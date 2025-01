Ouverture US : Wall Street tente un rebond après la vente massive d’hier 🗽

Les indices américains ont ouvert la séance de mardi en baisse : le US100 perd 0,5 % et le US500 recule de 0,2 %.

Le dollar américain gagne plus de 0,5 % et les rendements des bons du Trésor à 10 ans montent à 4,57 %, malgré des commandes de biens durables de décembre plus faibles que prévu et un indice de confiance des consommateurs du Conference Board décevant.

Les actions des secteurs des semi-conducteurs, des logiciels et de l’automobile sont en baisse, avec Big Tech poursuivant sa chute, Nvidia perdant encore 0,6 %.

Les marchés attendent les données de l’indice régional de la Fed de Richmond et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Les indices américains ont démarré la session d'aujourd'hui sur une note plus faible, prolongeant l'élan baissier amorcé hier. Le marché évalue toujours l'impact de l'IA DeepSeek de Chine sur les investissements en intelligence artificielle et sur les entreprises responsables des infrastructures dans le secteur technologique. Macroéconomie américaine : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Commandes de biens durables aux États-Unis de décembre 2024 : -2,2 % en variation mensuelle (prévision : 0,6 %, précédent : -1,2 %, révisé à -2 %)

Commandes de biens durables hors transport : +0,3 % en variation mensuelle (prévision : +0,3 %, précédent : -0,2 %) Extrait du rapport de décembre : "Excluant les transports, les nouvelles commandes ont augmenté de 0,3 %. Excluant la défense, les nouvelles commandes ont diminué de 2,4 %. Les équipements de transport, également en baisse pendant quatre des cinq derniers mois, ont conduit à cette baisse, avec une réduction de 6,9 milliards de dollars, soit 7,4 %, à 86,1 milliards de dollars." Indice des prix des maisons aux États-Unis en glissement annuel : +4,2 % (précédent : +4,5 %)

Indice des prix des maisons aux États-Unis en variation mensuelle : +0,3 % (prévision : +0,3 %, précédent : +0,4 %)

Case-Shiller 20 grandes villes en glissement annuel : +4,33 % (prévision : +4,24 %, précédent : +4,2 %, révisé à +4,23 %)

Confiance des consommateurs selon le Conference Board (janvier) : 104,1 (prévision : 105,85, précédent : 104,7)

Indice de la Fed de Richmond (janvier) : -4 (prévision : -10, précédent : -10) Les plus fortes baisses du jour incluent Hewlett-Packard (HPE.US) et General Motors (GM.US). Des baisses sont également visibles dans le segment des semi-conducteurs, dominé par ASML, Applied Materials et Lam Research. Dans le secteur de la défense, Boeing et RTX Corp. enregistrent des gains, tandis que Lockheed Martin subit des pertes importantes. Source : xStation5 Source: xStation5 Actualités des entreprises : General Motors Co : Le constructeur automobile a publié ses résultats pour le quatrième trimestre 2024 et ses prévisions de bénéfices pour 2025, dépassant les attentes de Wall Street. L'entreprise continue de connaître une forte demande pour ses camions et SUV à essence, qui se sont vendus en moyenne à 50 000 $ en 2024. Pour 2025, GM prévoit une baisse des prix en Amérique du Nord de 1 à 1,5 % et une légère diminution du volume de véhicules à essence, laissant l'entreprise dans une position relativement forte. Le bénéfice net projeté pour 2025 se situe entre 11,2 et 12,5 milliards de dollars, surpassant les attentes des analystes de 10,8 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a atteint 47,7 milliards de dollars, battant la prévision de 43,9 milliards de dollars. Le BPA ajusté pour le trimestre était de 1,92 $, supérieur à l'estimation de 1,89 $. Kimberly-Clark Corp : Le fabricant de Kleenex prévoit une croissance du bénéfice ajusté annuelle supérieure aux attentes de Wall Street, soutenue par des ventes trimestrielles meilleures que prévu grâce à une demande en reprise. Les ventes nettes du quatrième trimestre ont atteint 4,93 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 4,86 milliards de dollars. Le BPA ajusté annuel devrait croître de manière à un chiffre à un seul chiffre élevé, dépassant la prévision d'une augmentation de 3,2 % à 7,58 $ par action. Le BPA ajusté du quatrième trimestre était de 1,50 $, légèrement inférieur à l'estimation de 1,51 $.

Brown & Brown Inc : Le courtier en assurances a dépassé les attentes de bénéfices du quatrième trimestre, grâce à une forte croissance des rendements des investissements et une augmentation des commissions et frais. Les commissions et frais ont augmenté de 15,4 % pour atteindre 1,16 milliard de dollars au quatrième trimestre. Le revenu des investissements a augmenté pour atteindre 22 millions de dollars, contre 18 millions de dollars l'année précédente. Le revenu net ajusté par action était de 0,86 $, battant les prévisions de 0,77 $.

Nucor Corp : Le sidérurgiste a enregistré une baisse de ses revenus et bénéfices au quatrième trimestre en raison de prix de vente plus bas dans ses moulins et segments de produits. Le PDG de Nucor, Leon Topalian, a noté que la demande en acier a faibli tout au long de 2024, mais a souligné une amélioration des conditions du marché. Le prix moyen de vente par tonne a chuté de 10 % en 2024 par rapport à l'année précédente.

Royal Caribbean Cruises Ltd : L'opérateur de croisières prévoit des bénéfices annuels supérieurs aux attentes des analystes, soutenus par une augmentation des réservations pour des destinations privées et des itinéraires premium en Méditerranée et en Alaska. L'entreprise prévoit un BPA ajusté pour 2025 entre 14,35 $ et 14,65 $, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 14,41 $. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est passé à 3,76 milliards de dollars, contre 3,33 milliards de dollars l'année précédente, manquant légèrement la prévision de 3,77 milliards de dollars. Le BPA ajusté du quatrième trimestre était de 1,63 $, dépassant les attentes de 1,50 $.

W R Berkley Corp : L'assureur commercial a annoncé une hausse de 45 % de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une forte performance de son portefeuille d'investissements et de son activité de souscription. Le revenu net d'investissement a augmenté de 1,3 % pour atteindre 317,4 millions de dollars par rapport à la même période l'année dernière. Le bénéfice net pour le quatrième trimestre était de 576,1 millions de dollars, soit 1,44 $ par action, contre 397,3 millions de dollars, soit 0,98 $ par action, un an plus tôt. "Nous avons bien positionné notre portefeuille d'investissements pour faire face aux changements de l'environnement, ce qui a entraîné une croissance robuste des revenus d'investissement net de notre portefeuille à revenu fixe et de fortes contributions au rendement total provenant des gains nets non réalisés sur notre portefeuille d'actions", a déclaré la société dans un communiqué.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."