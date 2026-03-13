Les tensions autour du détroit d’Ormuz et du pétrole dominent les débats .

La croissance du PIB ralentit fortement à 0,7% .

L’inflation Core PCE atteint 3,1% , toujours au-dessus de l’objectif de la Fed.

Les indices américains ouvrent avec un optimisme très prudent .

Points clés Les indices américains ouvrent avec un optimisme très prudent .

Les futures du Nasdaq 100 progressent d’environ 0,3% .

L’inflation Core PCE atteint 3,1% , toujours au-dessus de l’objectif de la Fed.

La croissance du PIB ralentit fortement à 0,7% .

Les tensions autour du détroit d’Ormuz et du pétrole dominent les débats.

Wall Street aborde la dernière séance de la semaine avec un optimisme très modéré, malgré un contexte économique et géopolitique peu favorable. Les contrats à terme sur les indices américains progressent légèrement, le Nasdaq 100 (US100) enregistrant les gains les plus importants avec une hausse d’environ 0,3%. Toutefois, les investisseurs restent très attentifs aux développements géopolitiques liés au détroit d’Ormuz et à leurs conséquences sur les marchés énergétiques. 🛢️ Le pétrole reste au cœur des préoccupations Les discussions sur les marchés continuent de se concentrer sur le conflit au Moyen-Orient et ses implications pour le pétrole. Une nouvelle information importante est apparue récemment : le département du Trésor américain a suspendu temporairement l’application de certaines sanctions sur les exportations de pétrole russe. Une licence temporaire a été accordée aux entreprises impliquées dans : le transport

le commerce

la logistique du pétrole déjà chargé sur les navires. Cette décision vise probablement à atténuer les tensions sur l’offre mondiale de pétrole, alors que les perturbations autour du détroit d’Ormuz continuent de peser sur les marchés. ⚠️ Inquiétudes autour des marchés dérivés Le PDG de la bourse CME Group a également exprimé de vives inquiétudes concernant une idée supposée de l’administration américaine. Selon lui, une tentative de manipulation des marchés de dérivés pour faire baisser artificiellement les prix du pétrole pourrait provoquer une « catastrophe biblique » pour les marchés financiers. Ces déclarations reflètent la nervosité croissante autour de l’équilibre du marché pétrolier mondial. 📊 Des données macroéconomiques contrastées Plusieurs indicateurs importants de l’économie américaine ont été publiés. Inflation PCE Core PCE : 3,1% sur un an , conforme aux attentes mais toujours supérieur à l’objectif de la Fed.

PCE global : 2,8%, montrant un ralentissement de la hausse des prix. Croissance économique Les données de croissance ont en revanche déçu. PIB trimestriel : 0,7%, contre 1,4% attendu. Cette forte décélération suggère un ralentissement plus marqué de l’économie américaine. Commandes de biens durables Les commandes de biens durables ont également déçu : croissance : 0%, signalant un manque de dynamisme dans l’investissement industriel. 🏦 Les marchés espèrent toujours des baisses de taux La combinaison d’une croissance plus faible et d’une inflation légèrement en baisse permet aux investisseurs d’espérer que la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d’intérêt dans les prochains mois. Cette perspective soutient partiellement les marchés actions malgré les tensions géopolitiques. 📉 Analyse technique : le Nasdaq sous pression Sur le plan technique, le Nasdaq 100 montre des signes de fragilité. Le prix peine à : réintégrer les anciens canaux haussiers

maintenir les structures de tendance. La demande reste relativement faible et l’indice se rapproche progressivement de la moyenne mobile à 200 jours (EMA200), un niveau crucial pour préserver la dynamique haussière de long terme. 🏢 Actualités entreprises Adobe (ADBE) Le PDG d’Adobe et l’un des créateurs de Photoshop a annoncé son départ sans désigner de successeur. Le marché interprète cette décision comme un signal négatif, certains investisseurs considérant l’entreprise comme en retard dans la course à l’intelligence artificielle. L’action recule d’environ 5%. PagerDuty (PD) Le fournisseur de solutions basées sur des agents IA pour les entreprises chute de plus de 8%. Malgré un bénéfice par action supérieur de 20% aux attentes, la croissance du chiffre d’affaires et les perspectives ont déçu. EverCommerce (EVCM) L’éditeur de logiciels de gestion recule de plus de 13% après des résultats faibles. EPS : 0,03 $

attentes : 0,05 $ KinderCare (KLC) Le groupe spécialisé dans l’éducation et la garde d’enfants a fortement réduit ses perspectives de croissance. L’action chute d’environ 30%. Klarna Group (KLAR) Le PDG de Klarna a acheté 50 millions de dollars d’actions de la société. Ce signal de confiance fait progresser le titre d’environ 7%. En résumé, Wall Street évolue dans un environnement marqué par un ralentissement économique, des tensions énergétiques et une incertitude géopolitique élevée. Les investisseurs continuent toutefois d’espérer que la faiblesse de la croissance pourrait ouvrir la voie à un assouplissement monétaire de la Fed, ce qui soutient légèrement les marchés actions. ❓ FAQ Pourquoi les marchés américains restent-ils prudents ?

À cause des tensions géopolitiques autour du détroit d’Ormuz et du ralentissement économique. Pourquoi le Nasdaq reste-t-il sous pression ?

La demande est faible et l’indice se rapproche de sa moyenne mobile à 200 jours. Que signifie la hausse du Core PCE ?

L’inflation reste au-dessus de l’objectif de la Fed malgré un ralentissement global. Pourquoi les investisseurs espèrent-ils des baisses de taux ?

Parce que la croissance économique ralentit fortement.

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