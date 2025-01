Prévisions des résultats de Tesla pour le quatrième trimestre 2024

Alors que Tesla se prépare à publier ses résultats du quatrième trimestre après la fermeture des marchés, le mercredi 29 janvier 2024, les investisseurs se concentrent sur les priorités stratégiques de l’entreprise face à l’évolution des dynamiques du marché. L’action du constructeur de véhicules électriques a enregistré une performance remarquable au cours de l’année écoulée, avec une hausse d’environ 120 % malgré la volatilité récente, l’action ayant chuté de près de 7 % lors des six dernières séances de bourse. Le mouvement attendu sur une journée, basé sur les moyennes historiques, est de 8,49 %. Estimations des bénéfices Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Pour le quatrième trimestre, les analystes prévoient que Tesla annonce : Des revenus de 27,21 milliards de dollars, soit une hausse de 8,1 % par rapport à l’année précédente

Un bénéfice par action ajusté de 0,75 $, contre 0,71 $ l'année dernière

Un bénéfice d'exploitation de 2,68 milliards de dollars, en hausse par rapport à 2,1 milliards de dollars l'année précédente

Un flux de trésorerie libre de 1,75 milliard de dollars

Une marge brute de 18,9 %

Des dépenses en capital de 2,72 milliards de dollars Bénéfices vs Estimations. Source : Bloomberg Progrès en IA et conduite autonome Les récentes avancées des capacités de conduite autonome de Tesla ont pris le devant de la scène, la société annonçant une percée dans la navigation autonome de l’usine au quai de chargement. Le PDG Elon Musk a fait des prédictions audacieuses concernant la technologie de conduite autonome (Full Self-Driving, FSD), suggérant qu'elle surpassera la sécurité de conduite humaine d'ici le deuxième trimestre 2025. L'investissement considérable de la société dans l'infrastructure informatique en IA, notamment le centre de données "Cortex" à Austin, au Texas, la positionne de manière unique dans le secteur de la conduite autonome. L’accent mis sur le développement du FSD intervient à un moment crucial, la NHTSA ayant récemment ouvert une enquête sur environ 2,6 millions de véhicules Tesla équipés de cette technologie. Les investisseurs seront particulièrement intéressés par la réponse de la direction à ces défis réglementaires et par toute mise à jour concernant le lancement prévu du service robotaxi à la fin de 2025. L'importante dépense de Tesla dans l'informatique dédiée à l'IA, y compris des achats substantiels de puces Nvidia H100, souligne son engagement à faire progresser les capacités de conduite autonome. Production et nouveaux modèles Le quatrième trimestre a vu Tesla livrer environ 496 000 véhicules, contre 485 000 au quatrième trimestre 2023. Un point clé pour les investisseurs sera le calendrier de lancement de la "Model 2" à bas prix, attendue début 2025, qui pourrait être cruciale pour atteindre la croissance de 20 à 30 % des livraisons de l'entreprise en 2025. Les performances du Model Y récemment rafraîchi sur les marchés américain et chinois seront également suivies de près, ainsi que les mises à jour concernant la production du Cybertruck, alors que des rapports font état de mises en congé des travailleurs dans l’usine de Giga Austin. Le marché porte une attention particulière à ce rapport sur les résultats, étant donné l'annonce récente de Tesla concernant sa première baisse annuelle de livraisons en plus de dix ans, avec des livraisons de 1,79 million de véhicules en 2024, légèrement inférieures à celles de 2023. Véhicules vendus Estimations vs Réel. Source : Bloomberg Division Énergie L’activité de stockage d’énergie de Tesla a émergé comme un point positif, avec des déploiements atteignant un record de 11,0 gigawattheures au quatrième trimestre, contre 3,2 gigawattheures au quatrième trimestre 2023. Cette croissance remarquable dans le secteur de l'énergie montre la diversification réussie de l'entreprise au-delà des ventes automobiles et pourrait fournir un soutien important pour les marges globales. Environnement politique et réglementaire La relation de l'entreprise avec l'administration Trump s'est révélée un facteur important pour les investisseurs. Les éventuelles modifications des réglementations sur la conduite autonome, l'avenir du crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques et d'éventuels ajustements de tarifs douaniers pourraient tous avoir un impact considérable sur le modèle économique de Tesla. Certains analystes, dont Dan Ives de Wedbush, suggèrent que les initiatives d'IA et de conduite autonome de Tesla pourraient bénéficier d'une approbation réglementaire accélérée sous une administration Trump, bien que d’autres avertissent que les réglementations locales et étatiques puissent encore représenter un obstacle significatif. Perspectives du marché et avis des analystes Wall Street reste divisé sur les perspectives à court terme de Tesla. Morgan Stanley maintient une note "surpondérer" avec un objectif de prix de 430 $, citant le potentiel de l’IA et les capacités de fabrication de l'entreprise. Barclays adopte une position plus prudente avec une note "pondérée à égalité" et un objectif de 325 $, notant des préoccupations concernant la demande et la concurrence. La conférence téléphonique prévue pour 17 h 30 (heure de l’Est) devrait aborder des points critiques, notamment l'efficacité de la fabrication, les initiatives de réduction des coûts et les plans d'expansion internationale. Tesla (intervalle D1) Tesla se négocie actuellement près de la moyenne mobile à 50 jours, qui a précédemment servi de support pour les haussiers. Pour regagner un momentum haussier, le prix devrait rester au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 %, qui a récemment servi de point d’inflexion clé. Les baissiers tenteront de franchir le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2 %, avec un objectif probable au niveau du retracement de Fibonacci à 50 %, une zone de consolidation en novembre. L’indicateur RSI a commencé à montrer une divergence baissière, tandis que le MACD signale également une prudence à venir. Source : xStation

