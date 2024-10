Ouverture US : les indices sous pression à l’ouverture du marché 📉

Les principaux indices de Wall Street ouvrent en baisse

Les rendements obligataires américains repartent à la hausse

Le dollar (USDIDX) se renforce de 0,40 % À mi-semaine sur les marchés boursiers, la pression vendeuse persiste. Tous les principaux indices boursiers américains, y compris le US500, le US100 et le US2000, ont ouvert en territoire négatif. La force du dollar et la hausse des rendements obligataires américains contribuent à cette pression à la vente. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile US500 L'élan haussier sur l'indice US500 a nettement ralenti. Un sommet local et historique s'est formé autour de 5930 points la semaine dernière. Les acheteurs semblent éprouver des difficultés à maintenir la demande face à un dollar particulièrement fort. L'indice du dollar USDIDX a gagné plus de 4,00 % depuis son creux début octobre, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le marché des actions. Toutefois, les rapports de résultats des plus grandes entreprises de l'indice, prévus cette semaine et la suivante, pourraient constituer des catalyseurs clés pour orienter le marché à la hausse ou à la baisse. La semaine prochaine apportera également des rapports sur le marché de l'emploi. Des données inférieures aux attentes renforceraient certainement les anticipations de baisses des taux d’intérêt. À l’inverse, des chiffres plus élevés pourraient indiquer moins de baisses de taux cette année, ce qui augmenterait la pression baissière sur les indices. Source: xStation 5 Actualités des entreprises Trump Media & Technology Group (DJT.US) a gagné 6,30 % supplémentaires en raison de spéculations des investisseurs sur le potentiel succès de Donald Trump lors des prochaines élections. Cela fait suite à une hausse de 10 % mardi, marquant la clôture la plus élevée du titre depuis juillet, alimentée par l’optimisme croissant sur les perspectives électorales de Trump. Texas Instruments (TXN.US) progresse de 3,60 % après avoir dépassé les attentes du T3, affichant une croissance séquentielle des revenus de 9 %. Cependant, ses prévisions pour le T4, avec un bénéfice par action attendu entre 1,07 et 1,29 $ et des revenus entre 3,7 et 4 milliards $, sont inférieures aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,35 $ par action et 4,08 milliards $, ce qui laisse entrevoir des défis à venir malgré les gains récents. Spirit Airlines (SAVE) a bondi de 38 % après des informations faisant état de discussions de fusion avec Frontier Group (ULCC), potentiellement dans le cadre d’un processus de restructuration de la dette via la faillite. La nouvelle, qui pourrait conduire à des synergies opérationnelles et à une stabilité financière, fait suite à une augmentation de 53 % lundi après que Spirit a obtenu une prolongation de son refinancement de la dette, soulageant ainsi les pressions financières. Starbucks (SBUX.US) réduit sa baisse de 4 % à 0,80 % après avoir annoncé une baisse de 7 % des ventes comparables mondiales en magasin et une diminution de 3 % de ses revenus nets pour le T4, inférieurs aux attentes des analystes. Malgré une augmentation de 7 % des dividendes, les performances médiocres en Amérique du Nord et en Chine, ainsi que la suspension des prévisions pour l’exercice 2025, ont alimenté les inquiétudes des investisseurs. Les actions de McDonald's (MCD.US) ont chuté de 5,70 % après qu’un avertissement du CDC concernant une épidémie d’E. coli liée au Quarter Pounder a conduit l'entreprise à retirer les oignons de son approvisionnement et à suspendre temporairement les ventes du Quarter Pounder dans plusieurs États américains. La réaction rapide de la chaîne reflète les risques potentiels en matière de sécurité alimentaire. Enphase Energy (ENPH.US) a perdu 13,30 % après avoir affiché une baisse de 31 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel au T3, avec un bénéfice net tombé à 45,76 millions $ contre 113,95 millions $ l’année précédente. L’entreprise a également publié des prévisions décevantes pour le T4, avec des revenus attendus entre 360 et 400 millions $, en dessous des attentes, et des marges brutes plus faibles qu’escompté, signalant des difficultés persistantes. Les actions de Qualcomm (QCOM.US) ont chuté de plus de 2,50 % après qu'Arm Holdings a mis fin à un accord de licence clé, intensifiant ainsi la bataille juridique entre les deux entreprises. Le différend, lié à l’acquisition par Qualcomm du fabricant de puces Nuvia, menace l'accès de Qualcomm à la propriété intellectuelle d'Arm et pose des risques importants pour ses opérations de conception de puces.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."