Résultats de Berkshire : que révèlent ces rapports sur l'orientation du marché ?

Le fonds légendaire de Warren Buffett, désormais sans Warren Buffett, a publié ses résultats du deuxième trimestre 2026 le samedi 8 août. Les attentes concernant les résultats du fonds étaient modérées, et bien que l’« Oracle d’Omaha » ait déjà pris sa retraite, ces derniers résultats suggèrent que la nouvelle direction pourrait encore avoir du mal à maintenir le rythme de croissance et de rentabilité auquel les actionnaires pourraient s’attendre. Résultats Le chiffre d'affaires a atteint 101,8 milliards de dollars, contre des prévisions d'environ 96,5 milliards de dollars. Cela représente une croissance d'environ 10 % par rapport à l'année précédente.

Le résultat d'exploitation de Berkshire a augmenté pour s'établir à 12,9 milliards de dollars, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente.

Le résultat net (GAAP) s’est élevé à 25,6 milliards de dollars, ce qui implique des plus-values de 12,6 milliards de dollars. Cela correspond à une hausse annuelle de 107 % et 155 %, respectivement.

Cela se traduit par un bénéfice par action (BPA) de 6 dollars, nettement supérieur au consensus de 5 dollars. Cependant, le bénéfice du fonds présenté de cette manière ne reflète pas fidèlement la situation de la société au deuxième trimestre 2026. Sur les 12,9 milliards de dollars de bénéfice de Berkshire : 326 millions de dollars provenaient d'écarts de change positifs (un an plus tôt, il s'agissait d'une perte de 877 millions de dollars).

En tenant compte de cette dynamique, la croissance opérationnelle réelle n'est que de 5 %. Segments et secteurs d'activité La ventilation par segment de la société holding offre une plus grande transparence. Le secteur de l’assurance (souscription) a généré 1,7 milliard de dollars de bénéfices, en baisse par rapport à l’année précédente, principalement en raison des mauvais résultats de GEICO.

BNSF Railways a enregistré 1,56 milliard de dollars, soit une hausse de 6 %.

Berkshire Energy et le secteur des services et de la distribution ont progressé respectivement de 27 % et 24 %, atteignant plus de 5 milliards de dollars de bénéfices. Le secteur de l’énergie affiche de bons résultats, principalement grâce à la hausse de la demande en matière de transport d’énergie et de marchandises. Le secteur des services et de la distribution, en revanche, ne se porte pas aussi bien que ne le laisse supposer sa croissance, car une part importante du bénéfice correspond à un remboursement de redevances versées antérieurement.

Flux de trésorerie Ces résultats se traduisent par une augmentation du flux de trésorerie d’exploitation, qui passe de 20,9 milliards de dollars à 21,6 milliards de dollars, soit une hausse de 3,2 %.

Le flux de trésorerie disponible s’est élevé à 11,02 milliards de dollars, contre 11,85 milliards il y a un an, soit une baisse de 7 %.

Malgré cela, le nouveau PDG a annoncé un programme record de rachat d’actions d’une valeur de 4,5 milliards de dollars. Comme on pouvait s’y attendre, la réaction du marché est mitigée. À l’ouverture de la séance suivant la publication des résultats, les actions oscillent légèrement en dessous du cours de clôture précédent. Allocation Les informations (encore incomplètes) concernant les achats de la société sont bien plus intéressantes pour l’ensemble du marché. Des achats, car l’énorme réserve de liquidités laissée par Warren Buffett (plus de 350 milliards de dollars) a commencé à affluer sur le marché. Au deuxième trimestre 2026, le fonds a réalisé des achats nets d’une valeur de près de 20 milliards de dollars ; il s’agit d’un changement de politique clair après pas moins de 14 trimestres consécutifs au cours desquels le fonds vendait des actions. Alphabet est en passe de devenir l'une des principales positions du fonds. Ce dernier a acquis des actions supplémentaires de cette entreprise technologique pour un montant supérieur à 10 milliards de dollars. Performance de Berkshire [BRKA.US] par rapport aux contrats à terme sur l'indice US500 Souce: xStation5 Il s'agit là d'un signal très important compte tenu de la situation actuelle des marchés. Le fonds a attendu pas moins de quatre ans avant de recommencer à acheter ; sa dernière opération d'achat remontait en effet à 2022. Il convient de rappeler que, depuis le krach lié à la pandémie de COVID-19 jusqu'à aujourd'hui, le fonds a surperformé le marché dans son ensemble d'environ 5 % en taux annualisé.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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