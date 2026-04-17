Pétrole : Le Point de Rupture ?

Le secteur énergétique reste suspendu aux évolutions diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran, l'argent ou le coton cherchent leur point d'équilibre entre fondamentaux industriels et mouvements techniques de marché. Louise Girard, analyste de marchés chez XTB, décrypte ces tendances pour aider les investisseurs à naviguer dans cet environnement volatil.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

🛢️ Le pétrole sous haute tension géopolitique

Les enjeux du détroit d'Ormuz

Le marché pétrolier est actuellement rythmé par l'échec des négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Selon Louise Girard, l'annonce d'un blocus du détroit d'Ormuz par les autorités américaines a immédiatement soutenu les cours. Ce point de passage est névralgique pour le commerce mondial d'or noir, et toute perturbation prolongée menace de créer un choc d'offre majeur. Actuellement, le prix du Brent se stabilise autour de 95 dollars le baril, tandis que le WTI frôle les 92 dollars.

Perspectives de désescalade et stocks américains

Les investisseurs anticipent une possible résolution diplomatique. Le vice-président américain a récemment évoqué une réintégration économique potentielle de l'Iran en échange de concessions nucléaires. Parallèlement, les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) montrent une baisse des stocks de brut de 0,9 million de barils, soulignant la robustesse de la demande. Les États-Unis renforcent d'ailleurs leur statut d'exportateur avec un volume record de 5,2 millions de barils par jour.

🥈 L'argent : entre industrie et valeur refuge

Un ratio or/argent proche des moyennes historiques

L'argent ne montre pas de signe de pénurie physique immédiate, malgré une baisse continue des stocks mondiaux. Le ratio or/argent se situe aux alentours de 60, signifiant qu'il faut 60 onces d'argent pour acquérir une once d'or. Ce niveau est proche de la moyenne mobile de long terme, rappelant la configuration des marchés de la fin des années 1990. Pour les investisseurs, l'or semble actuellement mieux positionné comme valeur refuge pure face à l'instabilité.

Demande industrielle et flux des ETF

L'argent reste une matière première intrinsèquement liée à l'activité manufacturière. Dans un contexte de pétrole cher, la croissance économique peut ralentir, ce qui pèse sur la demande industrielle d'argent. Toutefois, un signal positif émerge : les fonds ETF (Exchange Traded Funds) ont cessé leurs ventes massives. Cette stabilisation des flux d'investissement réduit la pression baissière sur les cours, laissant entrevoir un potentiel de soutien structurel lié à la transition énergétique à plus long terme.

🌬️ Gaz naturel et coton : des évolutions spécifiques

Le surplus persistant du gaz naturel américain

Le marché du gaz naturel aux États-Unis souffre d'un excédent d'offre. La fin de la saison de chauffage et des capacités d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) encore limitées maintiennent les prix à des niveaux très bas. Néanmoins, l'arrivée de températures estivales élevées pourrait inverser cette tendance en stimulant la demande d'électricité pour la climatisation, freinant ainsi la reconstitution des réserves.

Le rebond technique du coton

Le coton a surpris les analystes avec une progression de 16 % depuis février, atteignant 74 cents la livre sur le contrat à terme de mai. Ce mouvement n'est pas uniquement dû aux fondamentaux, mais résulte d'un "short squeeze" : les fonds qui pariaient sur la baisse ont été forcés de racheter leurs positions. Si la hausse du pétrole rend les fibres synthétiques plus coûteuses, favorisant le coton naturel, la perspective d'une hausse de la production mondiale et d'une baisse de la consommation limite le potentiel de hausse durable à moyen terme.

❓ FAQ

1. Pourquoi le prix du pétrole monte-t-il quand le détroit d'Ormuz est menacé ?

Le détroit d'Ormuz est le principal point de passage maritime pour le pétrole en provenance du Moyen-Orient. Une menace de blocus réduit l'offre mondiale disponible, ce qui fait mécaniquement grimper les prix en raison de l'incertitude sur l'approvisionnement des raffineries mondiales.

2. Qu'est-ce que le ratio or/argent et pourquoi est-il important ?

Ce ratio mesure le nombre d'onces d'argent nécessaires pour acheter une seule once d'or. Il permet aux investisseurs de déterminer si l'argent est sous-évalué ou surévalué par rapport à l'or. Un ratio élevé indique souvent que l'argent est bon marché par rapport à l'or.

3. Comment le prix du pétrole influence-t-il celui du coton ?

Le pétrole est la base de fabrication des fibres synthétiques comme le polyester. Lorsque le pétrole est cher, le coût de production de ces fibres augmente, ce qui rend le coton naturel plus compétitif et attractif pour l'industrie textile.

4. Pourquoi le gaz naturel reste-t-il peu cher aux États-Unis ?

C'est principalement dû à une surproduction domestique et à des infrastructures d'exportation saturées. Le gaz produit reste bloqué sur le marché américain au lieu d'être envoyé vers l'Europe ou l'Asie où les prix sont plus élevés, ce qui maintient les tarifs locaux très bas.