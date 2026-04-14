🚩 Rapport NFIB américain nettement inférieur aux attentes

L'optimisme des petites entreprises américaines s'est nettement affaibli en mars, signe d'une détérioration des fondamentaux sous-jacents du cycle économique. Ce recul s'explique principalement par une forte dégradation de la rentabilité perçue et des prévisions concernant la conjoncture future. Parallèlement, l'incertitude croissante et les pressions sur les coûts, notamment celles liées à l'énergie, pèsent de plus en plus sur les décisions d'investissement et de tarification. Le rapport NFIB revêt une importance particulière, car les petites entreprises de son échantillon emploient environ 40 % de la main-d'œuvre américaine. Résumé des données NFIB pour le mois de mars Indice d'optimisme NFIB : en baisse de 3 points à 95,8 (en dessous de la moyenne historique de 98), contre une prévision de 97,9 et un précédent de 98,8

en baisse de 3 points à 95,8 (en dessous de la moyenne historique de 98), contre une prévision de 97,9 et un précédent de 98,8 Indice d'incertitude : en hausse à 92 (bien au-dessus de la norme historique de 68)

en hausse à 92 (bien au-dessus de la norme historique de 68) Rentabilité des entreprises : détérioration la plus prononcée, le solde a chuté de 11 points à -25 %

détérioration la plus prononcée, le solde a chuté de 11 points à -25 % Prévisions des entreprises : troisième baisse consécutive, à 11 % (le niveau le plus bas depuis octobre 2024)

troisième baisse consécutive, à 11 % (le niveau le plus bas depuis octobre 2024) Marché du travail : L'indice de l'emploi a reculé à 101,6 (mais reste supérieur aux moyennes historiques) Les pressions salariales s'atténuent (moins d'entreprises augmentent les salaires ou prévoient de le faire)

Investissements et activité : Projets d'investissement : 16 % des entreprises (le taux le plus bas depuis 2009) Ventes : le solde est tombé à -5 % (mettant fin à une tendance à la hausse qui durait depuis quatre mois) Stocks : baisse des projets d'investissement (également de -5 %)

Coûts et prix : Hausse des prix du pétrole : pression sur les marges et répercussion des coûts Les prix réels augmentent (25 %), mais les hausses prévues sont en baisse : signe d'un affaiblissement de la demande

Chaînes d'approvisionnement : 62 % des entreprises font état de perturbations (hausse par rapport au mois précédent) Ces perturbations sont pour la plupart modérées ou légères

Évaluation de la conjoncture économique : Baisse des notes « bonnes », augmentation des notes « passables » : détérioration de la qualité de la croissance

Les données NFIB indiquent que l'économie entre dans une phase de ralentissement liée aux coûts. Le fléchissement des investissements et des prévisions laisse entrevoir des risques de baisse de la croissance au cours des prochains trimestres, ce qui concorde avec la récente révision à la baisse des estimations du PIB américain. Le marché du travail reste relativement stable pour l'instant, mais les indicateurs avancés se détériorent déjà. Source: xStation5

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