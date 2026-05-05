OUVERTURE US : Wall Street atteint de nouveaux sommets grâce à l'optimisme suscité par Intel et Apple

Wall Street a ouvert en hausse mardi, le S&P 500 étant en passe d'établir un nouveau record, avec une progression de 0,6 % à 7 245 points en début de séance. Si l'indice se maintient à ces niveaux, il dépassera son précédent record de clôture de 7 230 points atteint vendredi. Alors que les contrats à terme sur l'ensemble du marché oscillaient près de leurs niveaux d'ouverture, le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a affiché une vigueur plus marquée, progressant de 1 % alors que le secteur continuait de porter la reprise amorcée il y a cinq semaines.

Le sentiment du marché a été soutenu par un fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, qui semble tenir malgré les récents affrontements dans le détroit d'Ormuz et les attaques de missiles contre les Émirats arabes unis. Cette relative stabilité a encouragé un retour vers les actifs risqués, entraînant une baisse du brut West Texas Intermediate (WTI) d'environ 3,5 % à quelque 103 dollars le baril. Le recul des prix de l'énergie, le Brent s'établissant à 111 dollars, a légèrement apaisé les craintes immédiates d'une inflation tirée par les coûts énergétiques.

Sur le plan macroéconomique, l'indice des services de l'Institute for Supply Management (ISM) a chuté en avril à 53,6, son plus bas niveau depuis cinq mois, indiquant un ralentissement modéré de l'économie des services. Si le secteur reste en expansion, la croissance des nouvelles commandes a considérablement ralenti, chutant de plus de 7 points à 53,5. Ce qui préoccupe davantage les décideurs politiques, c'est l'indice des prix, qui s'est maintenu à 70,7, égalant son plus haut niveau depuis 2022, ce qui suggère que les pressions sur les coûts dans le secteur des services restent obstinément élevées. Les investisseurs attendent désormais le rapport sur l'emploi non agricole de vendredi pour obtenir de nouvelles indications sur la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Perspectives techniques pour le S&P 500 (US500)

Le S&P 500 (US500) s'échangeait autour de 7 245 points après l'ouverture, tandis que le Nasdaq 100 (US100) affichait une hausse plus significative de 1 %. Les analystes techniques surveillent le seuil des 7 300 points, considéré comme un niveau de résistance clé, tandis que le support immédiat se situe aux alentours de 7 220 points.

Faits marquants de l'entreprise

Intel (INTC.US) : Le titre a bondi de 10 % après l'annonce selon laquelle Apple aurait engagé des discussions exploratoires concernant l'utilisation des sites de production américains d'Intel pour ses principaux processeurs. Les analystes estiment qu'un accord constituerait une étape majeure pour la division de sous-traitance d'Intel, qui peine à s'assurer de gros clients externes au-delà de son partenariat avec Terafab, la société d'Elon Musk.

AMD (AMD.US) : Le titre a progressé de 2,6 % avant la publication de ses résultats prévue après la clôture. L'action vient d'enregistrer sa plus forte hausse mensuelle depuis 2001, ce qui, selon certains analystes, lui confère une « valorisation parfaite ».

Pfizer (PFE.US) : Le géant pharmaceutique a peu évolué après avoir annoncé un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux estimations. La forte demande pour ses médicaments « blockbusters » bien établis a contribué à compenser la baisse attendue des revenus liés aux produits liés à la Covid.

PayPal (PYPL.US) : Le titre a chuté de 9,5 % après que la société a mis en garde contre des tendances situées dans le bas de sa fourchette de prévisions pour l'ensemble de l'année, bien qu'elle ait dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre.

Pinterest (PINS.US) : Le titre a bondi de 17 % après la publication de perspectives annonçant une forte croissance publicitaire et un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux estimations des analystes.

Palantir (PLTR.US) : L'action a reculé de 4,2 % ; bien que la société ait relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année, elle n'a pas atteint les estimations concernant ses ventes commerciales aux États-Unis.

GameStop (GME.US) : Le détaillant a reculé de 2,6 % après que l'investisseur Michael Burry a révélé avoir vendu l'intégralité de sa position. M. Burry a invoqué des inquiétudes concernant la dette que la société pourrait contracter à la suite de son offre de 56 milliards de dollars pour acquérir eBay Inc.