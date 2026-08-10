L'action Hertz a enregistré une hausse de 12,38% à Wall Street vendredi, après la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre 2026. Le groupe repasse dans le vert avec un bénéfice net GAAP de 64 millions de dollars, dépassant nettement les anticipations des analystes sur le marché boursier. Le redressement s'explique par une politique tarifaire favorable et une discipline d'exploitation renforcée, malgré la gestion d'un volume élevé de rappels de véhicules.

Résultats du T2 2026 : l'action Hertz portée par le retour aux bénéfices

Redressement des indicateurs financiers et hausse du chiffre d'affaires

Au cours du deuxième trimestre 2026, Hertz Global Holdings enregistre un chiffre d'affaires total de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un an. La perte nette ajustée s'établit à 47 millions de dollars, soit 0,11 $ par action, s'améliorant par rapport à la perte de 91 millions de dollars observée un an plus tôt et battant le consensus de Wall Street.

L'EBITDA ajusté s'élève à 81 millions de dollars, représentant un gain de 63 millions de dollars par rapport aux 18 millions de dollars du deuxième trimestre 2025. La donnée franchit le sommet de la fourchette guidée par le groupe, qui était fixée entre 50 et 80 millions de dollars. La marge EBITDA ajustée passe ainsi de 0,8% à 3,4% sur la période, confirmant la reprise opérationnelle des activités de location.

Sur le plan de la structure financière, l'entreprise boucle le trimestre avec 984 millions de dollars de liquidités disponibles. L'émission en juin d'obligations de premier rang échangeables à échéance 2030 pour 350 millions de dollars, complétée par 30 millions de dollars en juillet, porte la liquidité pro forma au-dessus du milliard de dollars. La dette non liée aux véhicules totalise 6,037 milliards de dollars, la première échéance majeure de 2,511 milliards de dollars intervenant en 2028.

Tarification et gestion de la flotte automobile

Le revenu par jour (RPD) progresse de 9% sur un an pour atteindre 61,98 $, signant le niveau le plus élevé pour un deuxième trimestre à l'exception de l'exercice exceptionnel 2022. Dans les aéroports américains, ce tarif journalier enregistre un bond de 12%. Le revenu mensuel par unité (RPU) s'accroît quant à lui de 8% pour s'établir à 1 542 $, franchissant l'objectif interne fixé à 1 500 $. Ces augmentations tarifaires ont été obtenues alors même que la flotte de véhicules moyenne était inférieure de 1% à celle de l'an dernier.

Le taux d'utilisation global de la flotte s'élève à 79%. Hors véhicules immobilisés par des procédures de rappel, l'utilisation atteint 81%. La vague de rappels a été environ trois fois plus importante qu'au deuxième trimestre 2025, touchant en moyenne près de 15 000 véhicules. Le groupe estime le manque à gagner lié à ces rappels à 27 millions de dollars sur le résultat net.

La dépréciation nette par unité et par mois (DPU) ressort à 302 $, conforme aux prévisions ajustées de la direction. Le rajeunissement du parc automobile se poursuit avec 94% de la flotte principale américaine désormais composée de modèles des années 2025 et 2026. Les dépenses directes d'exploitation par jour de transaction s'élèvent à 37,49 $, en hausse de 4% en raison des coûts variables liés à la croissance de l'activité.

Perspectives stratégiques et trajectoire de l'action Hertz

Nouvelles initiatives de croissance et plateforme Oro Mobility

Au-delà de la location traditionnelle, le groupe accélère le déploiement de sa filiale Oro Mobility, spécialisée dans la gestion de flottes pour les chauffeurs de VTC et les plateformes de mobilité. Oro exploite plus de 40 000 véhicules répartis sur 149 marchés. La filiale vise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 600 millions de dollars en 2026, contre une fourchette de 400 à 450 millions de dollars en 2023.

Le groupe prépare également l'intégration de flottes autonomes via un partenariat avec Uber. Le projet pilote de robotaxis doit débuter fin 2026 dans la région de San Francisco avec des véhicules Lucid équipés de la technologie Nuro. Dès septembre 2026, Hertz prévoit de proposer une offre globale de services pour flottes autonomes incluant la recharge, l'entretien, le nettoyage et la gestion de dépôts.

La stratégie d'expansion s'appuie également sur le développement de la franchise, un modèle léger en capital destiné à optimiser le rendement du capital investi. Avec 11 000 agences réparties dans 160 pays, le groupe s'appuie sur la complémentarité de ses enseignes Hertz, Dollar, Thrifty et Firefly. Le maillage mondial permet de maintenir un socle de recettes diversifié sur le secteur du transport.

Guidance 2026 et objectifs d'EBITDA à long terme

Pour le troisième trimestre 2026, le groupe anticipe un EBITDA ajusté compris entre 275 et 325 millions de dollars, une hausse de 1% des jours de transaction et un bénéfice par action positif. La dépréciation nette mensuelle par unité est attendue entre 285 et 295 $. Les dirigeants visent ainsi une nette accélération de la rentabilité sur la période estivale.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, les perspectives financières prévoient un EBITDA ajusté de 225 à 275 millions de dollars, en amélioration de plus de 500 millions de dollars sur un an. Le niveau de liquidité de fin d'année est ciblé entre 1,0 et 1,4 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible ajusté, qui s'est élevé à 162 millions de dollars au deuxième trimestre, doit redevenir positif au second semestre puis sur l'ensemble de l'année 2027.

À l'horizon 2027, la direction réitère son objectif d'atteindre 1 milliard de dollars d'EBITDA ajusté. L'amélioration graduelle des fondamentaux opérationnels et la hausse de la tarification journalière offrent des éléments concrets pour réévaluer le cours de l'action Hertz, qui évoluait à proximité de ses plus bas historiques sur 52 semaines avant cette publication sur les ETF et marchés cotés.

Source : xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l'action Hertz a-t-elle progressé après la publication du T2 2026 ? L'action Hertz a réagi favorablement au retour aux bénéfices avec un résultat net GAAP de 64 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 81 millions de dollars supérieur aux prévisions. Le marché a également retenu la hausse de 9% du revenu par jour et le maintien de perspectives financières favorables pour l'ensemble de l'exercice.

Quels sont les principaux chiffres clés des résultats Hertz au deuxième trimestre ? Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,4 milliards de dollars (+10%), porté par un tarif moyen de 61,98 $ par jour. La perte nette ajustée s'est réduite à 47 millions de dollars, soit un bénéfice par action ajusté de -0,11 $, largement meilleur que les -0,21 $ anticipés par le consensus.

Quels sont les objectifs d'EBITDA de Hertz pour 2026 et 2027 ? Pour l'année 2026, le groupe vise un EBITDA ajusté compris entre 225 et 275 millions de dollars, soutenu par la gestion rigoureuse de la flotte de véhicules. Pour 2027, la direction réitère son objectif d'atteindre 1 milliard de dollars d'EBITDA ajusté avec un flux de trésorerie disponible positif.

Comment s'exposer au secteur de la mobilité sur les marchés financiers ?

L'exposition au secteur de la location de véhicules et des services de mobilité peut s'effectuer via l'acquisition directe d'actions d'entreprises cotées du secteur ou par le biais d'ETF thématiques répliquant des paniers d'entreprises de transport et d'automobiles.