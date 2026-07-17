Quelle sera la prochaine évolution du prix du Brent❓ Le trafic dans le détroit d'Ormuz est à son plus bas niveau depuis trois semaines🚢

Vendredi à midi, le cours du Brent s'est maintenu dans une fourchette étroite autour de 85,50 dollars le baril pour la quatrième séance consécutive, oscillant entre les moyennes mobiles exponentielles à 50 et 100 jours, tandis que les investisseurs évaluent l'impact de la baisse du trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, dans un contexte marqué par l'absence générale de nouveaux facteurs susceptibles d'influencer le marché. Source: xStation Selon les données recueillies par Bloomberg sur le suivi des navires, le nombre de traversées confirmées du détroit est tombé à huit le 16 juillet, soit le chiffre le plus bas depuis trois semaines. C'était le quatrième jour consécutif où le trafic dans ce passage étroit — par lequel transite généralement environ un cinquième des transports maritimes mondiaux de pétrole — restait largement concentré du côté iranien du détroit, où sept des huit traversées enregistrées ont eu lieu. Source: Bloomberg Financial L.P. Une autre menace plane également en arrière-plan. Le risque d’une nouvelle perturbation du trafic maritime en mer Rouge s’est clairement accru avec l’escalade du conflit entre l’Iran et les États-Unis. Selon des sources de Reuters, Téhéran aurait demandé au mouvement houthi yéménite de se tenir prêt à fermer le détroit de Bab al-Mandab au cas où les États-Unis attaqueraient les infrastructures énergétiques iraniennes. En juin, environ 7,4 millions de barils de pétrole brut et de produits pétroliers transitaient quotidiennement par ce détroit, ce qui représentait environ 7 % de la production mondiale. Ce volume a augmenté par rapport aux quelque 4,2 millions de barils par jour enregistrés en 2025, certaines livraisons en provenance de la région ayant été réacheminées vers des itinéraires contournant le détroit d’Ormuz (comme l’oléoduc « Est-Ouest »). Pour l’instant, les moyennes mobiles exponentielles (MME) à 50 et 100 jours agissent comme un aimant pour le cours, et le RSI, qui se situe autour de 58, suggère que ni les acheteurs ni les vendeurs n’ont suffisamment confiance pour forcer une cassure de cette fourchette de prix. Toutefois, une cassure dans l’une ou l’autre direction pourrait déterminer la tendance du cours de cette matière première dans les jours à venir.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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