Lululemon Athletica chute de 14 % après la publication de ses résultats, en raison de la faiblesse des ventes en Amérique du Nord 📉

L'action Lululemon Athletica (NASDAQ : LULU) a chuté d'environ 12 % après la publication par la société de ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2026. Si le chiffre d'affaires et le bénéfice par action se sont globalement révélés conformes aux attentes du marché, les investisseurs se sont montrés préoccupés par la révision à la baisse des prévisions annuelles du détaillant et par de nouveaux signes d'affaiblissement de la demande en Amérique du Nord.

Le marché s'interroge de plus en plus sur la nature des difficultés rencontrées par la société — en particulier ses efforts pour relancer la croissance sur le marché américain — : s'agit-il d'un phénomène temporaire ou d'une détérioration plus profonde du positionnement de l'une des marques de vêtements de sport haut de gamme les plus reconnaissables au monde ? L'action a chuté à son plus bas niveau depuis mai 2018, et sa faiblesse pèse sur le sentiment dans l'ensemble du secteur des vêtements de sport, y compris chez son rival Nike, dont les actions se négocient près de leurs plus bas niveaux en 15 ans.

Points clés

Le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 2,47 milliards de dollars

Le résultat net a chuté de 314,5 millions de dollars à 195 millions de dollars (-38 % en glissement annuel)

Le BPA a baissé de 2,60 $ à 1,69 $

La marge brute s'est contractée de 410 points de base pour s'établir à 54,2 %

La marge d'exploitation a reculé de 730 points de base pour s'établir à 11,2 %

Les ventes comparables ont augmenté de 1 %

Les ventes comparables en Amérique ont baissé de 5 %

Les ventes comparables à l'international ont augmenté de 13 %

Le chiffre d'affaires en Chine continentale a augmenté de 30 %

La société a revu à la baisse ses prévisions de BPA pour l'exercice 2026, les ramenant de 12,10 $ à 12,30 $ à une fourchette comprise entre 10,95 $ et 11,15 $

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été ramenées de 11,35 à 11,50 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 11,0 et 11,15 milliards de dollars

Des résultats conformes aux attentes, mais une rentabilité qui continue de se détériorer

En termes de chiffre d'affaires, Lululemon a publié des résultats globalement conformes aux attentes de Wall Street. La société a généré un chiffre d'affaires de 2,47 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 2,44 milliards, tandis que le bénéfice par action s'est établi exactement au niveau des prévisions consensuelles, à 1,69 dollar.

Cependant, la situation des bénéfices sous-jacents s'est avérée nettement plus faible. Le résultat d'exploitation a reculé de 37 % en glissement annuel, tandis que le résultat net a chuté de 38 %. Parallèlement, la marge brute s'est resserrée à 54,2 %, soulignant les pressions croissantes sur les coûts et l'affaiblissement du pouvoir de fixation des prix.

Cette tendance est particulièrement importante pour les investisseurs, car Lululemon a toujours bénéficié d'une valorisation élevée grâce à sa capacité à maintenir des marges parmi les meilleures du secteur et à son fort capital marque.

La Chine reste un moteur de croissance, mais l'Amérique du Nord continue de peser sur les performances

Le point fort du trimestre est resté l'activité internationale de la société. Le chiffre d'affaires hors Amérique du Nord a augmenté de 22 %, tandis que les ventes comparables à l'international ont progressé de 13 %.

La Chine s'est imposée comme le principal moteur de croissance. Le chiffre d'affaires en Chine continentale a grimpé de 30 %, tandis que les ventes comparables ont progressé de 20 %, renforçant l'importance de ce marché dans la stratégie de croissance à long terme de Lululemon.

En revanche, l'Amérique du Nord reste sous pression. Le chiffre d'affaires dans la région a reculé de 3 %, tandis que les ventes comparables ont chuté de 5 %. Ce segment continue d'être la principale source d'inquiétude tant pour les investisseurs que pour les analystes.

La révision à la baisse des prévisions a déclenché une forte vague de ventes

La plus grande déception est venue des perspectives de la direction pour les trimestres à venir.

Pour le deuxième trimestre, Lululemon prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,45 et 2,47 milliards de dollars et un BPA de 1,76 à 1,81 dollar, deux chiffres inférieurs aux attentes de Wall Street.

Plus important encore, la société a considérablement revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. La direction table désormais sur un BPA de 10,95 à 11,15 dollars pour l'exercice 2026, soit près de 10 % de moins que ses prévisions précédentes.

Cette révision à la baisse suggère un environnement de consommation plus difficile et une trajectoire de reprise plus lente que ce que la direction avait anticipé il y a seulement quelques mois.

Selon la société, l'incertitude macroéconomique et la prudence des consommateurs en matière de dépenses discrétionnaires continuent de peser sur la demande sur les principaux marchés.

Les analystes abaissent leurs objectifs de cours alors que le graphique signale une faiblesse persistante

À la suite de la publication des résultats, plusieurs grandes sociétés de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours sur l'action Lululemon. Stifel a réduit son objectif de cours de 176 $ à 134 $ tout en maintenant une recommandation « Hold ». La société a noté que l'activité principale de Lululemon en Amérique du Nord s'était encore détériorée en avril et mai et s'attend désormais à ce que les ventes comparables restent négatives tout au long du premier semestre de l'exercice 2027.

D'autres analystes ont exprimé des inquiétudes similaires. Wells Fargo a abaissé son objectif de cours à 110 dollars, Jefferies l'a ramené à 115 dollars et BofA Securities a réduit sa valorisation à 140 dollars.

Le fil conducteur de ces révisions est l'affaiblissement de la demande nord-américaine, la pression continue sur les marges et les inquiétudes concernant l'érosion des parts de marché. Certains analystes commencent également à se demander si l'entreprise n'est pas confrontée à un problème de marque plus général plutôt qu'à un simple défi temporaire lié au cycle de vie des produits.

D'un point de vue technique, la chute du titre à son plus bas niveau depuis huit ans renforce le discours négatif entourant la société. Cette chute reflète non seulement des prévisions de bénéfices plus faibles, mais aussi une incertitude croissante quant à la pérennité du positionnement haut de gamme de Lululemon.

Malgré ces défis, l'entreprise continue d'afficher une forte croissance internationale et a étendu son réseau mondial de magasins à 816 points de vente. De plus, l'ancienne cadre de Nike, Heidi O'Neill, devrait prendre la direction générale dans les mois à venir, un changement de direction dont les investisseurs espèrent qu'il contribuera à relancer la dynamique de croissance. Les prochains trimestres détermineront probablement si Lululemon traverse un ralentissement opérationnel temporaire ou si elle est confrontée à un défi plus structurel concernant sa marque et ses perspectives de croissance à long terme.

Source: xStation5