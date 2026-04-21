Résultats d'UnitedHealth Group : une croissance solide

Le leader du marché américain des services de santé et de l'assurance vient de traverser plusieurs trimestres difficiles. Cependant, les derniers résultats semblent indiquer que la situation de l'entreprise pourrait enfin s'améliorer. Les résultats du premier trimestre ont dépassé les attentes des investisseurs, et l'action a progressé de près de 10 % lors de la séance d'aujourd'hui. La société a annoncé un chiffre d'affaires de 111,7 milliards de dollars. Cela représente une hausse d'environ 2 % par rapport à l'année précédente et dépasse les prévisions des analystes, qui tablaient sur environ 109 milliards de dollars. C'est surtout en matière de rentabilité et de prévisions que l'entreprise s'est vraiment démarquée. Le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 7,23 dollars, contre des prévisions d'environ 6,6 dollars, soit une hausse de 5 %.

Les prévisions de BPA pour l'ensemble de l'exercice ont été revues à la hausse, passant de 17,75 dollars à 18,25 dollars, ce qui est nettement supérieur au consensus de Wall Street, qui s'établissait à environ 17,8 dollars. Les investisseurs s'intéressent également au ratio des coûts médicaux de l'entreprise, un indicateur clé dans ce secteur. Une baisse (ou une optimisation) des coûts médicaux se traduit par une amélioration de la rentabilité du modèle économique. L'entreprise a réussi à ramener ce ratio à 83,9 %, ce qui se traduit par une amélioration directe de sa rentabilité. Dans un environnement de hausse de la demande de services de santé aux États-Unis, l'effet de base et l'impressionnante amélioration de la rentabilité pourraient aider l'entreprise à tourner définitivement la page sur une période difficile. UNH.US (D1) Le cours de l'action est revenu près de la limite supérieure du canal de consolidation. Pour que la hausse se poursuive, il faudra qu'il franchisse nettement la large zone de résistance comprise entre 360 et 380. Si tel est le cas, le cours pourrait « suivre » la ligne de tendance haussière (orange). Source : xStation5.

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