OUVERTURE US : Netflix sous les projecteurs de Wall Street

Points clés Le marché boursier américain approche d'un moment critique de la saison des résultats, les investisseurs attendant le rapport de Netflix, qui pourrait déterminer l'orientation future des indices, en particulier le Nasdaq et le S&P 500.

General Motors relève ses prévisions de bénéfices pour 2025 et atténue l'impact des droits de douane, ce qui influence positivement le sentiment dans le secteur industriel, tandis que Coca-Cola surprend avec une croissance de ses revenus tirée par les hausses de prix et une forte demande.

Malgré les solides résultats de Philip Morris, les investisseurs se détournent de l'action, ce qui entraîne une baisse de son cours, le marché continuant à considérer les rapports sur les bénéfices des entreprises comme une source d'information essentielle dans un contexte de fermeture du gouvernement et d'absence de données macroéconomiques actuelles.

Le marché boursier américain entre dans une phase critique de la saison des résultats. Les principaux indices (S&P 500, Dow Jones et Nasdaq) restent proches de leurs plus hauts historiques, mais les investisseurs se montrent de plus en plus prudents quant à la poursuite des gains. Après une forte reprise ces derniers mois, le marché a besoin d'être rassuré sur le fait que les fondamentaux suivent le rythme des valorisations. Aujourd'hui, Netflix occupe le devant de la scène, car la société s'apprête à publier ses résultats trimestriels après la séance. Elle est considérée comme un baromètre du sentiment dans les secteurs de la technologie et de la consommation. Les investisseurs s'attendent à une croissance du nombre d'abonnés (en particulier en dehors des États-Unis), à une augmentation des revenus et à une amélioration de la rentabilité, notamment grâce à ses stratégies visant à monétiser le partage de comptes et à développer son segment publicitaire. Un rapport conforme ou supérieur aux attentes pourrait soutenir le Nasdaq et maintenir l'optimisme sur l'ensemble du marché. En revanche, toute déception, notamment en ce qui concerne la dynamique de croissance du nombre d'utilisateurs ou les marges d'exploitation, pourrait déclencher une correction dans le segment des grandes technologies, qui a été le principal moteur des gains récents. Dans l'ombre de Netflix, d'autres grandes entreprises publient des résultats positifs : General Motors a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et Coca-Cola a dépassé les attentes grâce à un pouvoir de fixation des prix soutenu et à une demande stable. Ces résultats confirment que les consommateurs américains restent résilients malgré les incertitudes liées à l'inflation et aux taux d'intérêt élevés. Un autre facteur qui influe sur le sentiment est la fermeture partielle du gouvernement américain, qui retarde la publication de données macroéconomiques clés. En conséquence, les investisseurs s'appuient de plus en plus sur les rapports sur les résultats des entreprises comme principale source d'information sur l'état réel de l'économie. Dans ce contexte, les données sur l'inflation de l'IPC publiées vendredi revêtent une importance supplémentaire, car elles pourraient avoir une incidence sur les anticipations concernant la politique de la Fed. US500 (période H1) Les contrats à terme US500 maintiennent une tendance haussière, se consolidant dans une fourchette étroite après une forte hausse mi-octobre. Les niveaux actuels suggèrent que le marché attend de nouveaux catalyseurs, et la disposition des moyennes mobiles EMA (25, 50 et 100) dans une configuration haussière classique confirme la domination des acheteurs. Les investisseurs sont particulièrement attentifs au prochain rapport sur les résultats de Netflix, qui pourrait mettre fin à la consolidation actuelle et donner le ton pour les prochains jours de négociation. Actualités des entreprises : Les actions Netflix (NFLX.US) fluctuent légèrement autour du niveau de clôture d'hier. Le marché reste dans l'expectative avant la publication du rapport trimestriel, qui pourrait être déterminant pour les prochaines décisions de l'entreprise et le sentiment dans le secteur technologique.

fluctuent légèrement autour du niveau de clôture d'hier. Le marché reste dans l'expectative avant la publication du rapport trimestriel, qui pourrait être déterminant pour les prochaines décisions de l'entreprise et le sentiment dans le secteur technologique. Les actions de General Motors (GM.US) ont augmenté de plus de 15 % à la suite de la publication de prévisions révisées, dans lesquelles la société a revu à la baisse ses estimations antérieures concernant l'impact négatif des droits de douane sur ses résultats financiers. Cela démontre que GM met efficacement en œuvre des stratégies visant à limiter les coûts liés aux droits de douane. En outre, la société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2025, indiquant des perspectives positives d'amélioration de la rentabilité. Dans son communiqué, GM a annoncé de nouvelles mesures visant à minimiser les effets des droits de douane grâce à l'optimisation des coûts et à l'amélioration des processus opérationnels, ce qui devrait avoir un impact positif sur les résultats financiers des prochains trimestres. Les investisseurs ont accueilli cette nouvelle avec enthousiasme, ce qui a entraîné une hausse du cours de l'action et une atmosphère positive sur le marché automobile. Cela s'inscrit dans une tendance plus large de confiance croissante dans la capacité des entreprises industrielles américaines à relever les défis commerciaux.

Les actions de Coca-Cola (KO.US) ont augmenté d'environ 3,5 % après la publication des résultats du premier trimestre 2025, qui ont dépassé les attentes des analystes. Le bénéfice par action s'élève à 0,77 dollar (soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente) et le chiffre d'affaires atteint 11,22 milliards de dollars, principalement grâce à des hausses de prix et à un mix de produits favorable.

après la publication des résultats du premier trimestre 2025, qui ont dépassé les attentes des analystes. Le bénéfice par action s'élève à 0,77 dollar (soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente) et le chiffre d'affaires atteint 11,22 milliards de dollars, principalement grâce à des hausses de prix et à un mix de produits favorable. Les actions de 3M (MMM.US) ont progressé de plus de 4,5 % après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes. Le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 2,19 dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes du marché qui s'établissaient à 2,07 dollars. La société a simultanément relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, ce qui a eu un effet positif sur le sentiment des investisseurs.

Philip Morris (PM.US) a vu son action reculer de près de 10 % malgré des résultats relativement solides au troisième trimestre 2025. La société annonce une augmentation significative de 17,3 % de son bénéfice par action ajusté et une hausse de 9,4 % de son chiffre d'affaires net, principalement grâce à la forte croissance du segment des produits sans fumée, qui représente désormais 41 % du chiffre d'affaires total. Malgré ces fondamentaux solides, les investisseurs prennent leurs bénéfices, ce qui entraîne une baisse du cours de l'action.

