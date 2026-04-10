Le marché du cacao fait face à un excès d'offre pour la deuxième année consécutive, limitant le potentiel de hausse des prix.

Le Brent a connu une chute vers 94 dollars avant de rebondir suite aux doutes sur le cessez-le-feu en Iran.

L'actualité géopolitique récente, caractérisée par l'annonce d'un cessez-le-feu fragile au Moyen-Orient, a provoqué d'importants remous sur les marchés des matières premières. Entre espoirs de désescalade et réalités logistiques complexes dans le détroit d'Ormuz, les investisseurs doivent naviguer dans un environnement particulièrement volatil. Cette analyse fait le point sur les dynamiques fondamentales qui régissent actuellement le pétrole, l'or, le cacao et le gaz naturel.

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📈 Orientation des métaux précieux et de l’énergie

Le retour en grâce de l'or comme valeur refuge

L'or a récemment progressé d'environ 2%, amorçant une nouvelle impulsion haussière. Selon Matéis Mouflet, analyste de marchés, cette performance s'explique par l'accalmie relative au Moyen-Orient qui réduit les risques inflationnistes et, par extension, la nécessité d'un resserrement monétaire. La baisse des taux d'intérêt rend les obligations moins compétitives face à l'or, qui ne verse pas de dividende. De plus, le World Gold Council confirme que les banques centrales maintiennent leurs intentions d'achat pour 2026, consolidant ainsi le plancher des cours.

Le pétrole entre espoir de paix et réalités géopolitiques

Le cours du Brent a subi une correction significative, passant de 111 dollars à 94 dollars, avant de se stabiliser autour de 98-99 dollars. Cette volatilité est alimentée par les incertitudes entourant le détroit d'Ormuz. L'Iran pourrait potentiellement exiger des droits de passage s'élevant à 2 millions de dollars par navire, ce qui représenterait une manne financière colossale, entre 10 et 30% de son PIB. Tant que la libre circulation des pétroliers n'est pas pleinement rétablie et garantie, une prime de risque restera intégrée aux prix du baril.

🍫 Marchés agricoles et perspectives de consommation

L'excès d'offre pèse sur les cours du cacao

Le marché du cacao traverse une période de correction après avoir brièvement touché le seuil des 3000 dollars la tonne. L'offre est excédentaire pour la deuxième année consécutive, avec des stocks atteignant 2,4 millions de sacs, un niveau inédit depuis 18 mois. Matéis Mouflet souligne toutefois qu'une sécheresse en Côte d'Ivoire et au Ghana pourrait limiter les récoltes futures, bien que la demande reste le principal défi. Aux États-Unis, les ventes de chocolat ont déjà chuté de 5% lors de la période de Pâques à cause de prix de détail jugés trop élevés par les consommateurs.

Coûts de production et engrais

La rentabilité des producteurs de cacao dépend étroitement du prix des engrais, eux-mêmes liés à la fluidité du trafic maritime au Moyen-Orient. Une réouverture durable du détroit d'Ormuz permettrait de réduire les coûts de l'urée, un composant essentiel. Pour l'instant, les analystes prévoient que l'arrivée de fèves moins chères au second semestre 2026 ne se traduira par une baisse des prix pour le consommateur final qu'à partir de 2027, les fabricants cherchant d'abord à reconstituer leurs marges.

🌡️ Le gaz naturel face aux aléas climatiques

Une demande affaiblie par la météo aux États-Unis

Le gaz naturel se trouve actuellement sous pression, évoluant autour de 2,7 dollars par MMBTU, soit sous son support technique clé. Cette faiblesse s'explique principalement par des prévisions météorologiques indiquant des températures supérieures à la normale sur une grande partie du territoire américain. Une météo clémente réduit la consommation de gaz pour le chauffage, ce qui entraîne une remontée des stocks plus rapide que prévu à la fin de la saison hivernale.

Perspectives estivales et data centers

Malgré cette faiblesse saisonnière, le marché pourrait rebondir durant l'été. Les prévisions saisonnières anticipent une période estivale très chaude, ce qui stimulerait la demande d'électricité pour la climatisation. Par ailleurs, la croissance continue des besoins en refroidissement pour les data centers constitue un nouveau moteur de demande structurelle pour le gaz naturel aux États-Unis. Les capacités d'exportation américaines sont actuellement saturées, mais devraient croître significativement d'ici 2030 pour atteindre 30 milliards de BCFD.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce que le détroit d'Ormuz et pourquoi est-il crucial pour le pétrole ?

Le détroit d'Ormuz est une voie maritime stratégique située entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. C'est l'un des points de passage les plus importants au monde pour le pétrole, car environ 20 millions de barils y transitent chaque jour. Toute tension ou blocage dans cette zone réduit l'offre mondiale et fait immédiatement grimper les prix.

2. Pourquoi le prix du cacao reste-t-il élevé en magasin alors qu'il baisse en bourse ?

Il existe un décalage temporel entre les cours de la bourse et les prix en rayon. Les détaillants et fabricants utilisent souvent des stocks achetés plusieurs mois auparavant à des prix élevés. De plus, ils profitent parfois de la baisse des cours pour restaurer leurs marges bénéficiaires après avoir subi des pertes lors des périodes de pénurie.

3. Quel est l'impact de la baisse des taux d'intérêt sur l'or ?

L'or est considéré comme un actif "non productif" car il ne rapporte ni intérêt ni dividende. Lorsque les taux d'intérêt baissent, le rendement des placements concurrents (comme les obligations) diminue, ce qui rend l'or plus attractif pour les investisseurs cherchant à protéger leur capital, favorisant ainsi la hausse de son cours.

4. Qu'est-ce que le "Bear Trap" mentionné pour le pétrole ?

Un "Bear Trap" (piège à ours) est une situation où le prix d'un actif semble entamer une chute durable, incitant les investisseurs à vendre ou à parier sur la baisse. Cependant, le prix rebondit soudainement, piégeant les vendeurs. Dans le cas du pétrole, la chute liée à l'espoir de paix pourrait être un piège si les tensions géopolitiques persistent réellement.