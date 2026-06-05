📉 L'EURUSD recule

La paire EUR/USD s'échange à la baisse aujourd'hui, les données du marché du travail américain, meilleures que prévu, ayant stimulé le dollar, tandis que la révision des chiffres du PIB de la zone euro pour le premier trimestre a brossé un tableau bien plus sombre de l'économie européenne. Le PIB de la zone euro a été révisé à la baisse à -0,2% en glissement trimestriel, contre une hausse de 0,1% annoncée précédemment et des prévisions tablant sur une croissance de 0,1%. En glissement annuel, la croissance du PIB a fortement ralenti, passant de 0,8% à seulement 0,3%. Dans ce contexte, le dernier rapport sur le marché du travail américain s'est révélé nettement plus solide que prévu. Les emplois non agricoles ont augmenté de 172 000 en mai, bien au-dessus de la prévision consensuelle de 89 000 et supérieure au chiffre précédent de 115 000. De plus, les chiffres de l'emploi pour mars et avril ont été révisés à la hausse, avec un total de 93 000 emplois supplémentaires. Le taux de chômage est resté inchangé à 4,3%, tandis que la croissance annuelle des salaires s'est établie à 3,4% en glissement annuel, conformément aux attentes du marché. À la suite de cette publication, le dollar américain s'est raffermi et les rendements des bons du Trésor ont augmenté, tandis que le sentiment à Wall Street s'est légèrement affaibli, les investisseurs craignant qu'un marché du travail résilient ne réduise la probabilité de baisses de taux de la Fed à court terme. Par rapport aux États-Unis, l'économie de la zone euro semble actuellement nettement plus faible, ce qui renforce la divergence entre les deux régions. EURUSD (H1) L'EUR/USD est en baisse et est retombé vers le niveau de 1,1600 sur fond de volume de ventes élevé. La paire est passée sous les moyennes mobiles exponentielles à 50 et 200 périodes (EMA50 et EMA200), signe que la dynamique à court terme est devenue plus négative. Une cassure durable sous 1,1600 pourrait ouvrir la voie à un mouvement baissier plus marqué. Les investisseurs vont désormais se tourner vers la décision de la BCE sur les taux d'intérêt de la semaine prochaine, qui pourrait devenir le prochain catalyseur majeur pour la paire. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."