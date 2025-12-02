Ouverture US: Wall Street rebondit, soutenue par le secteur technologique

Wall Street montre aujourd’hui des signes de stabilisation après la séance de ventes massives d’hier. Les contrats à terme sur les principaux indices sont légèrement en hausse, ce qui suggère que le marché tente de récupérer une partie des pertes. L’attention reste focalisée sur les décisions de la Réserve fédérale. Les marchés spéculent sur un éventuel changement de ton de la Fed concernant l’évolution future des taux d’intérêt, ce qui aurait un impact significatif sur la valorisation des actions de croissance, en particulier dans le secteur technologique. Les entreprises technologiques et celles impliquées dans l’intelligence artificielle, qui ont été les principaux moteurs des gains de ces derniers mois, sont désormais les plus sensibles aux fluctuations du sentiment de marché et aux attentes liées à la politique monétaire. Une pression supplémentaire est venue des données de l’indice ISM manufacturier publiées hier, qui montrent que le secteur industriel américain retombe en contraction. En novembre, le PMI s’est établi à 48,2 points, contre 48,7 en octobre, marquant le neuvième mois consécutif de baisse d’activité. Les reculs des nouvelles commandes, tombées à 47,4 points, et de l’indice de l’emploi, qui a chuté à 44,0 points, sont particulièrement préoccupants. Parallèlement, l’indice des prix a grimpé à 58,5 points, signalant une hausse des pressions sur les coûts malgré l’affaiblissement de la demande. Cette combinaison de données pose un défi à la Fed. D’un côté, le ralentissement de l’activité industrielle et de la demande suggère un refroidissement de l’économie, ce qui plaiderait normalement en faveur d’une politique monétaire plus accommodante. De l’autre, la persistance des pressions sur les coûts pourrait maintenir les inquiétudes liées à l’inflation et limiter la possibilité de baisses rapides des taux. En conséquence, la Fed pourrait adopter une approche prudente et équilibrée, tenant compte à la fois des risques économiques et des tensions inflationnistes. Dans l’ensemble, la situation actuelle du marché reflète un rebond modéré, une incertitude quant aux futures décisions de la Fed, de faibles données industrielles et une montée des inquiétudes concernant la santé des entreprises technologiques. Source: xStation5 US500 (intervalle H1) Les contrats à terme sur le S&P 500 sont légèrement en hausse aujourd’hui, marquant un rebond après la correction locale d’hier. Le marché reste au-dessus des moyennes mobiles clés (EMA 25, 50 et 100), ce qui indique une domination technique des acheteurs et un potentiel de poursuite de la hausse. Le RSI se situe dans une zone neutre, légèrement optimiste, suggérant qu’un potentiel d’appréciation supplémentaire demeure. Les marchés restent modérément prudents, surveillant la phase de consolidation et les prochaines données macroéconomiques susceptibles d’influencer la direction du marché. Les zones de support autour des moyennes mobiles restent solides, mais les prochains signaux de marché et le sentiment global seront déterminants. Source : xStation5 Actualités entreprises Janux Therapeutics (JANX.US) L’action a fortement chuté après la publication de résultats préliminaires de son essai clinique de phase 1 sur le cancer de la prostate. Malgré des données globalement positives en matière de sécurité et d’efficacité précoce, le marché a réagi négativement, estimant que les résultats n’offrent pas un avantage clair par rapport aux thérapies concurrentes et que la voie vers une commercialisation complète pourrait être plus longue.

L’action a fortement chuté après la publication de résultats préliminaires de son essai clinique de phase 1 sur le cancer de la prostate. Malgré des données globalement positives en matière de sécurité et d’efficacité précoce, le marché a réagi négativement, estimant que les résultats n’offrent pas un avantage clair par rapport aux thérapies concurrentes et que la voie vers une commercialisation complète pourrait être plus longue. Marvell Technology (MRVL.US) Le titre gagne 2,5 % en séance après l’annonce de discussions avancées pour l’acquisition de la start-up de puces IA Celestial AI. L’opération pourrait dépasser 5 milliards de dollars et renforcer la position de Marvell dans le segment de l’intelligence artificielle, tout en accélérant le développement de nouvelles technologies. Le marché reste toutefois prudent face aux défis d’intégration, tant sur les équipes que sur la technologie. Les investisseurs attendent aussi les résultats du troisième trimestre, publiés après la séance, avec des attentes de BPA à 0,74 $ et de revenus à 2,07 milliards $, soit une croissance annuelle de 72 % et 36 % respectivement.

Le titre gagne 2,5 % en séance après l’annonce de discussions avancées pour l’acquisition de la start-up de puces IA Celestial AI. L’opération pourrait dépasser 5 milliards de dollars et renforcer la position de Marvell dans le segment de l’intelligence artificielle, tout en accélérant le développement de nouvelles technologies. Le marché reste toutefois prudent face aux défis d’intégration, tant sur les équipes que sur la technologie. Les investisseurs attendent aussi les résultats du troisième trimestre, publiés après la séance, avec des attentes de BPA à 0,74 $ et de revenus à 2,07 milliards $, soit une croissance annuelle de 72 % et 36 % respectivement. Credo Technology (CRDO.US) Le titre est en hausse en séance après des résultats supérieurs aux attentes du marché et des perspectives optimistes pour les prochains trimestres, l’action gagnant près de 25 %.

Le titre est en hausse en séance après des résultats supérieurs aux attentes du marché et des perspectives optimistes pour les prochains trimestres, l’action gagnant près de 25 %. MongoDB (MDB.US) L’action bondit de plus de 20 % après des résultats du troisième trimestre montrant une forte croissance des revenus de la plateforme Atlas et une importance croissante dans les applications d’IA. Les revenus d’Atlas ont progressé d’environ 30 %, et les analystes prévoient une expansion robuste continue dans les années à venir.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."