OUVERTURE US - Marché en attente de décisions

Le début de la nouvelle semaine est marqué par les espoirs et les inquiétudes des investisseurs concernant d'importants facteurs géopolitiques et macroéconomiques. La rencontre entre Trump et Poutine en Alaska s'est déroulée sans engagements ni déclarations concernant la paix, ce qui se reflète dans la déception des marchés.

Selon un rapport de la Deutsche Bank, le sentiment des investisseurs est tombé à son plus bas niveau en trois mois.

Apollo Sløk met également en garde contre la détérioration de l'environnement macroéconomique. Le déclin des flux commerciaux maritimes signale un affaiblissement de la consommation. Un fonds privé scandinave souligne également que l'allocation de capitaux dans les entreprises d'IA dépasse déjà les extrêmes de la période de la bulle Internet. Source: Appolo Sløk. Source : Bloomberg Finance LP

Après la réunion infructueuse en Alaska, une autre incertitude attend le marché : la position de la Fed sur sa politique future. Le marché cherche une direction, mais ne la trouve toujours pas, alors que la séance s'ouvre au niveau de clôture de vendredi. US500 (D1) L'indice principal de la bourse de Wall Street se trouve actuellement à la limite supérieure d'un canal de consolidation étroit, dans une tendance haussière. Le prix est bien au-dessus des moyennes, mais les indicateurs RSI ne suggèrent pas encore de conditions de surachat. Le marché est à la recherche d'une raison pour continuer à monter, mais s'il n'en trouve pas, la chute pourrait être douloureuse. Dans ce cas, les premiers niveaux de soutien se situent à 6360, puis à 6250, où se trouvent les récents plus bas et la moyenne EMA50. Un soutien supplémentaire pourrait venir des moyennes EMA100 et EMA200, cette dernière se situant également aux plus bas niveaux enregistrés il y a deux mois, ce qui en fait un niveau très important en cas de baisse potentielle. Actualités de l'entreprise : UnitedHealth Group (UNH.US) - La star de la séance est actuellement cette entreprise controversée qui fournit des services dans le secteur de l'assurance maladie. L'entreprise a connu une année très difficile, mais sa mauvaise passe pourrait s'inverser après l'annonce vendredi de l'achat massif d'actions et d'options par Warren Buffett et Michael Burry. Vendredi, la société a clôturé la séance avec une hausse de plus de 10 %. Lundi, UnitedHealth progresse encore de 2 % à l'ouverture. Seul le temps nous dira si ce changement de sentiment est durable. Source: Xstation Palo Alto (PANW.US) - À la fin de la séance de lundi, l'un des leaders du secteur de la cybersécurité devrait publier ses résultats pour le premier semestre 2025. Les prévisions tablent sur un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars et un BPA de 0,85, ce qui marquerait une nouvelle étape importante dans la croissance de l'entreprise. Novo Nordisk (NVO.US) - La société pharmaceutique, connue pour son médicament révolutionnaire contre l'obésité Ozempic, récupère une partie de ses pertes récentes grâce à l'optimisme suscité par un nouveau produit qui a reçu l'autorisation de la FDA. Ce médicament, appelé « Wegovy », aide au traitement des maladies du foie. Crédit d'impôt américain - Les nouvelles règles d'octroi de crédits d'impôt pour les infrastructures d'énergie renouvelable aux États-Unis soutiennent les valorisations des entreprises de ce secteur. Parmi ces entreprises figure Vestas, qui affiche une hausse de 15 %. Soho House (SHCO.US) - La société américaine d'hôtellerie et de restauration devrait être rachetée par un fonds d'investissement privé. Le groupe d'investissement est prêt à payer 9 dollars par action, soit une prime de 18 % par rapport à la valorisation actuelle du marché. Dayforce (DAY.US) - La société fournissant des solutions logicielles aux entreprises affiche une hausse de 13 % après avoir été sélectionnée comme fournisseur par Thoma Bravo.

