OUVERTURE US : Une mauvaise nouvelle peut être une bonne nouvelle.

Les bourses américaines ont débuté la journée sur une note légèrement positive et enregistrent également de légers gains aujourd'hui. Les investisseurs restent prudents, se concentrant sur les données clés à venir concernant l'inflation et les résultats d'Oracle. L'indice US500 est en hausse de 0,2 % à l'ouverture et l'indice NASDAQ 100 est en hausse de 0,1 %. Après la clôture d'hier, le Nasdaq a établi un nouveau record. Les indices poursuivent leur tendance haussière, portés par la très forte demande pour les entreprises technologiques et d'intelligence artificielle. La croissance du marché mondial est soutenue par les anticipations croissantes de baisses des taux de la Fed, alimentées par des données sur l'emploi plus faibles, qui ont fait baisser les rendements obligataires, et par un dollar qui s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau en environ sept semaines. Dans le même temps, l'or a atteint de nouveaux sommets. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile À la lumière des prochains chiffres de l'IPC et de l'IPP, les investisseurs suivront de près les indices concernant les prochaines décisions de la Fed, en particulier pour savoir si la faiblesse des données confirmera le scénario de baisse des taux plus tard dans l'année. Le marché attend également une révision à la baisse des données sur l'emploi, qui devraient battre des records.

US500 (D1) Source: Xstation Les acheteurs continuent de démontrer leur force sur le graphique. La récente correction a été rapidement et entièrement compensée, permettant à la tendance haussière de reprendre sans problème majeur. Le prix est revenu au-dessus de la limite inférieure du canal haussier et s'approche actuellement du dernier ATH, qui est actuellement la seule résistance évidente pour le prix. En cas de ralentissement de la croissance et/ou de baisse, il est fort probable que l'on assiste à une consolidation dont les limites se situeraient entre le dernier ATH et le solide support autour de 6300 dollars. Actualités de l'entreprise : Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US) — La société à l'origine de l'application d'investissement Robinhood et Applovin, qui produit des applications professionnelles, enregistrent toutes deux une hausse de plus de 8 %. Cela s'explique par le fait que les deux sociétés vont rejoindre l'indice S&P 500. Il ne s'agit pas seulement d'une distinction prestigieuse, mais cela apporte également des avantages tangibles sous la forme d'une allocation de capitaux par les investisseurs et les institutions qui se concentrent sur les investissements dans le plus grand indice boursier mondial. Oracle (ORCL.US) — Le géant des services cloud publie ses résultats après la clôture de la séance d'aujourd'hui. Le marché s'attend à une légère baisse du chiffre d'affaires et du BPA. Verizon (VZ.US), AT&T (T.US) — Les entreprises de télécommunications enregistrent des pertes importantes, avec une moyenne de plus de 4 %. Cela s'explique par la vente d'Echostar SpaceX. Cette acquisition renforce très considérablement la compétitivité des produits SpaceX, notamment Starlink. Tout indique que les fournisseurs d'accès Internet traditionnels perdront une nouvelle part de marché. Atlassian (TEAM.US) — Le fournisseur de logiciels d'entreprise affiche une hausse de plus de 6 % à l'ouverture. La société a annoncé qu'elle se retirerait du secteur des centres de données et transférerait ses clients vers le cloud. Unitedhealth Group (UNH.US) — Le leader du marché de l'assurance maladie aux États-Unis gagne plus de 3 % après avoir reçu des évaluations positives de ses plans et des recommandations des banques d'investissement.

