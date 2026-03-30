Powell fait part de la patience de la Fed, mais les risques d'inflation s'intensifient !

Lors de sa présentation d’aujourd’hui, Jerome Powell a souligné que la Fed adoptait une approche attentiste et suivait de près la manière dont l’évolution de la situation internationale, en particulier la guerre en Iran et les chocs qui en résultent sur les prix du pétrole, allait influer sur l’inflation et la santé générale de l’économie. Il ne s’agissait pas simplement d’une répétition de déclarations antérieures. Le signal envoyé aujourd’hui était plus décisif et a mis en évidence l’équilibre que la Fed s’efforce de maintenir entre sa capacité à réagir et le maintien du calme en matière de politique monétaire. M. Powell a indiqué que la Fed était disposée à ne pas tenir compte des chocs de prix à court terme, car les outils de politique monétaire agissent avec un décalage et ne peuvent souvent pas suivre le rythme des fluctuations rapides des prix de l’énergie, mais il a averti que la patience avait ses limites : si les hausses de prix commencent à avoir un effet durable sur les anticipations d’inflation du public, la banque centrale ne pourra pas rester passive. M. Powell s’est également adressé aux marchés financiers, soulignant que, bien que les anticipations d’inflation restent largement ancrées, la Fed est prête à réagir aux données macroéconomiques et aux signaux provenant du marché du travail. En pratique, cela signifie que même si la banque centrale ne laisse actuellement entrevoir aucun changement des taux d’intérêt, tout indicateur faisant état de pressions inflationnistes persistantes ou d’une détérioration des conditions sur le marché du travail pourrait rapidement modifier l’évaluation de la stratégie de politique monétaire. Pour les marchés, il s’agit d’une information cruciale : la Fed ne ferme pas la porte à une réponse plus restrictive ou plus accommodante en fonction des données à venir, ce qui affecte directement les valorisations des actifs et le sentiment des investisseurs. Lors de la conférence, M. Powell a également attiré l’attention sur le secteur du crédit privé et les risques qu’il pourrait faire peser sur la stabilité financière. Il a souligné que la banque centrale surveillait de près ce segment, mais ne voyait actuellement aucun signe laissant présager une menace systémique généralisée. Cette partie du message doit être interprétée comme un facteur apaisant les inquiétudes des investisseurs quant à d’éventuels problèmes dans le secteur financier, même si les tensions géopolitiques et les pressions inflationnistes restent au centre de l’attention des marchés. Dans l’ensemble, le message de M. Powell est mesuré et prudent. L’absence de tout engagement immédiat à modifier les taux d’intérêt, combinée à une attention particulière portée au suivi du marché du travail et de l’inflation, suggère que les actions de la Fed peuvent être considérées comme délibérées et calibrées en fonction de l’incertitude mondiale. Les marchés à terme ont déjà partiellement révisé leurs anticipations concernant les futures évolutions des taux, augmentant la probabilité de baisses en fin d’année tout en réduisant celle de hausses à court terme. Dans la pratique, tous ces signaux ont aujourd’hui un impact réel sur les marchés financiers. Le sentiment sur les actions reste sensible à la volatilité, les rendements obligataires réagissent aux signaux concernant l’orientation potentielle de la politique monétaire et les anticipations d’inflation, et les marchés des matières premières continuent de refléter les inquiétudes liées aux tensions géopolitiques et aux conséquences de la guerre en Iran. Dans ce contexte, les investisseurs devraient se préparer à une période de sensibilité accrue aux données macroéconomiques, notamment en ce qui concerne l’inflation, la dynamique du marché du travail et les tensions mondiales, qui pourraient influencer les prochaines décisions de la Fed. Ce contexte favorise un investissement discipliné et une évaluation prudente des risques, mais crée également des opportunités pour ceux qui sont capables de réagir rapidement aux changements de signaux émanant de la Fed et des marchés mondiaux.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."