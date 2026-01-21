Les marchés financiers mondiaux ont entamé la séance de milieu de semaine sous pression, dans la continuité de la récente phase de repli à Wall Street. Cependant, le climat s’est sensiblement amélioré après l’intervention de Donald Trump au Forum économique mondial, un discours perçu comme moins offensif qu’anticipé par les investisseurs. Cette inflexion du ton présidentiel a suffi à raviver l’appétit pour le risque, au moins temporairement.

🌍 Marchés financiers et discours de Trump

Un ton plus défensif qui apaise les marchés

Alors que les contrats à terme américains indiquaient initialement une poursuite de la baisse, le discours de Donald Trump a rapidement modifié la perception du risque. Le président a notamment exclu toute “solution musclée” concernant le Groenland, un signal interprété comme rassurant par les marchés internationaux.

De plus, l’absence de référence à d’éventuelles taxes liées au Groenland a relancé le narratif bien connu des traders, le fameux “TACO” (Trump Always Chickens Out), suggérant un recul stratégique face aux tensions initialement brandies.

Protectionnisme et pression commerciale persistante

Malgré ce ton plus mesuré, Donald Trump n’a pas totalement renoncé à son discours protectionniste. Il a ainsi évoqué la possibilité d’imposer des droits de douane de 30% sur les importations suisses, dans le but de réduire un déficit commercial jugé excessif.

Par ailleurs, le président a réaffirmé son souhait de négocier l’acquisition du Groenland, allant jusqu’à adresser un ultimatum explicite au Danemark. Une déclaration qui, si elle n’a pas provoqué de réaction immédiate des marchés, rappelle la persistance d’un risque géopolitique latent.

📊 Analyse technique : S&P 500 Futures (US500)

Un rebond technique après la correction

Les contrats futures sur le S&P 500 ont enregistré un rebond solide, revenant à proximité des 6 900 points, soit une reprise d’environ 0.7% après la séance de baisse précédente. Cette correction présente une amplitude comparable à celle observée en décembre, renforçant l’idée d’un mouvement technique plutôt que d’un retournement de tendance majeur.

Niveaux clés surveillés par les investisseurs

Les opérateurs haussiers surveillent désormais une zone de résistance autour de 6 930 points, correspondant au retracement de 50.0% de la correction en cours ainsi qu’au gap d’ouverture du week-end.

À l’inverse, si la pression vendeuse devait reprendre, les marchés pourraient se diriger vers les niveaux de 50.0% et 61.8% de retracement de la grande phase haussière amorcée en novembre, des seuils techniques majeurs pour la dynamique de moyen terme.

🏭 Actualité des entreprises américaines

Technologie et médias : Netflix sous pression

L’action Netflix (NFLX.US) a reculé de plus de 2.5% en séance, après une chute bien plus marquée en préouverture. Si les résultats du quatrième trimestre ont globalement répondu aux attentes, les perspectives décevantes ont pesé sur le titre.

Le groupe a également surpris en annonçant une offre 100% en numéraire pour Warner Bros, entraînant la suspension de son programme de rachat d’actions afin de préserver sa trésorerie.

Santé, finance et énergie : réactions contrastées

Johnson & Johnson (JNJ.US) a publié un chiffre d’affaires trimestriel de 24.6 milliards de dollars, légèrement supérieur aux attentes, avec un EPS de 2.46 dollars. Malgré une réaction initialement positive, le titre cédait près de 2%, les investisseurs restant prudents sur les perspectives.

Du côté financier, Charles Schwab (SCHW.US) a livré des résultats conformes aux prévisions, avec un chiffre d’affaires de 6.34 milliards de dollars. L’absence de surprise positive a limité l’enthousiasme, même si l’action a bénéficié du rebond général du marché.

Enfin, le secteur de l’énergie s’est distingué. Halliburton (HAL.US) a largement dépassé les attentes, affichant un EPS de 0.69 dollar et des revenus de 5.7 milliards de dollars. Les perspectives d’investissement, notamment au Venezuela, ont propulsé l’action en hausse de plus de 3%.

❓ FAQ

Pourquoi le discours de Trump a-t-il soutenu les marchés financiers ?

Parce qu’il a adopté un ton moins agressif que prévu, réduisant temporairement les craintes géopolitiques et commerciales.

Qu’est-ce que le narratif “TACO” sur les marchés ?

Il désigne la perception selon laquelle Donald Trump recule souvent après avoir annoncé des mesures radicales.

Le rebond du S&P 500 est-il durable ?

Il s’agit pour l’instant d’un rebond technique. La durabilité dépendra des données macroéconomiques et des prochaines annonces politiques.

Les tensions commerciales sont-elles définitivement écartées ?

Non, les menaces de droits de douane, notamment envers la Suisse, montrent que le risque reste présent.

Quels secteurs ont le mieux performé lors de cette séance ?

L’énergie et certaines valeurs financières ont mieux résisté, tandis que la technologie est restée sous pression.