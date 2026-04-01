Les marchés américains tentent de prolonger leur rebond après une forte séance haussière, mais les investisseurs restent prudents. Entre signaux techniques encourageants et positionnement toujours défensif des acteurs institutionnels, la question centrale demeure : le mouvement peut-il se poursuivre ?

📊 Marchés américains : un rebond sous surveillance

Des futures en hausse avant l’ouverture

Les contrats à terme sur les indices américains affichent des gains modérés avant l’ouverture de la séance. Le S&P 500 progresse de 0.6%, le Dow Jones gagne 0.5%, tandis que le Nasdaq 100 avance de près de 0.9%.

Cette dynamique intervient après la meilleure séance du S&P 500 depuis mai de l’année précédente, ravivant l’espoir d’un retournement de tendance.

Un dollar soutenu par les données économiques

Le dollar américain se renforce légèrement après des données ADP supérieures aux attentes. Les créations d’emplois dans le secteur privé ont atteint 62 000, contre 40 000 attendus, renforçant la perception d’une économie toujours résiliente.

⚠️ Positionnement des investisseurs : prudence extrême

Les hedge funds massivement vendeurs

Les hedge funds ont réduit leur exposition aux actions mondiales pendant six semaines consécutives, principalement via des ventes à découvert. En Europe, les positions short sur les instruments macro atteignent environ 11%, un plus haut sur 10 ans.

Aux États-Unis, les ventes nettes d’actions sur six semaines figurent parmi les plus importantes de la dernière décennie, proches des niveaux observés durant la crise du Covid-19.

Des flux importants et un possible retournement

Les CTAs (Commodity Trading Advisors) ont vendu environ 190 milliards de dollars d’actions sur le mois écoulé et détiennent désormais une position nette vendeuse de 50 milliards.

Cependant, selon Goldman Sachs, ces acteurs pourraient redevenir acheteurs dans tous les scénarios au cours du mois à venir, ce qui constituerait un soutien potentiel pour les marchés.

📉 Marchés actions : vers un point bas technique ?

Des indices en correction

Le Nasdaq 100 a chuté de plus de 10% depuis son sommet, entrant officiellement en correction. Le S&P 500 s’en rapproche, tandis que le Stoxx 600 européen a reculé d’environ 9% en mars, enregistrant son pire mois depuis six ans.

Ces mouvements témoignent d’une pression généralisée sur les marchés actions.

Des signaux de survente et capitulation

Les marchés approchent désormais de niveaux de survente technique, ce qui peut favoriser un rebond. Goldman Sachs évoque des signes de capitulation des hedge funds et un pessimisme extrêmement élevé.

Ces éléments sont souvent observés à proximité de points bas de marché.

US500 (H1)



Source: xStation5

🔄 Flux de capitaux et facteurs techniques

Rebalancement des fonds institutionnels

Les fonds de pension devraient soutenir les marchés via des achats d’actions liés aux ajustements de fin de mois et de trimestre.

Par ailleurs, environ 7 milliards de dollars d’options à gamma négatif arrivent à expiration, ce qui pourrait réduire la pression baissière sur les marchés.

Un environnement propice à un rebond technique

La combinaison de flux entrants potentiels et d’un positionnement extrême crée un environnement favorable à un rebond, même si celui-ci pourrait rester fragile.

🏢 Entreprises américaines : des performances contrastées

Des baisses marquées dans certains secteurs

Le secteur de l’énergie souffre, avec l’ETF XLE en baisse de près de 2%, après des déclarations de Donald Trump sur un possible retrait d’Iran.

Nike chute de 11% après des prévisions décevantes, accompagnées de dégradations par plusieurs grandes banques. De son côté, RH plonge de plus de 20% après des résultats inférieurs aux attentes.

Des hausses spectaculaires sur certains titres

À l’inverse, plusieurs entreprises enregistrent de fortes progressions. nCino bondit de 23.2% grâce à des résultats solides, tandis que Target Hospitality s’envole de 33.4% après un contrat majeur de plus de 550 millions de dollars.

Le secteur bancaire bénéficie également d’un regain d’intérêt, avec Bank of America (+1.2%) et Wells Fargo (+1.5%), soutenus par une recommandation positive de HSBC.

Bank of America (BAC.US), D1



Source: xStation5

❓ FAQ

Le rebond du S&P 500 est-il durable ?

Il pourrait se prolonger à court terme grâce aux facteurs techniques, mais reste fragile en raison du contexte macroéconomique.

Pourquoi les hedge funds vendent-ils autant ?

Ils adoptent une posture défensive face aux incertitudes économiques et géopolitiques.

Qu’est-ce qu’une correction boursière ?

Une correction correspond généralement à une baisse de plus de 10% par rapport à un sommet récent.

Quels facteurs pourraient soutenir les marchés ?

Les achats des fonds de pension, le repositionnement des CTAs et la fin des pressions liées aux options.

Pourquoi certaines actions chutent fortement malgré le rebond global ?

Les résultats d’entreprises et les perspectives individuelles restent déterminants, indépendamment de la tendance générale du marché.