Qu'est-ce que le trading sur actions ? Définition et guide pour bien débuter

Temps de lecture: 14 minute(s)

Le trading sur actions a gagné en popularité en 2020 suite au krach boursier du Covid-19. Nous vivons dans un environnement de taux d'intérêt bas alors que les principales banques centrales ont assoupli leur politique monétaire. Cela signifie qu'économiser de l'argent grâce à des instruments sûrs (par exemple, des comptes épargne ou des obligations d'État) est devenu extrêmement difficile ou, dans de nombreux cas, impossible. En dehors de cela, les plus grandes sociétés de courtage mondiales ont rendu l’investissement sur actions simple, pratique et peu coûteuse. De nombreux investisseurs potentiels se demandent probablement - qu'est-ce que le marché boursier, qu'est-ce que la négociation d'actions et, enfin, comment faire du trading d’actions ? Nous aborderons toutes ces questions dans cet article.

Définition du Trading d’actions Commençons par expliquer ce que sont les actions, un point indispensable à connaître avant tout investissement boursier. Les actions sont des titres qui représentent la propriété d'une fraction d'une société. Dans l’univers du trading, les actions peuvent faire référence à différents types d'investissements, tels que les fonds communs de placement, les ETF ou les sociétés privées. Les traders utilisent souvent des produits comme les ETF et les CFD pour diversifier leurs stratégies d'investissement. D'autre part, il faut savoir que les actions se réfèrent exclusivement à des titres négociés en bourse. Comme les sociétés émettent des actions afin de lever des fonds pour exploiter leurs entreprises, les actionnaires ont le droit de recevoir des dividendes et des droits d'électeur. En effet, cela se justifie par le fait que techniquement, les investisseurs possèdent une partie de l'entreprise (cette partie dépend de leur participation). L'élément clé pour comprendre le fonctionnement du marché boursier mondial est se familiariser avec l'idée même du trading. Comment est-il possible d'acquérir une partie d'une société ? La réponse est très simple : investir dans des actions est possible pour les investisseurs du monde entier (à la fois institutionnels et de détail) car les sociétés sont cotées en bourse. Les opportunités du marché sur actions Le marché des actions offre des opportunités intéressantes pour trader. La volatilité permet de maximiser les gains à court terme, tandis que la diversification réduit les risques en équilibrant le portefeuille. En combinant ces deux stratégies, les investisseurs peuvent tirer parti des fluctuations sans compromis sur la sécurité de leurs rendements. Profiter de la volatilité Le prix d'une action peut baisser ou augmenter – les fluctuations du prix de l'action sont causées par des changements dans l'offre et la demande de l'action. En règle générale, si l'entreprise a une activité prospère avec des perspectives prometteuses, le cours de son action devrait augmenter. La situation fondamentale de l'entreprise est absolument critique, c'est pourquoi les investisseurs se concentrent sur les performances financières et réagissent aux rapports sur les résultats. Cependant, il existe également d'autres facteurs qui affectent les cours des actions, tels que les données macroéconomiques des économies clés, le niveau des taux d'intérêt ou encore le sentiment des marchés, souvent influencé par les principales informations boursières. Sur les marchés comme le Forex, l'utilisation d’un effet de levier est également un élément clé à prendre en compte pour les investisseurs cherchant à maximiser leurs gains même si cette technique amplifie aussi les incertitudes. Les investisseurs et analystes expérimentés essaient constamment d'identifier les meilleures actions dans lesquelles investir. En conséquence, on peut supposer qu'à long terme, les cours des actions reflètent toutes les informations – l'idée a été connue sous le nom d'hypothèse de marché efficace (EMH). Le département Recherche de XTB prépare quotidiennement des analyses et des commentaires sur l'actualité boursière locale et mondiale dans le but de conseiller les traders sur leurs investissements. Source: howmuch.net Diversification : un atout majeur pour l’investisseur La diversification est un atout majeur pour tout investisseur qui désire minimiser les risques. En répartissant les investissements sur différentes actions, secteurs ou zones géographiques, l’investisseur réduit considérablement l’impact potentiel d’une baisse importante dans une seule catégorie. Il s’agit d’une solution efficace pour protéger son portefeuille contre les fluctuations imprévisibles du marché. Les ETF (Exchange-Traded Funds) sont des produits particulièrement adaptés à la diversification des portefeuilles d’investissement. Ils regroupent plusieurs actifs sous un même titre, ce qui permet à l’investisseur de diversifier son portefeuille facilement et à moindre coût. Les ETF couvrent une grande variété de secteurs, de régions et de stratégies d’investissement. Vous l’aurez compris, intégrer différents produits financiers à votre portefeuille, comme les actions, les obligations ou les ETF, permet d’équilibrer les risques et de maximiser ses chances de rendement. C’est une stratégie robuste face aux aléas du marché pour garantir une meilleure protection de son capital. Les entreprises peuvent être cotées en bourse. Le processus pour devenir une société cotée en bourse est l’offre publique initiale (IPO). Lorsqu'une entreprise devient publique, ses actions peuvent être achetées et vendues sur le marché secondaire, c'est-à-dire en bourse. Par conséquent, les marchés boursiers agissent comme des intermédiaires - ce sont des endroits centralisés où les acheteurs et les vendeurs concluent des transactions. Traditionnellement, une bourse était un lieu physique mais la définition de la bourse a beaucoup changé en raison des progrès technologiques. Dorénavant, une bourse peut également être électronique. Achat et vente d’actions : les principes de base Même si nous avons évoqué le fonctionnement de la bourse, vous vous demandez peut-être : comment acheter des actions ? Pour accéder à la bourse, un investisseur potentiel doit ouvrir un compte de courtage. Dans le passé, les investisseurs avaient besoin de l'assistance directe d'un agent de change pour acheter ou vendre des titres, par exemple par téléphone. Cependant, le secteur a beaucoup changé ces dernières années et les principales sociétés de courtage ont développé des plateformes de trading et des applications de trading faciles à utiliser. En conséquence, investir dans des actions est devenu facilement accessible car les gens peuvent désormais acheter des actions en quelques clics. Néanmoins, ce qui n'a pas changé, c'est l'importance de choisir le bon courtier. Le meilleur courtier doit non seulement rendre la négociation d'actions pratique et peu coûteuse, mais également soutenir ses clients en termes de formation et d'actualités. Il s'agit d'une décision critique pour chaque trader. Une fois que vous avez ouvert et alimenté votre compte de trading, vous êtes en mesure de placer vos premières transactions et de surveiller vos positions. Il est également recommandé de se familiariser avec la plateforme de trading pour bien comprendre le concept de “position”. Bien que les courtiers proposent généralement des tutoriels, ils ont tendance à ajuster leurs plateformes pour que celles-ci deviennent de plus en plus intuitives et que les traders comprennent plus facilement comment investir en bourse. Tout investisseur potentiel pourrait penser : comment trader les actions dans la pratique ? Comment choisir les bonnes entreprises ? Ci-dessous, nous allons présenter plusieurs concepts majeurs sur l’investissement dans les actions. Le rôle des plateformes de trading comme XTB Les plateformes de trading, telles que celle mise à disposition des traders par XTB, sont déterminantes pour les investisseurs. En plus de proposer des outils et des ressources pour accéder rapidement aux marchés financiers, une plateforme permet de suivre les cours de produits d’investissement en temps réel et d'exécuter des ordres. Grâce à une plateforme de trading, un trader peut ainsi gérer son portefeuille et optimiser ses décisions d’investissement en toute simplicité. Interpréter les ordres de bourse : marché, limites et stop Il est essentiel de bien comprendre les différents types d'ordres en bourse afin de gérer efficacement la position de ses placements financiers. Un ordre au marché permet d'acheter ou de vendre immédiatement, tandis que les ordres à limites ou stop loss permettent de définir un prix spécifique avant que la vente ou l’achat ne soit déclenché. De telles options sont appréciées des investisseurs en ce qu’elles les aident à mieux contrôler les incertitudes et à optimiser leurs stratégies, selon leurs objectifs et leur horizon de placement. Quels sont les risques associés au trading sur actions ? Même si le trading sur actions fait profiter de nombreuses opportunités, il comporte aussi des risques qu’il convient de prendre en considération. La volatilité du marché peut se traduire par des gains ou des pertes rapides, des résultats amplifiés par certaines pratiques telles que l'effet de levier. Enfin, l'émotionnel peut devenir un véritable piège dans les décisions, en menant le trader à commettre des erreurs qui pourraient vite devenir coûteuses. La volatilité du marché : un double tranchant La volatilité représente à la fois une opportunité et un risque pour les investisseurs. En effet, il faut savoir que la volatilité peut générer des gains importants en période de fluctuations positives, comme des pertes significatives lorsque les conditions changent brutalement. Les traders expérimentés cherchent à profiter de cette volatilité tout en mettant en place des stratégies solides pour protéger leurs positions en cas de retournement de marché. Effet de levier : potentiel de gains, mais aussi de pertes L'effet de levier en trading est une stratégie des plus efficaces pour les traders qui souhaitent contrôler des positions plus importantes que leur capital initial. Toutefois, cela reste à prendre avec précaution. Si le levier peut amplifier les gains, il peut tout autant maximiser les pertes. C’est donc une pratique dangereuse à utiliser avec prudence et parcimonie, particulièrement pour un trader débutant. Une mauvaise utilisation du levier peut rapidement épuiser le capital d’un investisseur, le forçant alors à supporter des pertes importantes. Le piège de l’émotionnel dans le trading Enfin, nous rappellerons que les émotions et la psychologie sont souvent lourdes de conséquences dans les décisions des traders. Le stress, la peur ou la cupidité peuvent mener à des décisions impulsives et non rationnelles, ce qui augmente le risque de pertes. Dans ces conditions, il est nécessaire de développer des stratégies basées sur l’analyse et non sur les émotions. Un trader discipliné réussit à contrôler ses émotions pour éviter les risques d’erreurs et de mauvaises décisions. Quelles sont les différences entre le trading d'actions classiques et le trading sur CFD ? Le trading d'actions classiques et le trading sur CFD présentent des approches distinctes. Tandis que le premier implique l'achat direct de titres, le second permet de spéculer sur les variations de prix sans détenir l'actif sous-jacent. Explorons ces deux types de trading. Le trading sur actions classiques : achat réel de titres Le trading sur actions classiques implique l'achat direct de produits financiers, comme des actions ou des ETF. Un trader qui achète des actions devient propriétaire d'une fraction de l'entreprise concernée, ce qui lui permet de bénéficier de dividendes et de la valorisation à long terme du titre. Les ETF sont particulièrement prisés pour leur capacité à diversifier un portefeuille. Ils peuvent ainsi regrouper plusieurs actions ou autres actifs sous un même produit. Cette approche d'achat et de conservation est souvent préférée pour investir sur la durée lorsque l’on cherche à capitaliser sur la croissance progressive des sociétés tout en minimisant les risques de pertes soudaines. Le trading sur CFD : spéculation sur la variation des prix Le trading sur CFD (Contract For Difference) permet de spéculer sur les fluctuations de prix d'un produit sans posséder l'actif sous-jacent. Que ce soit sur les actions, les indices ou le Forex, le trader peut acheter ou vendre en fonction de ses anticipations. Contrairement à l’achat d’actions, les CFD permettent de tirer profit à la fois de la hausse et de la baisse des prix, ce qui rend ce produit attractif pour des stratégies à court terme ou des marchés volatils. Pour un trader débutant, il est primordial de bien comprendre les bases du trading, de connaître les dangers associés et de savoir comment gérer ses positions efficacement. XTB vous dévoile les étapes clés pour se lancer et les conseils pratiques pour limiter les risques. Quelles sont les premières étapes pour se lancer ? La première étape pour débuter est de se former au trading. Dans ces conditions, les traders doivent comprendre les concepts fondamentaux, comme le fonctionnement des marchés et les types d'ordres. Se renseigner sur les stratégies de trading est également opportun. Ensuite, il est recommandé de choisir une plateforme de trading adaptée à ses besoins. Une plateforme fiable offrira des outils pour gérer ses positions. Vérifiez également la qualité des ressources éducatives fournies pour développer vos compétences en trading. Le conseil de l’expert : avant de commencer à trader avec de l'argent réel, il est conseillé d'établir un plan de trading clair, qui inclut des objectifs, des stratégies et des règles de gestion des risques. Les traders débutants doivent être patients et disciplinés, particulièrement lorsque l’on sait que les résultats ne se manifestent pas toujours immédiatement. La persévérance est la clé pour progresser dans ce domaine exigeant et prometteur. Quels conseils pour gérer les risques en tant que débutant ? Une méthode efficace pour apprendre à gérer les risques est de commencer avec un compte démo trading. Ce type de compte permet de s'exercer sans risquer de perdre de l'argent réel, tout en testant des stratégies et en prenant des positions dans des conditions de marché réelles. Un autre conseil est de ne jamais investir plus que ce que l'on est prêt à perdre. Une bonne gestion des risques repose sur un contrôle strict de son capital. Bon à savoir : il est important de toujours fixer un ordre stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Cet outil est particulièrement utile pour les débutants qui pourraient être tentés de conserver une position déficitaire trop longtemps. Nous rappelons également à titre préventif qu’il est capital de ne pas se laisser guider par l’émotionnel et de toujours s’en tenir au plan de trading initial, même en cas de volatilité importante. Quels outils et ressources utiliser pour améliorer son trading d'actions ? Pour optimiser son portefeuille et prendre de meilleures décisions, il convient de se former aux différentes analyses. Les plateformes de trading modernes, comme XTB, proposent des produits et des outils puissants pour aider à améliorer ses compétences en trading. L’importance des analyses techniques et fondamentales Les analyses techniques et fondamentales sont deux approches principales pour trader en bourse. L’analyse fondamentale en trading se concentre sur la valeur intrinsèque d’une entreprise, en examinant ses performances financières et les conditions économiques générales. Cette méthode permet d’évaluer si une action est sous-évaluée ou surévaluée, en prenant des décisions d’achat ou de vente basées sur la solidité de l’entreprise à long terme. En revanche, l’analyse technique se concentre sur les mouvements de prix et les modèles graphiques. Elle révèle des signaux à court terme pour déterminer la direction future du marché. Les traders utilisent une variété d’indicateurs, comme les moyennes mobiles et les niveaux de support ou de résistance, pour prendre des décisions d’achat ou de vente basées sur les fluctuations de prix. Il est important de noter que ces deux méthodes sont complémentaires. Les traders à court terme privilégient l’analyse technique, tandis qu’une stratégie sur le long terme privilégie l’analyse fondamentale. Cependant, combiner les deux approches permet d’optimiser les performances en bourse. Le conseil de l'expert : ne vous limitez pas à une seule méthode. Utilisez l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie optimaux en fonction des fluctuations de marché. Combinez cela avec l'analyse fondamentale pour valider la solidité et les perspectives de croissance de vos investissements à long terme. Cette approche équilibrée permet de mieux gérer les risques et d'optimiser les gains, que ce soit à court ou long terme. N’hésitez pas à ajuster vos stratégies en fonction de l'évolution du marché et de vos objectifs de placement. Les outils de gestion de portefeuille Les outils de gestion de portefeuille sont utilisés pour suivre les performances des investissements. Ils permettent de surveiller en temps réel la valeur des actifs, de gérer les risques et de diversifier efficacement leurs placements. Des plateformes comme XTB proposent des outils intégrés qui simplifient considérablement ce processus et facilitent la vie des traders. Ces outils incluent des graphiques interactifs, des alertes personnalisées, ainsi que des indicateurs techniques pour analyser les produits les plus prometteurs. Ils aident à prendre des décisions éclairées pour optimiser la répartition d’un portefeuille d’investissement. Bon à savoir : certains outils de gestion de portefeuille offrent des fonctionnalités avancées, comme des simulations de scénarios ou des analyses prévisionnelles, idéales pour anticiper les tendances et ajuster ses positions stratégiques en fonction des objectifs financiers. Se former avec les webinaires et les guides en ligne de XTB XTB propose des webinaires et des guides en ligne pour aider les traders à se former. Ces ressources interactives couvrent divers sujets, des bases du trading aux stratégies avancées. Les traders peuvent ainsi améliorer leurs compétences en continu, suivre les tendances, comprendre les outils techniques et affiner leurs stratégies d’investissement grâce aux experts présents lors des sessions. Investir dans des actions est un long voyage plein d'apprentissage, de grandes victoires potentielles, mais parfois aussi des échecs. Cela aide sûrement à forger le caractère car la psychologie joue un rôle important à la fois dans l'investissement dans les actions et dans la négociation d'actions à court terme. Il convient de noter que les investisseurs potentiels ne doivent pas se sentir découragés par manque de connaissances. Même les plus grands investisseurs de l'histoire ne savaient pas comment acheter des actions au début de leur voyage. Commencer petit à petit et apprendre par l'expérience donnera probablement de meilleurs résultats. Comme Internet regorge de ressources sur le trading sur actions pour les débutants ou sur les bases de l'analyse fondamentale, acheter des actions n'a jamais été aussi simple.

