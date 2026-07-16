Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 baisse de 0,82% avant l'ouverture de Wall Street. La consolidation fait suite à de lourdes pertes sur les indices américains et européens, plombés par le compartiment technologique. Les investisseurs attendent désormais les statistiques des inscriptions hebdomadaires au chômage et des ventes au détail à New York.

Repli des marchés américains et consolidation sectorielle mondiale

Baisse des contrats à terme à Wall Street

Le vent de consolidation s'étend à New York ce jeudi. Les contrats à terme sur les principaux indices américains pointent dans le rouge avant l'ouverture de la séance. Les futures sur le Nasdaq 100 reculent de 0,82% et ceux du S&P 500 cèdent 0,24%. La veille, la séance s'était achevée de manière dispersée. Les replis enregistrés sur les marchés américains s'expliquent par un mouvement de saine respiration. Le S&P 500 s'était adjugé 0,38% à 7 572 points alors que le Nasdaq 100 abandonnait 0,28% à 29 503 points.

Source: xStation5

La pause succède à deux séances de hausse consécutives, qui avaient été largement portées par la progression des valeurs financières à des niveaux records. La détente sur le marché obligataire ne suffit pas à rassurer les opérateurs. Le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans a fléchi pour s'établir à 4,54%, et celui à 2 ans a reculé à 4,13%. Le reflux des taux d'intérêt fait suite à la publication d’un indice des prix à la production inférieur aux projections, pesant sur le dollar.

La nervosité reste néanmoins palpable à New York à l'approche du cœur de la saison des résultats trimestriels. Le fonds indiciel répliquant le Nasdaq 100, accessible via des ETF, a enregistré des fluctuations journalières supérieures à 1% lors de 20 des 26 dernières séances de cotation. Les intervenants surveilleront à cet égard les données du chômage hebdomadaire, des ventes au détail et l'activité manufacturière de Philadelphie.

Secousses sur le segment de la tech et des semi-conducteurs

Les bourses asiatiques ont subi de lourds dégagements nocturnes, pénalisées par le compartiment technologique. L'indice sud-coréen Kospi a lourdement chuté de 6,37% à 6 821 points, entraîné par l'effondrement de SK Hynix de 11,53% et de Samsung Electronics de 8,77%. En parallèle, la Banque de Corée a augmenté son principal taux d'intérêt de 25 points de base à 2,75% pour faire face à une inflation de 3,2%. La décision intervient alors que le pays bénéficie d'un PIB en progression de 3,8% au premier trimestre.

La dérive baissière a également touché la place de Tokyo. L'indice Nikkei 225 a abandonné 2,39% à 66 996 points et le Topix a cédé 1,45% à 4 029 points. En Chine, le Shanghai Composite a perdu 1,85% à 3 882 points. Seul l'indice de Hong Kong, le Hang Seng, est parvenu à contrer la tendance avec un gain de 1,33% à 25 009 points. En Europe, la tendance s'aligne sur ce repli : le CAC 40 cède 0,80%, le Dax abandonne 0,93%, l'Euro Stoxx 50 décline de 0,65% et le FTSE 100 glisse de 0,23% pour s'établir à 10 491 points.

Pourtant, le géant Taiwan Semiconductor (TSM) a publié des résultats en forte hausse, portés par l'expansion de l'intelligence artificielle. Le groupe a vu son chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresser de 77% à 706,6 milliards de dollars. Forte de ces performances, la direction a revu à la hausse ses investissements annuels, désormais projetés entre 60 et 64 milliards de dollars. De plus, une enveloppe additionnelle de 100 milliards de dollars sera allouée à la construction d'usines en Arizona.

Tensions géopolitiques et réajustements sur les matières premières

L'énergie et les incertitudes au Moyen-Orient

La scène géopolitique pèse sur l'humeur des opérateurs à la suite de révélations sur les intentions militaires américaines. Donald Trump envisagerait une extension des opérations militaires contre l'Iran. Les options à l'étude au plus haut niveau de l'administration intègrent des frappes aériennes de grande envergure. Ces plans évoquent également le déploiement de troupes au sol pour contrôler des îles stratégiques comme celle de Kharg, ainsi que le ciblage de sites nucléaires souterrains.

La situation maintient les prix du pétrole sous pression, bien que les cours affichent un léger retrait ce jeudi. Le baril de Brent se négocie autour de 84 $, et le brut américain (WTI) évolue aux alentours de 79 $. Le calme s'inscrit dans un climat d'ajustement global des échanges de matières premières, où les facteurs géopolitiques s'entrecroisent avec l'évolution des fondamentaux physiques. Les investisseurs intègrent également l'impact de la hausse continue du transport maritime de conteneurs.

En parallèle, la logistique maritime mondiale montre de nouveaux signes de tension. Les tarifs du transport de conteneurs entre la Chine et les États-Unis continuent d’augmenter. La hausse des coûts de fret pèse directement sur les marges des entreprises importatrices cotées sur les marchés américains et complique la gestion des chaînes d'approvisionnement globales.

Fusions, acquisitions et alliances stratégiques

Malgré la frilosité ambiante sur les actions américaines, les opérations de fusions et acquisitions s'accélèrent. Le géant de la mobilité Uber a conclu un accord d'acquisition avec Delivery Hero pour étendre son réseau de livraison à 99 marchés. L'opération se monte à 41,50 € par action en numéraire. L’alliance devrait représenter un chiffre d'affaires brut combiné de 236 milliards de dollars pour l’exercice 2025.

De son côté, l'acteur biopharmaceutique Eli Lilly est sur le point d'acquérir AtaiBeckley pour 6,75 $ par action en espèces. La cible développe notamment un spray nasal pour traiter la dépression réfractaire. L’annonce a provoqué un net rebond des titres du secteur, AtaiBeckley est attendu en hausse de 34,33% avant l’ouverture.

Dans le secteur industriel, ABB a conclu le rachat de Rotork au prix de 5,03 livres sterling par action, soit environ 6,81 $ en numéraire. En parallèle, l'acheteur a publié un bénéfice net de 1,23 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, en progression par rapport aux 1,15 milliard de l'année précédente.

Saison des résultats : publications et relèvements de prévisions

Le secteur des transports et de l'aérospatiale sous les projecteurs

La compagnie aérienne United Airlines a publié des résultats supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre. Son bénéfice par action (BPA) ajusté a atteint 1,99 $ pour un chiffre d'affaires de 17,7 milliards de dollars. La capacité du groupe s'affiche en hausse de 3,5%. Face à ces chiffres, la direction a relevé la borne basse de ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, fixant l'objectif entre 9,00 et 11,00 par action.

Le groupe industriel GE Aerospace a également dépassé les attentes au deuxième trimestre. Son BPA ajusté s'est établi à 2,02 $, surpassant les prévisions moyennes de 1,86 $. Les prises de commandes ont atteint 16,5 milliards de dollars sur la période pour un chiffre d'affaires de 12,63 milliards. L'entreprise a ainsi relevé ses objectifs annuels, anticipant désormais une croissance de son chiffre d'affaires ajusté de 15% à 19%.

Le constructeur spatial SpaceX a vu le cours de son action non cotée s'ajuster à un plus bas historique à 132,75 $, sous son prix d'introduction de 135 $. La baisse intervient alors que l'attention des investisseurs se focalise sur le treizième vol d'essai de la fusée Starship prévu ce jeudi.

Résultats financiers des secteurs de la santé et de la banque

Le géant de l'assurance santé UnitedHealthcare a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 112,0 milliards de dollars, en hausse par rapport aux attentes. Son bénéfice ajusté par action est ressorti à 6,38 $, contre une estimation moyenne de 4,85 $. Le ratio de soins médicaux (MCR) s'est amélioré à 86,7%. Le groupe a revu à la hausse ses projections annuelles, tablant sur un bénéfice ajusté par action compris entre 19,50 et 20,00.

Du côté des établissements financiers, les banques régionales affichent des bilans sains. Citizens Financial a fait état d'un bénéfice par action de 1,30 $ pour un chiffre d'affaires de 2,28 milliards de dollars, profitant d'une hausse de ses dépôts de 2,3 milliards. Great Southern Bancorp a surpassé les attentes de bénéfice à 1,43 $ par action, fort d'un ratio de fonds propres durs de 14%.

Dans l'actualité des valeurs de santé, Merck a obtenu le feu vert de la FDA américaine pour son traitement Lipfendra, premier inhibiteur de PCSK9 oral à prise unique quotidienne. La firme agroalimentaire John B. Sanfilippo & Son a annoncé le versement d'un dividende exceptionnel de 1,05 $ par action.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés américains reculent-ils avant l'ouverture ce jeudi ? Le repli des marchés américains s'explique principalement par une vague de ventes massives sur le secteur technologique mondial, amorcée en Asie. Malgré de solides bénéfices pour Taiwan Semiconductor, la nervosité s'accroît autour des valorisations de la tech et des restrictions commerciales. Par ailleurs, des tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient et la prudence avant de nouvelles statistiques macroéconomiques pèsent sur l'orientation des indices américains.

Quels sont les facteurs qui influencent la tendance des indices américains ? L'évolution des indices américains dépend de la publication des résultats d'entreprises, de la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et des indicateurs d'inflation. Les annonces stratégiques sur les actions américaines, telles que les fusions-acquisitions ou les investissements d'envergure, orientent également la tendance au jour le jour. Enfin, la volatilité historique reste alimentée par les incertitudes réglementaires sur les puces de nouvelle génération.

Comment les tensions géopolitiques affectent-elles les matières premières ? Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment les rumeurs d'extension des plans militaires américains contre l'Iran, créent des primes de risque sur les matières premières énergétiques. Les cours du Brent et du WTI fluctuent ainsi au gré des annonces diplomatiques et militaires. En parallèle, les menaces logistiques sur les routes maritimes augmentent durablement les tarifs de fret, ce qui renchérit le coût global d'acheminement des ressources.