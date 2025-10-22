Prévisions de résultats d'IBM : le pionnier de l'industrie informatique répondra-t-il aux attentes ?

Points clés L'accélération des logiciels basés sur l'intelligence artificielle et le cloud est essentielle pour les investisseurs, tout comme les données concrètes sur la valeur des contrats et la monétisation.

Les investisseurs souhaitent une amélioration des marges et des flux de trésorerie, ainsi que des commentaires clairs sur l'impact des calendriers contractuels.

Les services traditionnels, tels que la maintenance et la modernisation des systèmes, restent la base des revenus récurrents.

Le cycle de renouvellement des ordinateurs centraux de la série Z 17 devrait entraîner une augmentation des commandes et stimuler les ventes.

Les partenariats technologiques et l'intégration des acquisitions devraient renforcer l'offre et la portée.

Le ton adopté par la direction et les indicateurs spécifiques relatifs à l'adoption de l'IA seront essentiels pour évaluer le rapport.

Les investisseurs attendent avant tout une accélération dans le segment des logiciels basés sur l'intelligence artificielle et le cloud. L'entreprise se lance prudemment dans l'intelligence artificielle, élargissant son portefeuille et intégrant de nouvelles fonctionnalités aux plateformes existantes. Le marché sera attentif aux données concrètes sur la valeur des contrats signés, les effets des mises en œuvre auprès de grands clients, ainsi que le plan de monétisation et le rôle des partenariats technologiques. Le deuxième défi pour la société consiste à répondre aux attentes prudentes des investisseurs en matière de résultats après deux trimestres relativement faibles. L'attention se déplace des revenus vers la qualité des marges et des flux de trésorerie. Les investisseurs recherchent également des signes d'une plus grande discipline en matière de coûts, d'une stabilisation des frais généraux et commerciaux, ainsi que la confirmation des objectifs de trésorerie pour l'ensemble de l'année, avec des commentaires clairs sur le calendrier d'exécution des contrats. Le troisième pilier des attentes concerne les services. Outre les projets liés à l'intelligence artificielle, les services dits traditionnels, tels que la maintenance, le développement et la modernisation des systèmes existants, revêtent une importance capitale. Ils garantissent la répétabilité des revenus, mais sont soumis à la pression des tarifs et à la rotation des contrats. Un solide portefeuille de brevets reste un atout important, contribuant à défendre les marges, à soutenir les licences et à fournir une protection pour les nouvelles fonctionnalités des logiciels et des infrastructures. Le quatrième domaine important est celui des infrastructures. Le cycle de renouvellement des dix-sept ordinateurs centraux de la série Z devrait entraîner une augmentation des commandes et stimuler la demande de logiciels et de services autour de cette plateforme. Les informations relatives à la durée du cycle, au rythme des mises en œuvre et à la mesure dans laquelle la nouvelle génération prend en charge les applications liées à l'intelligence artificielle seront importantes.

IBM est l'une des entreprises technologiques les plus anciennes et les plus reconnues au monde. L'entreprise s'est développée grâce aux systèmes matériels et transactionnels destinés aux grandes organisations, et combine aujourd'hui des logiciels, des services et le cloud avec un vaste écosystème de partenaires. Ses clients sont principalement des institutions très exigeantes en matière de fiabilité et de sécurité. Aujourd'hui, l'entreprise publie ses résultats. Les deux rapports précédents ont été décevants, principalement en termes de bénéfice par action. Les investisseurs seront particulièrement attentifs au rythme d'adoption des solutions basées sur l'IA, à la crédibilité des marges et de la trésorerie après les récents revers, à l'état des services dits traditionnels, à l'importance du portefeuille de brevets et à la contribution du nouveau cycle d'infrastructure de la série Z dix-sept. IBM.US (D1) Source: xStation5

