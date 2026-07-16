Le contrat génère près de 2 milliards d'euros pour la filière industrielle de défense, avec un calendrier de livraison resserré.

Le dossier du Rafale en Ukraine franchit une nouvelle étape opérationnelle. Avec la commande ferme de 16 avions de chasse Rafale et de quatre systèmes antiaériens SAMP/T-NG, Paris et Kyiv scellent un contrat militaire majeur. Cet accord engage directement plusieurs sociétés cotées et soutient le segment des actions européennes de la défense, en intégrant une relocalisation programmée d'une partie de la chaîne de production des munitions sur le territoire ukrainien.

Renforcement de l'armée de l'air : le Rafale en Ukraine

La première commande de Dassault Aviation

L'annonce franco-ukrainienne entérine l'acquisition de 16 chasseurs construits par Dassault Aviation, amorçant un plan capacitaire structurant pour les forces armées. Une lettre d'intention signée en novembre 2025 prévoyait l'achat d'un maximum de 100 appareils sur la prochaine décennie. La transaction sera notamment soutenue par les tranches 2026 et 2027 du mécanisme de prêt de soutien à l'Ukraine (USL).

Le calendrier de fabrication s'établit sur un rythme raccourci par rapport au délai usuel de trois ans exigé pour ces appareils de combat. L'armée de l'air française pourrait devoir décaler une partie de ses propres réceptions afin de libérer des créneaux industriels au profit de Kyiv, d'après le bureau d'études Jefferies. Les premières unités atterriront sur le théâtre d'opérations d'ici 2028 ou 2029.

Cette acquisition redessine le rapport de force aérien ukrainien. La validation du contrat déclenchera un acompte initial fixé entre 15 et 20% de la valeur globale, distribuée à hauteur de 60% pour Dassault Aviation, 25% pour Thales et 15% pour Safran. Ces jets voleront à terme de concert avec les F-16, les Gripen suédois et les Mirage 2000-5F déjà exploités par les escadrons ukrainiens.

Armements et formation des pilotes

Au-delà de l'aéronef, le transfert couvre la livraison d'un spectre complet de munitions de précision. Les appareils emporteront des bombes guidées AASM, des missiles air-air MICA et Meteor, ainsi que de nouvelles roquettes à guidage laser conçues spécifiquement pour la destruction de drones. L'intégration immédiate des armements au vecteur garantit une capacité de frappe opérationnelle dès la réception.

Le volet humain de cet accord entrera en vigueur dès 2026. Le ministère français des Armées lancera l'entraînement de la première promotion de pilotes et de mécaniciens ukrainiens directement sur le territoire national. Les quatre premiers Rafale de cette commande seront physiquement transférés vers Kyiv à l'issue de ce cycle d'instruction complet et qualifiant.

Afin de sécuriser les lignes d'approvisionnement face au taux d'attrition du conflit, Paris valide la fabrication partielle de ces équipements à l'étranger. La production sous licence des bombes AASM et des missiles de croisière SCALP s'amorcera en Ukraine avant fin 2026, amorçant la constitution d'une filière locale autonome pour les munitions de haute précision.

Le bouclier antiaérien SAMP/T et les retombées industrielles

Déploiement des systèmes Thales et Eurosam

La défense sol-air longue portée passe un nouveau cap technologique avec l'achat de quatre batteries SAMP/T-NG. L'Ukraine s'inscrit ainsi comme le premier État souverain à déployer ces complexes de nouvelle génération au combat. Le maillage radar sera assuré par l'intégration de cinq radars longue portée GM400 fournis par le groupe Thales, complétés par un radar Ground Fire 300 et un radar Kronos.

Dans l'intervalle précédant la sortie d'usine du matériel neuf, la France déploiera deux systèmes SAMP/T de la génération actuelle de manière transitoire. Le premier radar GF300 entrera en service en Ukraine avant le 31 décembre 2026, constituant la brique initiale du futur réseau de surveillance avancée. Les expéditions des unités neuves s'échelonneront ensuite jusqu'en 2027.

Chaque système antiaérien neuf mobilise 48 missiles Aster 30 par batterie, dédiés à l'interception simultanée d'aéronefs, de missiles de croisière et de vecteurs balistiques. En complément de cette vente, le gouvernement français maintient son appui technique, au travers de la Direction générale de l'armement, au programme ukrainien de développement du missile antibalistique national FREYA.

Production sous licence et impact boursier

Les analystes de Jefferies estiment la composante terrestre de cet accord à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Thales, tandis que l'italien Leonardo percevra une part minoritaire des revenus. Pour soutenir la cadence de tir, la France et l'Italie expédieront des missiles Aster 30 supplémentaires d'ici octobre 2026, tout en autorisant le montage sous licence de ces intercepteurs sur le sol ukrainien avant le mois de décembre.

Sur le marché des actions, les acteurs de la défense stabilisent leurs cotations suite à l'annonce de ce volume de commandes. Le titre Thales recule de 0,8% à 218,80 euros ce jeudi en séance sur le compartiment des actions européennes. L'action Dassault Aviation cède de son côté 0,4% à 279,20 euros, attribuant à l'avionneur une capitalisation boursière de 21,7 milliards d'euros.

La direction de ces groupes industriels affronte maintenant l'équation des capacités de production. L'accumulation des contrats d'exportation pour l'avion de chasse français s'additionne aux besoins massifs en équipements antiaériens, imposant à la chaîne de sous-traitants une charge de travail maximale. Le suivi mensuel de ces cadences de livraison influe directement sur la cotation des ETF répliquant la thématique de la défense et de l'aérospatiale européenne.

❓ FAQ

Combien de Rafale l'Ukraine a-t-elle commandé ? L'armée de l'air ukrainienne a entériné la commande ferme de 16 avions de combat Rafale F4 auprès de Dassault Aviation, avec l'objectif de porter sa flotte à 100 appareils au cours de la prochaine décennie.

Quels équipements antiaériens accompagnent cet accord militaire ? L'Ukraine se dote de quatre systèmes sol-air SAMP/T-NG, appuyés par des missiles Aster 30 et un réseau de radars longue portée fabriqués par Thales et Eurosam.

Quand les avions de chasse français seront-ils opérationnels à Kyiv ? La formation des équipages et des maintenanciers débutera en France fin 2026. Les livraisons physiques des appareils interviendront à l'issue de cet apprentissage, pour une intégration aux escadrons ukrainiens ciblée entre 2028 et 2029.