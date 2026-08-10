OUVERTURE US : La dette et le détroit d'Ormuz alimentent des inquiétudes croissantes.

Le début de la première séance de la semaine n’a pas permis d’imposer une tendance claire aux cours. Les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street affichent de légères baisses à l’ouverture, limitées à environ 0,2%. En l’absence de catalyseurs macroéconomiques majeurs et de publication de résultats par les grandes entreprises, le marché se concentre une nouvelle fois sur la situation incertaine autour du détroit d’Ormuz. Malgré les annonces du président américain et du secrétaire au Trésor, aucun accord n’a encore été conclu et les détails concrets sont quasi inexistants. L’inquiétude et l’impatience des investisseurs sont clairement perceptibles sur le marché des matières premières. Le Brent est repassé au-dessus de 85 dollars, et le gaz naturel en Europe avoisine les 60 euros. Selon des informations fragmentaires provenant notamment de Reuters, la partie iranienne serait réticente à revenir sur ses exigences concernant les frais de transfert.

Parmi les valeurs en hausse du MAG7, Alphabet occupe actuellement la tête, soutenue en partie par les achats de Berkshire. Microsoft et Apple sont à la traîne.

SpaceX se redresse, en hausse de 3%, en partie grâce à l’optimisme suscité par les résultats (encore non publiés) de Rocket Lab.

Actualités des entreprises :

Apple (AAPL.US) : Le titre de la société recule d’environ 1% après avoir reçu une recommandation négative de la part d’une banque d’investissement. Dans leur analyse, les analystes ont principalement mis en avant la pression sur les marges et les prix des nouveaux iPhone.

Intel (INTC.US) : Le fabricant américain de puces électroniques recule de près de 3% à l’ouverture après avoir annoncé une nouvelle émission d’actions destinée à financer ses investissements. Le montant de cette émission pourrait atteindre 15 milliards de dollars.

Monday.com (MNDY.US) : Le fournisseur de logiciels recule de près de 9% après la publication de ses résultats. Malgré des chiffres nettement supérieurs au consensus du marché (chiffre d’affaires : 364,6 millions de dollars contre 355 millions ; BPA : 1,48 dollar contre 1,11 dollar), des prévisions décevantes ont clairement inquiété les actionnaires.

HP (HPQ.US) : Le titre progresse d’environ 6% après avoir reçu des recommandations positives de la part d’une société d’investissement. Dans leur note, les analystes soulignent une demande supplémentaire stimulée par les investissements dans l’IA.

Barrick Mining (B.US) : Le conglomérat minier recule d’environ 4% après avoir signé un accord à l’amiable avec Newmont Corp concernant leur coentreprise au Nevada. Analyse technique de l'indice US100 (D1) Le cours s'approche d'une zone de résistance autour des 30 100 points. La tendance haussière s'est clairement affaiblie après un rebond significatif depuis les plus bas locaux situés autour des 27 700 points, mais les acheteurs conservent l'initiative. Outre le franchissement à la hausse du canal baissier, le retour de la moyenne mobile exponentielle à 25 périodes (EMA25) au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA50) constitue également un signal haussier à court terme. La ligne de signal du MACD et le RSI normalisé (14) devraient soutenir les acheteurs dans les jours à venir, avec un objectif fixé à 32 000 points. Pour maintenir la dynamique haussière à court terme, il est essentiel de défendre la zone comprise entre 30 000 et 29 900 points. Source : xStation5 Données macroéconomiques : Une heure avant la clôture de Wall Street, Beth M. Hammack entamera sa conférence. La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland s’exprimera sur la politique monétaire. Mme Hammack plaide fermement en faveur d’une plus grande importance accordée à l’inflation et à l’objectif d’inflation ; elle est l’une des principales « faucons » de la Fed, et le marché s’attend à ce qu’elle poursuive ce discours lors de sa conférence.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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