PMI européens : secteur manufacturier en bonne santé, recul des services

24.03.2026 – Synthèse des indicateurs PMI en Europe (mars) France : PMI manufacturier : 50,2 (Prévision : 49,5 ; Précédent : 50,1) PMI des services : 48,3 (Prévision : 49,0 ; Précédent : 49,6)

: Allemagne : PMI manufacturier : 51,7 (Prévision : 49,4 ; Précédent : 50,9) PMI des services : 51,2 (Prévision : 52,0 ; Précédent : 53,5)

: Zone Euro : PMI manufacturier : 51,4 (Prévision : 49,4 ; Précédent : 50,8) PMI des services : 50,1 (Prévision : 50,9 ; Précédent : 51,9)

: D’après les données publiées, on observe un retournement de la tendance de ces derniers mois. Au second semestre 2025, la hausse des indices PMI des services, souvent supérieure aux prévisions, était la norme. Dans le même temps, les indicateurs du secteur manufacturier signalaient une stagnation modérée mais persistante du secteur. Ce changement de tendance peut s'expliquer de plusieurs façons. L'amélioration observée dans le secteur manufacturier pourrait résulter d'un afflux de commandes en provenance des secteurs de la défense et des infrastructures. Au cours des derniers trimestres, l'Union européenne a fortement mis l'accent sur le renforcement de ses forces armées et sur la rénovation et l'extension des infrastructures. Il s'agit d'initiatives strictement industrielles, ce qui se reflète dans les indicateurs. De plus, le chômage reste élevé par rapport aux dernières années. La faiblesse du marché du travail pourrait commencer à peser sur la consommation, même si les taux de chômage restent modérés. Toutefois, la situation difficile du secteur aérien pourrait constituer un facteur négatif bien plus important pour le secteur des services. Les coûts élevés du carburant, liés au conflit en Iran, entraînent une forte hausse des prix des billets d'avion, ce qui aura un impact significatif, bien que difficile à quantifier, sur le tourisme et les services.

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