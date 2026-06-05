Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de 1,3% et ceux du S&P 500 perdent 0,6% ce vendredi.

Les investisseurs boursiers opèrent une rotation sectorielle marquée ce vendredi en s'éloignant des valeurs technologiques. Les chiffres du rapport sur l'emploi provoquent des ajustements importants sur les indices boursiers mondiaux. La bourse américaine entame la séance dans le rouge, pénalisée par le compartiment des actions technologiques. Les secteurs non technologiques surperforment temporairement en profitant de ce désengagement des actifs liés à l'intelligence artificielle.

Consolidation de la bourse américaine après le rapport NFP

Rotation sectorielle et corrections sur les semi-conducteurs

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 affichent un repli de 1,3% tandis que ceux du S&P 500 cèdent 0,6% avant l'ouverture de la bourse américaine. En revanche, le Dow Jones fait preuve d'une meilleure résistance avec un recul limité à 0,2% selon les futures. Cette divergence témoigne d'un désengagement des investisseurs vis-à-vis des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Les secteurs traditionnels ou les ETFs diversifiés profitent de cette rotation temporaire au détriment de la technologie.

Les actions semi-conducteurs subissent des dégagements importants à la suite des dernières publications financières de Broadcom. Le titre Broadcom recule de 4% supplémentaires ce vendredi, après avoir déjà abandonné 12,5% au cours de la séance précédente. Dans son sillage, AMD perd près de 5% de sa valeur en pré-marché, alors que l'action Intel lâche environ 6%. Le concepteur de puces Arm Holdings s'enfonce de son côté de 7% dans les premiers échanges.

Cette correction globale touche également les actions semi-conducteurs spécialisées dans les puces mémoires à l'image de Micron et SanDisk. L'action Nvidia enregistre une baisse de plus de 2% en pré-marché, tandis que TSMC abandonne près de 3,5%. Cette baisse intervient pourtant alors que la direction de TSMC réaffirme des prévisions de croissance pluriannuelle soutenue par l'intelligence artificielle. Les investisseurs se montrent simplement plus sélectifs après le rallye historique qui a propulsé les valorisations à des niveaux élevés.

Un marché du travail robuste qui soutient le dollar

L'économie des États-Unis a créé 172 000 emplois non agricoles au cours du mois de mai. Ce résultat se situe bien au-dessus des 80 000 créations de postes anticipées par le consensus des économistes de Dow Jones. Par ailleurs, le taux de chômage est resté inchangé à un niveau de 4,3%, en parfaite conformité avec les prévisions initiales. Cette vigueur inattendue de l'emploi confirme la résilience de l'activité économique outre-Atlantique.

La publication de ces données macroéconomiques provoque une nette remontée du dollar américain face aux principales devises mondiales. Les rendements des obligations souveraines progressent également sur le marché obligataire à la suite de cette annonce. La situation ravive les craintes de voir la Réserve fédérale américaine maintenir ses taux directeurs inchangés plus longtemps. Une baisse à court terme des taux d'intérêt s'éloigne logiquement dans l'esprit des opérateurs.

Les décisions de la banque centrale américaine restent le principal moteur des fluctuations pour les indices boursiers internationaux. Un marché de l'emploi trop dynamique réduit l'incitation économique pour la Fed d'assouplir sa politique monétaire rapidement. Les investisseurs doivent composer avec cette perspective d'un loyer de l'argent durablement élevé. Les arbitrages de fin de semaine reflètent cette prudence généralisée face aux statistiques macroéconomiques.

Analyse technique du S&P 500 et actualités des entreprises

Le contrat US500 teste ses premiers supports graphiques

Le contrat à terme sur le S&P 500 s'apprête à enregistrer sa première baisse hebdomadaire après une série haussière de dix semaines consécutives. Malgré ce repli, l'indice de référence résiste mieux que le compartiment technologique du Nasdaq. Toutefois, les méga-caps du secteur technologique exercent une pression lourde en raison de leur capitalisation boursière prépondérante. Le mouvement de consolidation actuel remet en cause la dynamique haussière de court terme.

La moyenne mobile exponentielle à 50 jours, située autour des 7 330 points, représente la première zone de support technique majeure. Ce seuil graphique correspond à des zones de réactions antérieures des prix bien identifiées par les analystes. Un tel niveau pourrait constituer un point de pivot déterminant entre les acheteurs et les vendeurs si le mouvement baissier se poursuit. Le comportement des cours sur ce niveau guidera la tendance des prochaines séances.

Source: xStation5

Les traders utilisent fréquemment ces indicateurs pour évaluer la force des corrections sur les indices boursiers. La plateforme de trading xStation5 fournit l'ensemble de ces outils graphiques pour analyser les tendances de marché. L'évolution des volumes sur ce support validera ou non le rebond technique attendu par les acheteurs.

Source: xStation5

Analyses de Citi et perspectives financières de DocuSign

La banque Citi conserve une approche constructive sur la bourse américaine malgré des signes visibles d'exubérance générale. La stratégiste Beata Manthey note que les grands indices mondiaux évoluent toujours à des niveaux proches de leurs records historiques. Néanmoins, les valorisations de plusieurs segments de marché apparaissent tendues et le sentiment des investisseurs affiche un optimisme prononcé. L'activité soutenue des introductions en bourse démontre également un appétit marqué pour le risque.

Ces différents éléments n'indiquent pas nécessairement l'imminence d'un sommet de marché selon les analyses de l'institution financière. Ils suggèrent en revanche qu'un nombre croissant d'indicateurs basculent dans une zone de risque élevé. Les investisseurs particuliers doivent surveiller ces signaux d'alertes pour ajuster la diversification de leur portefeuille de valeurs. La prudence reste de mise alors que les multiples de capitalisation atteignent des extrêmes sectoriels.

Du côté des entreprises, DocuSign déçoit la communauté financière avec la publication de ses perspectives de chiffre d'affaires. Le titre de la société recule de 4% dans les premiers échanges en raison de prévisions pour le deuxième trimestre jugées timides. La direction anticipe des revenus compris entre 865 millions et 869 millions de dollars pour la période révisée. Ce montant s'inscrit en ligne avec le consensus des analystes établi à 866 millions de dollars, sans surprise positive.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi la bourse américaine recule-t-elle ce vendredi ?

La bourse américaine subit des prises de bénéfices en raison de la publication de chiffres de l'emploi supérieurs aux prévisions. Ces données solides incitent les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs risqués et aux grandes capitalisations technologiques.

Quel est l'impact des chiffres de l'emploi sur les taux d'intérêt ?

Des créations d'emplois supérieures aux attentes suggèrent que l'économie reste dynamique, ce qui pourrait amener la Réserve fédérale américaine à reporter la baisse de ses taux d'intérêt. Cette perspective pèse sur la valorisation des entreprises technologiques de croissance.

Comment réagissent les indices boursiers face à la rotation sectorielle ?

Les indices boursiers à forte composante technologique comme le Nasdaq connaissent des baisses plus marquées. À l'inverse, les indices plus diversifiés résistent mieux car les capitaux se dirigent vers des secteurs traditionnels moins dépendants de la thématique de l'intelligence artificielle.