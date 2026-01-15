⏬ Pétrole et argent reculent après Trump

Points clés Chute des matières premières : les prix du pétrole et de l'argent ont fortement chuté après que le président Trump a signalé une pause dans l'action militaire potentielle contre l'Iran et a suspendu l'imposition de nouveaux droits de douane sur les minéraux essentiels.

les prix du pétrole et de l'argent ont fortement chuté après que le président Trump a signalé une pause dans l'action militaire potentielle contre l'Iran et a suspendu l'imposition de nouveaux droits de douane sur les minéraux essentiels. Résultats supérieurs aux attentes pour TSMC : Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes, à 505,7 milliards de dollars taïwanais (16 milliards de dollars américains), ce qui a stimulé le sentiment à l'égard des valeurs technologiques et la demande en intelligence artificielle.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes, à 505,7 milliards de dollars taïwanais (16 milliards de dollars américains), ce qui a stimulé le sentiment à l'égard des valeurs technologiques et la demande en intelligence artificielle. Rotation du marché : malgré la volatilité des matières premières, les analystes considèrent l'évolution actuelle des prix comme une rotation des capitaux plutôt que comme le signe d'un essoufflement durable de la tendance.

Les prix du pétrole brut chutent suite à l'apaisement des tensions Les prix du pétrole ont baissé pour la première fois en six jours. Cette correction est principalement due aux signaux envoyés par Washington concernant une possible désescalade des tensions géopolitiques : Pause stratégique : le président Trump a indiqué qu'il pourrait suspendre toute action militaire contre l'Iran pour le moment.

: le président Trump a indiqué qu'il pourrait suspendre toute action militaire contre l'Iran pour le moment. Assurances diplomatiques : le président a déclaré avoir été rassuré par des sources selon lesquelles le gouvernement de Téhéran mettrait fin aux exécutions des personnes impliquées dans les manifestations généralisées.

: le président a déclaré avoir été rassuré par des sources selon lesquelles le gouvernement de Téhéran mettrait fin aux exécutions des personnes impliquées dans les manifestations généralisées. Évolution des prix : le prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) a chuté, passant d'un niveau proche de 61 dollars à moins de 60 dollars le baril. Le prix du Brent a également connu une baisse significative de 2,9 %.

: le prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) a chuté, passant d'un niveau proche de 61 dollars à moins de 60 dollars le baril. Le prix du Brent a également connu une baisse significative de 2,9 %. Structure du marché : les prix actuels des contrats à terme indiquent que le marché est en backwardation jusqu'en mars 2027, ce qui signifie que les prix au comptant sont supérieurs aux contrats à terme à court terme, avant de passer à un contango important par la suite. Correction de l'argent après une vague d'achats « frénétique » L'argent, tout comme les autres métaux précieux, a reculé par rapport à ses récents sommets historiques. Ce recul est notable car il fait suite à une période d'achats « frénétiques » aux États-Unis et en Chine. Sursis tarifaire : L'argent a chuté après que le président Trump ait reporté l'imposition de nouveaux droits de douane sur les importations de minéraux essentiels. Alors que la baisse immédiate a été enregistrée à 4 %, la volatilité intrajournalière a vu le métal passer de près de 93 dollars à 86 dollars l'once.

: L'argent a chuté après que le président Trump ait reporté l'imposition de nouveaux droits de douane sur les importations de minéraux essentiels. Alors que la baisse immédiate a été enregistrée à 4 %, la volatilité intrajournalière a vu le métal passer de près de 93 dollars à 86 dollars l'once. Changement de politique : L'administration a proposé de négocier des accords bilatéraux et de fixer des « prix planchers » pour les importations plutôt que d'appliquer les traditionnels prélèvements basés sur un pourcentage.

: L'administration a proposé de négocier des accords bilatéraux et de fixer des « prix planchers » pour les importations plutôt que d'appliquer les traditionnels prélèvements basés sur un pourcentage. Performance relative : la baisse de l'argent est exacerbée par la réduction générale du risque géopolitique ; dans le même temps, l'or s'est révélé plus résistant, ne perdant qu'environ 0,4 %. Contexte général du marché : rotation plutôt que fatigue Malgré la faiblesse observée jeudi, les analystes de marché estiment que ces baisses sont actuellement trop modestes pour compromettre les puissantes tendances haussières établies tout au long de 2025 et au début de 2026. Le consensus est que le marché subit une rotation des capitaux plutôt qu'un renversement de tendance permanent. Le sentiment des investisseurs a été renforcé par les résultats exceptionnels de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Le leader de la fabrication de puces électroniques a annoncé un bénéfice net de 505,7 milliards de nouveaux dollars taïwanais (16 milliards de dollars) pour le trimestre de décembre, dépassant largement les estimations des analystes qui tablaient sur 467 milliards. Alors que les contrats à terme sur les indices boursiers américains et européens ont progressé à l'annonce de cette nouvelle, l'action TSMC a légèrement reculé de 1 % sur le marché local après avoir enregistré une légère hausse après la clôture des marchés américains.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."