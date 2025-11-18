Points clés Nouvelle région cloud 3-AZ : OVHcloud étend son infrastructure en Allemagne , après la France et l’Italie, pour répondre aux exigences de souveraineté numérique , sécurité et résilience .

: OVHcloud étend son infrastructure en , après la France et l’Italie, pour répondre aux exigences de , et . Enjeux stratégiques : Les organisations publiques et privées recherchent des solutions conformes , sécurisées et hautement disponibles , notamment dans des secteurs réglementés.

: Les organisations publiques et privées recherchent des solutions , et , notamment dans des secteurs réglementés. Modèle 3-AZ : Trois zones de disponibilité indépendantes garantissent une continuité de service optimale et une latence réduite , idéale pour les applications critiques.

: Trois zones de disponibilité indépendantes garantissent une et une , idéale pour les applications critiques. Partenariats clés : OVHcloud accompagne des acteurs majeurs en Allemagne, comme Commerz Real , ITSC , la Bundesagentur für Arbeit et la Bundespolizei .

: OVHcloud accompagne des acteurs majeurs en Allemagne, comme , , la et la . Rachat d’actions : OVH Groupe lance un programme de rachat d’actions jusqu’à 10 millions d’euros pour soutenir ses plans d’actionnariat salarié.

Un ancrage européen pour une souveraineté numérique renforcée À l’occasion du Sommet sur la souveraineté numérique européenne, OVHcloud a annoncé le déploiement d’une troisième région cloud 3-AZ à Berlin, après celles de Paris et Milan. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à offrir des niveaux élevés de sécurité, résilience et haute disponibilité aux entreprises et institutions européennes. Les organisations publiques exigent une autonomie stratégique, tandis que les entreprises privées recherchent des solutions sécurisées et conformes, en particulier dans des secteurs réglementés comme la finance, l’énergie ou la défense. OVHcloud, avec plus de 80 produits disponibles dans ses datacenters – dont une vingtaine en Europe –, se positionne comme un acteur clé pour répondre à ces besoins. « Notre première région 3-AZ à Berlin renforcera la sécurité et la résilience des infrastructures numériques européennes. La souveraineté numérique ne se construit pas avec des champions isolés, mais avec des acteurs systémiques capables d’opérer à l’échelle du continent », a déclaré Octave Klaba, fondateur et PDG d’OVHcloud. L’Allemagne, un marché stratégique pour OVHcloud Présent en Allemagne depuis 2005, OVHcloud y exploite déjà deux datacenters. Avec cette nouvelle région 3-AZ, le groupe renforce son rôle de partenaire de confiance pour des acteurs majeurs comme : Commerz Real (gestion d’actifs immobiliers).

(gestion d’actifs immobiliers). ITSC (services IT).

(services IT). Bundesagentur für Arbeit (agence fédérale pour l’emploi).

(agence fédérale pour l’emploi). Bundespolizei (police fédérale allemande). Cette implantation confirme l’engagement d’OVHcloud à accompagner la transformation numérique des entreprises et institutions allemandes, tout en garantissant une conformité stricte aux réglementations locales et européennes. Le modèle 3-AZ : une garantie de sécurité et de résilience Le modèle 3-AZ (Availability Zones) est conçu pour les applications critiques nécessitant une haute disponibilité et une résilience maximale. Une région 3-AZ comprend : Trois zones de disponibilité indépendantes , distantes de quelques dizaines de kilomètres.

, distantes de quelques dizaines de kilomètres. Des alimentations électriques et connexions réseau séparées , éliminant les points de défaillance uniques.

, éliminant les points de défaillance uniques. Une latence réduite et une continuité de service optimale, essentielle pour les plans de reprise d’activité (PRA) dans des secteurs comme la finance, la santé ou les services publics. OVHcloud, premier fournisseur européen à proposer des régions 3-AZ à Paris et Milan, poursuit son expansion avec de nouvelles régions prévues dans d’autres métropoles européennes. Un programme de rachat d’actions pour soutenir la croissance Parallèlement, OVH Groupe a annoncé la signature d’un mandat pour le rachat d’actions jusqu’à 10 millions d’euros, du 18 novembre 2025 au 6 août 2026. Cette opération vise à : Acquérir des titres pour les attribuer dans le cadre de plans d’actions gratuites ou de participation salariée .

pour les attribuer dans le cadre de ou de . Soutenir les salariés dans leur implication dans la croissance de l’entreprise.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."