Les perspectives très solides de TSMC renforcent l’optimisme sur la chaîne des semi-conducteurs.

ASML, ASM International et BE Semiconductor concentrent l’essentiel de la performance du Stoxx 600 Technology.

Les marchés actions européens terminent la semaine sans direction claire, avec des variations limitées.

📉 Marchés européens : une fin de semaine sans direction claire

Indices en ordre dispersé

Le sentiment reste mitigé sur les marchés actions européens en fin de semaine. L’Euro Stoxx 50 recule de 0.40%, tandis que le DAX allemand parvient à progresser légèrement de 0.10%. Dans l’ensemble, les variations restent contenues dans une fourchette étroite de ±0.40%, traduisant une absence de catalyseur macroéconomique majeur à court terme.

Cette phase de consolidation intervient après plusieurs semaines de performance solide sur certains segments, incitant les investisseurs à ajuster leurs positions avant de nouveaux signaux économiques ou de résultats d’entreprises.

Une influence croissante du secteur technologique

Dans ce contexte, la technologie s’impose comme le principal moteur de sentiment en Europe. Le secteur affiche une hausse de 11.8% depuis le début de l’année, devenant le deuxième secteur le plus performant, derrière les ressources de base. Cette dynamique contraste avec les valeurs technologiques américaines, actuellement en phase de consolidation après leur fort rallye.

💻 Semi-conducteurs : le cœur de la performance européenne

Une concentration marquée des gains

La performance du secteur technologique européen repose largement sur un nombre restreint d’acteurs. ASML, ASM International et BE Semiconductor représentent près de 40% du Stoxx 600 Technology Index, mais expliquent près de 90% de la hausse du secteur depuis le début de l’année. Cette concentration souligne le rôle central des équipements pour semi-conducteurs dans le cycle technologique actuel.

Cette dynamique marque un retournement notable, après une période où les acteurs européens avaient sous-performé leurs homologues américains au début du boom de l’intelligence artificielle.

TSMC renforce le scénario haussier

L’optimisme a été renforcé par les annonces de TSMC, premier fondeur mondial. Le groupe anticipe une hausse de près de 30% de ses dépenses d’investissement en 2026, ainsi qu’une augmentation significative de ses capex sur les trois années suivantes. Cette visibilité exceptionnelle soutient l’idée d’un cycle d’investissement prolongé dans les semi-conducteurs.

La confirmation d’une demande robuste est particulièrement favorable aux fournisseurs européens d’équipements pour data centers et usines de fabrication, dont les carnets de commandes devraient rester bien orientés au-delà de 2026, à mesure que de nouvelles capacités de production entrent en service.

📈 ASML et valorisations : un rattrapage en cours

Revalorisation des leaders européens

Morgan Stanley a récemment relevé son objectif de cours sur ASML à 1 400 EUR, contre un niveau actuel proche de 1 165 EUR, ce qui implique un potentiel haussier d’environ 20%. La banque anticipe de fortes prises de commandes sur les deux à trois prochains trimestres et une dynamique de croissance susceptible de se prolonger au moins jusqu’en 2027.

Des multiples en hausse mais comparables aux États-Unis

Cette reprise s’accompagne d’une revalorisation significative. ASML se négocie autour de 43x les bénéfices attendus, bien au-dessus de sa moyenne historique de 29–31x sur dix ans. De manière plus globale, le Stoxx 600 Technology Index affiche une valorisation d’environ 27x les bénéfices futurs, un niveau désormais aligné avec celui du marché américain.

Cette convergence suggère que les marchés considèrent de plus en plus les valeurs technologiques européennes comme des acteurs structurants du cycle mondial de l’IA, et non plus comme de simples alternatives régionales.

🌍 Marchés mondiaux, matières premières et énergie

Sentiment global contrasté

À l’échelle mondiale, le climat reste contrasté. Les futures US100 et US500 évoluent légèrement dans le vert, tandis que les marchés asiatiques ont atteint de nouveaux records, portés par les résultats et perspectives de TSMC.

Sur le marché des matières premières, le pétrole progresse modestement autour de 59.80 USD le baril, tandis que les métaux précieux, comme l’or et l’argent, enregistrent de légers replis.

Focus potentiel sur les énergies renouvelables

L’attention des investisseurs pourrait également se tourner vers les valeurs européennes des énergies propres, après qu’un tribunal américain a autorisé Equinor à reprendre la construction d’un vaste parc éolien offshore au large de New York. Cette décision pourrait améliorer la visibilité du secteur, encore fragilisé par des incertitudes réglementaires.

❓ FAQ

Pourquoi la technologie surperforme-t-elle en Europe ?

Grâce au cycle haussier des semi-conducteurs et au positionnement clé des équipementiers européens.

La hausse est-elle trop concentrée ?

Oui, une grande partie de la performance provient de quelques valeurs majeures comme ASML.

Les valorisations sont-elles excessives ?

Elles sont élevées par rapport à l’historique, mais comparables aux standards américains.

TSMC peut-elle influencer durablement l’Europe ?

Oui, ses capex soutiennent directement la demande pour les fournisseurs européens.

Quels risques à court terme ?

Une normalisation du cycle de l’IA ou un ralentissement macroéconomique mondial.