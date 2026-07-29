BREAKING : La Fed maintient ses taux d'intérêt inchangés

Conformément aux attentes du marché, la Fed a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. La fourchette du taux directeur de la Fed reste comprise entre 3,5 % et 3,75 %. La brève déclaration de politique monétaire de la Fed est restée pratiquement inchangée par rapport à celle de juin. En revanche, trois membres ont exprimé leur désaccord : Hammack, Kashkari et Logan, qui se sont prononcés en faveur d'une hausse des taux.

Principaux points à retenir du communiqué du FOMC Stabilité des prix : Le FOMC a réaffirmé son engagement en faveur de la stabilité des prix.

Le FOMC a réaffirmé son engagement en faveur de la stabilité des prix. Croissance économique : L'activité économique continue de progresser à un rythme soutenu.

L'activité économique continue de progresser à un rythme soutenu. Perspectives d'inflation : L'inflation reste élevée, ce qui s'explique en partie par les chocs économiques persistants.

L'inflation reste élevée, ce qui s'explique en partie par les chocs économiques persistants. Bilan : La Fed a explicitement indiqué qu'elle poursuivait sa politique visant à maintenir des réserves abondantes dans le système bancaire.

La Fed a explicitement indiqué qu'elle poursuivait sa politique visant à maintenir des réserves abondantes dans le système bancaire. Ton du communiqué : Ce bref communiqué de politique monétaire est resté pratiquement inchangé par rapport à celui publié en juin. Divisions au sein du Conseil : dissidences régionales face à l’unité du Conseil Alors que la pause sur les taux a été maintenue, trois responsables ont exprimé leur désaccord en faveur d’une hausse immédiate des taux : Beth Hammack, Neel Kashkari et Lorie Logan. Ces trois dissidents sont tous des présidents de banques régionales de la Fed dont les positions « hawkish » (favorables à un resserrement monétaire) étaient largement anticipées à la suite de leurs récentes déclarations publiques.

dont les positions « hawkish » (favorables à un resserrement monétaire) étaient largement anticipées à la suite de leurs récentes déclarations publiques. Il convient de noter qu’ aucun membre du Conseil des gouverneurs n’a exprimé de désaccord , ce qui témoigne d’un consensus parmi les gouverneurs basés à Washington.

, ce qui témoigne d’un consensus parmi les gouverneurs basés à Washington. Le président de la Fed, Kevin Warsh, a voté avec la majorité pour maintenir les taux inchangés. Après s’être montré intransigeant sur l’inflation lors de sa récente audition devant le Congrès, le choix de Warsh de ne pas se rallier au trio « faucon » risque d’entacher légèrement sa crédibilité en matière de lutte contre l’inflation aux yeux des « faucons » du marché. Réaction des marchés et anticipations Ajustements de la trajectoire des taux : Les marchés monétaires ont revu à la baisse leurs anticipations de baisses de taux d’ici la fin de l’année, tablant désormais sur environ 36 points de base d’assouplissement (contre 44 points de base avant la décision). Toutefois, deux hausses de taux de 25 points de base restent pleinement anticipées d’ici le milieu de l’année prochaine, ce qui indique que les anticipations de hausse sont reportées plutôt qu’écartées .

Les marchés monétaires ont revu à la baisse leurs anticipations de baisses de taux d’ici la fin de l’année, tablant désormais sur environ (contre 44 points de base avant la décision). Toutefois, deux hausses de taux de 25 points de base restent pleinement anticipées d’ici le milieu de l’année prochaine, ce qui indique que . Rendements des bons du Trésor : Les rendements à long terme ont réagi modérément, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ayant progressé d’environ 1 point de base au cours de la séance.

Les rendements à long terme ont réagi modérément, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ayant progressé d’environ au cours de la séance. Devises : Le soulagement observé sur les marchés des changes a repoussé la paire EUR/USD au-dessus de 1,14 et de sa moyenne mobile sur 25 mois.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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