L'or et le Bitcoin en baisse face à un dollar américain en hausse 📌

Les données clés du marché du travail américain (NFP) ont incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers le dollar aujourd’hui, entraînant une hausse des rendements des bons du Trésor et exerçant une pression technique sur les actifs traditionnellement considérés comme étant en corrélation négative avec la vigueur de la devise américaine, notamment le Bitcoin et l’or. Le Bitcoin est passé sous la barre des 62 000 $ et affiche désormais une baisse d'environ 55 % par rapport à ses récents sommets, tandis que l'or perd environ 1,5 % et est passé sous sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours sur le graphique journalier – un niveau de soutien clé pour la dynamique à long terme. Analyse technique : Or (D1) Une clôture quotidienne sous la MME200 (ligne rouge) pourrait signaler le risque d’une baisse plus marquée vers la zone des 4 100 $, correspondant aux plus bas locaux observés en février. Un tel mouvement impliquerait une correction d’environ 30 % par rapport au plus haut historique de l’or. Une cassure à la baisse de la formation triangulaire actuelle pourrait déclencher une nouvelle impulsion baissière, le premier support majeur se situant près du précédent plus bas de panique. D'autre part, un rebond vers la fourchette de 4 500 à 4 600 $ augmenterait la probabilité d'une consolidation continue et pourrait ouvrir la voie à une cassure à la hausse, la première zone de résistance majeure se situant autour de 4 750 à 4 800 $. Source: xStation5 Analyse technique : Bitcoin (D1) Si l'on examine la plus grande cryptomonnaie au monde, la panique sur les marchés s'est clairement intensifiée. Le Bitcoin s'échange actuellement autour de 62 000 $, son plus bas niveau depuis le 5 février 2026. L'indicateur RSI s'établit à 17,4, signalant une situation de survente extrême après que le cours a une nouvelle fois été rejeté à la suite d'un récent mouvement vers une zone de surachat proche du niveau de 70. La comparaison du cycle actuel avec le marché baissier de 2021-2022 révèle des similitudes notables, en particulier ce que l'on pourrait qualifier de « troisième phase » de ventes paniques. Au cours de la troisième vague baissière majeure de 2022, le Bitcoin est tombé à environ 22 000 $ avant de finalement trouver un plancher définitif près de 15 000 $ en novembre. Si la baisse actuelle devait suivre un schéma similaire et s'étendre de 30 % supplémentaires par rapport aux niveaux actuels, cela impliquerait un objectif baissier potentiel proche de 43 000 $. Dans le même temps, le niveau de 60 000 $ reste une zone de soutien cruciale pour les haussiers. Une cassure sous ce seuil pourrait déclencher une nouvelle vague de liquidations de positions longues et accélérer davantage la dynamique baissière. Source: xStation5

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