sur le titre. Néanmoins, la banque affiche une croissance du bénéfice net sur un an, portée par les revenus d’intérêts.

La levée des contraintes réglementaires, un bilan dépassant 2 trillions de dollars, et la croissance des cartes de crédit et prêts automobiles soutiennent un discours optimiste pour 2026, avec des dépenses maîtrisées et une amélioration attendue du revenu d’intérêts.

Citigroup surprend positivement

Citigroup (C.US) a, à l’inverse, dépassé les attentes sur le BPA, malgré des revenus légèrement inférieurs au consensus. La banque a brillé dans les segments banque d’investissement, services et gestion de fortune, compensant la faiblesse des activités de marché.

La direction souligne des revenus records en 2025, une discipline des coûts renforcée et une perspective de croissance du revenu net d’intérêts en 2026.

Bank of America confirme la résilience du secteur

Bank of America (BAC.US) a également publié des résultats meilleurs que prévu, avec une progression du revenu d’intérêts et des commissions. La solidité des segments Consumer Banking, Global Banking et Wealth Management témoigne de la résilience des ménages et des entreprises américaines.

La banque anticipe pour 2026 une croissance du NII de 5–7% et un levier opérationnel positif, renforçant la confiance dans la trajectoire du secteur bancaire.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés américains reculent-ils malgré de bonnes ventes au détail ?

Les investisseurs craignent que l’inflation persistante oblige la Fed à maintenir des taux élevés plus longtemps.

Le PPI est-il un indicateur clé pour la Fed ?

Oui, il donne une indication précoce des pressions inflationnistes pouvant se transmettre aux prix à la consommation.

Pourquoi le Nasdaq est-il le plus touché ?

Les valeurs technologiques sont plus sensibles aux taux élevés en raison de leur dépendance au financement et à la croissance future.

Les résultats bancaires sont-ils globalement positifs ?

Ils sont contrastés, mais montrent une bonne résilience du secteur grâce à la solidité de la demande et du revenu d’intérêts.

Quels indicateurs seront les plus importants à venir ?

Les prochains chiffres d’inflation CPI et les communications de la Fed seront déterminants.