- Wall Street ouvre avec une volatilité faible et une amplitude de cotation réduite sur les contrats à terme US500 et US100 (environ ±0,2 %).
- L'indice NY Empire State Manufacturing bondit à 11, contre -0,5 attendu, signalant une amélioration de l'activité manufacturière dans l'État de New York.
- La saison des résultats bancaires se poursuit avec des chiffres globalement supérieurs aux attentes, mais des marges d'intérêts nettes en recul chez plusieurs établissements.
- Les déclarations de Donald Trump sur une paix imminente dans le Golfe persique soutiennent le sentiment de marché.
- Le Nasdaq 100 (US100) évolue à proximité d'une résistance majeure autour de 26 000 points, avec un RSI en zone élevée.
- Wall Street ouvre avec une volatilité faible et une amplitude de cotation réduite sur les contrats à terme US500 et US100 (environ ±0,2 %).
- L'indice NY Empire State Manufacturing bondit à 11, contre -0,5 attendu, signalant une amélioration de l'activité manufacturière dans l'État de New York.
- La saison des résultats bancaires se poursuit avec des chiffres globalement supérieurs aux attentes, mais des marges d'intérêts nettes en recul chez plusieurs établissements.
- Les déclarations de Donald Trump sur une paix imminente dans le Golfe persique soutiennent le sentiment de marché.
- Le Nasdaq 100 (US100) évolue à proximité d'une résistance majeure autour de 26 000 points, avec un RSI en zone élevée.
Wall Street ouvre en ordre dispersé ce mercredi 15 avril, avec des variations limitées sur les principaux indices américains. Après un rallye d'environ 12 % depuis les points bas récents, les acheteurs montrent des signes d'essoufflement face aux niveaux de résistance technique. La séance est marquée par la poursuite de la saison des résultats bancaires et par un indicateur manufacturier nettement supérieur aux attentes.
Wall Street en consolidation après un rallye de 12 %
Un essoufflement des acheteurs à court terme
L'ouverture de Wall Street se caractérise par une volatilité réduite et une amplitude de cotation limitée. Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) et le Nasdaq 100 (US100) évoluent dans une fourchette étroite d'environ ±0,2 %. Après une progression d'environ 12 % depuis les plus bas récents, la dynamique acheteuse perd en intensité. Les investisseurs semblent hésiter à franchir les prochains niveaux de résistance, ce qui est cohérent avec l'ampleur du mouvement haussier récent.
Le marché est soutenu par les déclarations de Donald Trump, qui estime qu'une paix dans le Golfe persique n'est « qu'une question de temps ». Ces propos entretiennent l'espoir d'une désescalade du conflit iranien, un facteur clé pour la trajectoire des marchés depuis le début de l'année 2026.
Le NY Empire Index surprend fortement à la hausse
Du côté des données macroéconomiques, la surprise du jour vient de l'indice NY Empire State Manufacturing, qui ressort à 11 contre -0,5 attendu (précédent : -0,2). Ce chiffre signale une amélioration nette de l'activité manufacturière dans l'État de New York, en contraste avec les anticipations de contraction.
Plusieurs publications sont encore attendues au cours de la séance : les stocks hebdomadaires de pétrole brut et de distillats, le Livre Beige de la Réserve fédérale et les flux nets de capitaux internationaux (TIC). Une intervention de Michelle Bowman, membre du FOMC, pourrait également apporter des indications sur l'orientation de la politique monétaire.
Saison des résultats : banques solides, marges sous pression
Des revenus au-dessus des attentes, mais des signaux mitigés
La saison des résultats du secteur financier se poursuit avec un bilan globalement positif sur les revenus et les bénéfices. La plupart des banques et sociétés d'investissement publient des chiffres supérieurs aux prévisions, portés par l'activité de trading et la banque d'investissement. Morgan Stanley a notamment affiché un trimestre record avec 20,6 milliards de dollars de revenus nets.
Toutefois, les marges nettes d'intérêts (NIM) ressortent nettement plus faibles dans plusieurs cas. Ce phénomène peut refléter un ralentissement temporaire du marché du crédit ou le début d'un ralentissement plus structurel. Les investisseurs surveillent de près cette tendance, qui pourrait affecter les perspectives de rentabilité du secteur bancaire pour les trimestres à venir.
Un marché sélectif, porté par des catalyseurs individuels
La séance illustre un marché très sélectif, où les mouvements de cours sont dictés par des catalyseurs propres à chaque valeur plutôt que par une tendance directionnelle uniforme. Parmi les faits marquants :
- Broadcom (AVGO.US) progresse d'environ 3 % après l'annonce d'un élargissement de son partenariat avec Meta dans les infrastructures d'IA.
- Robinhood (HOOD.US) bondit de plus de 5 % après la levée par la SEC des restrictions sur les dépôts minimaux pour le day trading.
- Snap (SNAP.US) gagne environ 7 % en pré-marché malgré l'annonce de licenciements touchant 16 % de ses effectifs à temps plein, soit environ 1 000 postes.
- Rigetti Computing (RGTI.US) progresse de plus de 4 %, soutenu par les annonces de Nvidia sur ses nouveaux modèles d'IA pour l'informatique quantique.
- Cloudflare (NET.US) avance d'environ 2 % après une recommandation positive d'analystes.
- Micron (MU.US) recule d'environ 2 % après la vente de 10 millions de dollars d'actions par un vice-président du groupe.
Analyse technique du Nasdaq 100 (US100)
Une résistance majeure à 26 000 points
Le Nasdaq 100 (US100) évolue à proximité d'une zone de résistance forte autour de 26 000 points. Le RSI est clairement en zone élevée, ce qui conforte l'hypothèse d'une phase de consolidation nécessaire avant qu'une éventuelle cassure haussière puisse se matérialiser.
Pour que les acheteurs conservent l'initiative, le maintien du niveau de 25 800 points minimum est nécessaire. Un éloignement de la résistance ouvrirait la voie à une correction plus profonde, avec un retour possible vers le niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 %, voire 38,2 %. L'environnement technique actuel milite pour la prudence à court terme, malgré la tendance haussière récente. Les investisseurs souhaitant approfondir ces notions d'analyse technique peuvent consulter les ressources de formation disponibles.
❓ FAQ
Pourquoi Wall Street ouvre-t-elle avec une volatilité faible ? Après un rallye d'environ 12 % depuis les récents plus bas, les acheteurs perdent en momentum face aux résistances techniques. Le marché entre dans une phase de consolidation, dans l'attente de nouveaux catalyseurs.
Que signifie le NY Empire Index à 11 ? Cet indicateur mesure l'activité manufacturière dans l'État de New York. Un chiffre de 11, très supérieur aux -0,5 attendus, signale une amélioration nette de l'activité, en rupture avec la tendance de contraction des mois précédents.
Pourquoi les marges d'intérêts nettes des banques sont-elles en baisse ? Plusieurs banques américaines affichent des NIM en recul au T1 2026. Ce phénomène peut traduire un ralentissement du marché du crédit ou un début de normalisation après les niveaux élevés des trimestres précédents. L'impact sur les perspectives de rentabilité reste à surveiller.
Pourquoi Snap progresse-t-il malgré l'annonce de licenciements ? Le marché interprète cette restructuration comme un signal de discipline en matière de coûts. La suppression de 16 % des effectifs est perçue comme une mesure de rationalisation susceptible d'améliorer la rentabilité à moyen terme.
Quel est le niveau technique clé à surveiller sur le Nasdaq 100 ? La résistance se situe autour de 26 000 points, avec un RSI en zone élevée. Le support à maintenir pour préserver la dynamique haussière est le niveau de 25 800 points. Une rupture sous ce seuil pourrait ramener l'indice vers les niveaux de Fibonacci à 23,6 % ou 38,2 %.
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