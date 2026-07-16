Le ratio d'endettement de l'entreprise s'améliore de 2 points de pourcentage sous l'effet de la baisse du besoin en fonds de roulement.

Le flux de trésorerie de la branche Exploration-Production bondit de 1 milliard de dollars par rapport au premier trimestre.

2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour. L'entreprise française a publié ce jeudi matin ses estimations financières pour le deuxième trimestre 2026, affichant une activité stable malgré des perturbations au Moyen-Orient. L'action TotalEnergies réagit à ces annonces avec un recul de 2,76 % en séance à la Bourse de Paris. Les investisseurs calibrent leurs positions avant la publication définitive des comptes prévue fin juillet.

Dynamique de production et impact géopolitique

Une extraction d'hydrocarbures conforme aux prévisions

La major pétrolière indique une extraction d'hydrocarbures de 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) pour le deuxième trimestre 2026. Ce volume correspond à une croissance organique de 4 %, un niveau parfaitement aligné avec les anticipations de la direction. Cette régularité des volumes extraits confirme le maintien de la capacité opérationnelle du groupe.

Le contexte géopolitique au Moyen-Orient ampute la production de 210 000 bep/j sur cette période. Ce manque à gagner s'avère inférieur aux 360 000 bep/j de perte anticipée dans les prévisions initiales. L'entreprise limite cette baisse grâce à la montée en régime de ses installations offshore aux Émirats arabes unis et à la reprise de la production dans les autres pays de la région courant juin.

Une fraction importante de cette production n'a pas fait l'objet d'enlèvements physiques au cours du trimestre. Ces volumes invendus sont valorisés comptablement au tarif du brut de fin juin, soit sous la barre des 70 dollars le baril. Le cours du pétrole influence directement cette comptabilisation stricte des stocks dans la branche Exploration-Production.

Performances contrastées des divisions gazières et électriques

La branche Exploration-Production dégage un flux de trésorerie en hausse d'environ 1 milliard de dollars par rapport au premier trimestre. Cette progression capte l'augmentation du prix moyen de vente des hydrocarbures liquides, qui s'apprécie de 17,9 dollars par baril. Ce chiffre intègre une planification des enlèvements concentrée sur la fin du trimestre, dans un marché pétrolier orienté à la baisse.

Le segment Integrated LNG subit une détérioration de ses indicateurs financiers. Les activités de négoce de gaz enregistrent une contre-performance sur des marchés européens globalement atones et baissiers. Cette contraction des revenus contraste avec la surperformance enregistrée par cette même division au premier trimestre de l'année.

La division Integrated Power affiche une forte croissance de ses flux de liquidités. La finalisation de la transaction avec EPH, conclue le 29 avril 2026, propulse directement ces résultats. L'intégration de cette nouvelle entité consolide mécaniquement la base de revenus du groupe sur le marché de la génération électrique.

Amélioration du bilan financier et du raffinage

Bond de la rentabilité pour la branche Aval

Le secteur de l'Aval enregistre une forte progression de ses revenus et de son cash-flow face au trimestre précédent. Les marges de raffinage et de pétrochimie s'élargissent sur la période. Cette dynamique tarifaire profite directement à la rentabilité des activités de transformation du brut.

Les opérations de négoce pétrolier maintiennent un haut niveau de résultat, identique à celui du premier trimestre. Les équipes parviennent à extraire des rendements réguliers de leurs opérations d'achat et de revente sur les marchés physiques. Cette stabilité compense les replis observés sur le négoce gazier.

La branche Marketing & Services profite d'une saisonnalité positive comparable à celle du deuxième trimestre 2025. L'augmentation mécanique des volumes de carburants distribués au printemps soutient le chiffre d'affaires. Ces indicateurs d'activité multiples aident les opérateurs à évaluer le potentiel de l'action TotalEnergies avant la présentation du compte de résultat complet.

Réduction du besoin en fonds de roulement et désendettement

Le besoin en fonds de roulement du groupe recule de 1 à 1,5 milliard de dollars sur le trimestre écoulé. Ce repli provient directement de la réduction de la valeur des stocks, sous l'effet de la baisse du prix des hydrocarbures en fin de période. L'entreprise immobilise ainsi moins de trésorerie pour financer son cycle d'exploitation.

Les investissements nets respectent le tableau de marche fixé pour atteindre l'objectif annuel de 15 milliards de dollars. Le maintien de cette trajectoire confirme la discipline budgétaire appliquée aux nouveaux projets d'infrastructure. Ces allocations régulières préservent le rendement TotalEnergies à moyen terme pour les actionnaires.

Cette maîtrise combinée génère une amélioration du ratio d'endettement d'au moins 2 points de pourcentage par rapport à la fin du premier trimestre 2026. À la Bourse de Paris, l'action TotalEnergies perd toutefois 2,76 % en séance, car le marché retient l'effet des barils non enlevés. Les portefeuilles exposés au secteur de l'énergie intègrent ces paramètres comptables transitoires.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent l'action TotalEnergies au deuxième trimestre 2026 ? La production d'hydrocarbures de 2,4 Mbep/j et la forte hausse des marges de raffinage soutiennent les revenus du groupe. Toutefois, la baisse des activités de négoce de gaz pèse sur la division Integrated LNG.

Comment le cours du pétrole impacte-t-il les résultats de l'entreprise ? Un repli du brut en fin de trimestre entraîne une dévalorisation comptable des stocks non enlevés, estimés à moins de 70 dollars le baril. Cette mécanique réduit simultanément le besoin en fonds de roulement de 1 à 1,5 milliard de dollars.

Quelle est la trajectoire de la dette pour les résultats TotalEnergies ? Le ratio d'endettement s'améliore de 2 points de pourcentage entre la fin mars et la fin juin 2026. Les investissements nets restent contenus dans l'enveloppe annuelle prévue de 15 milliards de dollars.